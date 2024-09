Confira a programação Cultural Biblioteca Viva de outubro

Em outubro de 2024, programação cultural presencial Biblioteca Viva nas Bibliotecas com Circo, Dança, Música, Sarau, Teatro, BebêLeteca, Contação de Histórias, Biblioteca Inclusiva, Cultura Popular, Culturas Negras, Imigrantes, Literatura Viva, Palestra e Vozes Periféricas.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Histórias Brincantes com Origamis

Com Irene Tanabe

Em Histórias Brincantes com Origamis vamos aproveitar para brincar com as histórias e aprender a fazer origamis. Nessa contação de histórias, as crianças e adultos aprenderão a fazer dobraduras de papel acompanhadas de histórias. Os participantes aprendem de maneira lúdica e divertida à medida que a história vai sendo contada. Classificação indicativa: 10 anos. Duração: 50 minutos.

Dia 2 de outubro às 14h30 – Biblioteca Raimundo de Menezes

Dia 9 de outubro às 14h – Biblioteca Álvares de Azevedo

Dia 10 de outubro às 14h – Biblioteca Afonso Schmidt

Dia 16 de outubro às 10h – Biblioteca Amadeu Amaral

Dia 17 de outubro às 14h – Biblioteca Prefeito Prestes Maia

Dia 18 de outubro às 15h – Biblioteca Viriato Corrêa

Dia 23 de outubro às 15h – Biblioteca Ricardo Ramos

Redemoinhos de Sacys: Histórias, Milhos e Amuletos

Com Coletivo Fora da Garrafa

Em ocasião do Dia do Saci, celebrado em 31 de outubro, o Coletivo Fora da Garrafa apresenta Redemoinhos de Sacys: História, Milhos e Amuletos, atividade em que 3 artistas compartilham diferentes histórias sobre Sacys e ao final acontece uma confecção de amuletos. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 90 minutos.

Dia 1o de outubro às 10h – Biblioteca Álvaro Guerra

Dia 2 de outubro às 14h – Biblioteca Narbal Fontes

Dia 3 de outubro às 10h – Biblioteca Aureliano Leite

Dia 8 de outubro às 10h – Biblioteca Anne Frank

Dia 11 de outubro às 10h – Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Dia 15 de outubro às 14h30 – Biblioteca Menotti Del Picchia

Dia 17 de outubro às 14h30 – Biblioteca Vinicius de Moraes

Dia 18 de outubro às 15h – Biblioteca Paulo Duarte

Dia 22 de outubro às 10h – Biblioteca Prof. Arnaldo Magalhães Giácomo

Dia 31 de outubro às 14h – Biblioteca Raul Bopp

CIRCO

Barbareco O Menino Que Queria Ser Palhaço

Com Cia. do Tok Tok

Barbareco o meio palhaço é um menino (fantoche) que sonha em ser um palhaço, mas sua mãe (fantoche) preocupada com seus estudos e também por ser malcriado, não permite. Mas ele não desiste, e por sorte encontra o palhaço Tok Tok, que irá ajudá-lo, realizando assim seu sonho, mostrando que nunca devemos desistir, mesmo quando somos crianças. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 50 minutos.

Dia 9 de outubro às 11h – Biblioteca Pedro Nava

Dia 10 de outubro às 14h – Biblioteca Raul Bopp

Dia 11 de outubro às 14h – Biblioteca InfantoJuvenil Monteiro Lobato

Dia 16 de outubro às 14h30 – Biblioteca José Mauro de Vasconcelos

Dia 17 de outubro às 14h – Biblioteca Vicente Paulo Guimarães

Dia 18 de outubro às 15h – Biblioteca Álvaro Guerra

Dia 19 de outubro às 11h – Biblioteca Clarice Lispector

Dia 24 de outubro às 14h – Biblioteca Jamil Almansur Haddad

Dia 25 de outubro às 14h – Biblioteca Nuto Sant’Anna

Dia 29 de outubro às 11h – Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Dia 30 de outubro às 10h – Biblioteca Prof. Arnaldo Magalhães Giácomo

Dia 31 de outubro às 14h – Biblioteca Gilberto Freyre

Bartoloquices

Com Cia. Lado B

Bartoloquices é o espetáculo solo do Palhaço Bartolomeu, que mostra toda sua versatilidade através de um passeio pelos vários tipos de representações artísticas. Dentro do roteiro estão números de Poesia, Malabares e Dança do Ventre. Uma livre adaptação de Romeu e Julieta, alguns números de mágica/cartomagia e a narração do conto tradicional ‘O Rei que tinha orelhas de Burro’, contado através do ponto de vista do Bartô. Com esse trabalho ele traz sua desenvoltura em várias modalidades. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 50 minutos.

Dia 1o de outubro às 10h30 – Biblioteca Menotti Del Picchia

Dia 2 de outubro às 9h – Biblioteca Afonso Schmidt

Dia 3 de outubro às 14h – Biblioteca Mário Schenberg

Dia 8 de outubro às 14h – Biblioteca Clarice Lispector

Dia 10 de outubro às 14h – Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa

Dia 11 de outubro às 10h – Biblioteca Affonso Taunay

Dia 16 de outubro às 15h – Biblioteca Ricardo Ramos

Dia 22 de outubro às 14h – Biblioteca Malba Tahan

Dia 23 de outubro às 14h30 – Biblioteca Raimundo de Menezes

Dia 30 de outubro às 10h – Biblioteca Amadeu Amaral

Cine Circo

Com Cia. Lacozzamia

Em um set de cinema tudo pode acontecer! Durante um intervalo das gravações, dois palhaços encarregados da limpeza resolvem encenar cenas de filmes consagrados que marcaram suas vidas. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 8 de outubro às 14h – Biblioteca Paulo Setúbal

Dia 9 de outubro às 14h – Biblioteca Prefeito Prestes Maia

Dia 15 de outubro às 14h – Biblioteca Roberto Santos

Dia 17 de outubro às 14h – Biblioteca Marcos Rey

Dia 18 de outubro às 14h – Biblioteca Affonso Taunay

Dia 22 de outubro às 14h30 – Biblioteca Menotti Del Picchia

Dia 24 de outubro às 14h – Biblioteca Afonso Schmidt

Dia 25 de outubro às 15h – Biblioteca Paulo Duarte

Dia 26 de outubro às 11h – Biblioteca Viriato Corrêa

Dia 29 de outubro às 14h – Biblioteca Jayme Cortez

Dia 30 de outubro às 14h – Biblioteca Padre José de Anchieta

Dia 31 de outubro às 14h – Biblioteca Camila Cerqueira César

Navegantes

Com Rué La Companhia

Uma tripulação de palhaços piratas segue em sua embarcação musical, navegando com seu mapa. Os navegantes buscam pequenos pergaminhos contendo pistas misteriosas. Essas são suas bússolas para uma incrível viagem literária e de palhaço. Juntos convidam as pessoas para acompanharem essa embarcação que passa por ilhas peculiares como: a Ilha Malabarística, a Ilha do Conhecimento e a Ilha das Acrobacias. Nesse universo tão vasto, o público é convidado para mergulhar e se divertir com essa atrapalhada embarcação. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 50 minutos.

Dia 1o de outubro às 13h30 – Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet

Dia 2 de outubro às 14h – Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Dia 3 de outubro às 10h – Biblioteca Clarice Lispector

Dia 8 de outubro às 14h – Biblioteca Aureliano Leite

Dia 9 de outubro às 14h30 – Biblioteca Amadeu Amaral

Dia 10 de outubro às 14h – Biblioteca Roberto Santos

Dia 15 de outubro às 14h – Biblioteca Hans Christian Andersen

Dia 16 de outubro às 10h – Biblioteca Cora Coralina

Dia 17 de outubro às 14h – Biblioteca Jayme Cortez

Dia 22 de outubro às 14h30 – Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes

Dia 23 de outubro às 14h30 – Biblioteca Helena Silveira

Dia 25 de outubro às 14h – Biblioteca Thales Castanho de Andrade

Dia 30 de outubro às 14h – Biblioteca Álvares de Azevedo

Dia 31 de outubro às 14h – Biblioteca Belmonte

Suspiros e Burbujas

Com Companhia Laguz Circo e Teatro

Suspiros e Burbujas cria uma atmosfera mágica, um encontro espontâneo do público que se aproxima pelo encantamento do palhaço, da palhaça, das bolhas de sabão gigantes e da singela música feita pelo acordeón e escaleta. Os artistas utilizam as técnicas da acrobacia de dupla, malabares e música ao vivo tendo como base a linguagem da palhaçaria. Através do palhaço e da palhaça, Suspiro e Burbuja convidam o público a acessar sua criança interior e se encantarem com o simples. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 50 minutos.

Dia 1o de outubro às 14h – Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa

Dia 2 de outubro às 10h – Biblioteca Amadeu Amaral

Dia 3 de outubro às 14h – Biblioteca Vicente Paulo Guimarães

Dia 4 de outubro às 14h – Biblioteca Paulo Duarte

Dia 8 de outubro às 9h – Biblioteca Jamil Almansur Haddad

Dia 11 de outubro às 14h – Biblioteca Camila Cerqueira César

Dia 16 de outubro às 11h – Biblioteca Raimundo de Menezes

Dia 25 de outubro às 10h – Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Dia 26 de outubro às 11h – Biblioteca Álvaro Guerra

Dia 29 de outubro às 14h – Biblioteca Mário Schenberg

Dia 30 de outubro às 13h – Biblioteca Roberto Santos

Dia 31 de outubro às 14h – Biblioteca Marcos Rey

DANÇA

Heróis Urbanos

Com Die Hard Crew

Unindo a cultura Hip Hop com a cultura Geek, “Heróis Urbanos” é uma intervenção artística que envolve contação de histórias, dança e poesia (Slam), criado com as linguagens do Breaking e Cosplay que promove uma divertida interação entre público e bailarinos, que se apresentam caracterizados como grandes super heróis das histórias em quadrinhos. Diante de super-heróis das histórias em quadrinhos, se revezam em movimentos da dança Breaking (cultura Hip-Hop) convidando crianças e adultos a embarcar em um universo fantástico para aprenderem de forma descontraída os primeiros passos desta dança urbana. Uma espécie de jogo brincante com personagens presentes no imaginário de tantas gerações, que empolga e diverte quem participa da intervenção, mas também quem opta por assistir as performances e habilidades dançantes desses super heróis. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 35 minutos.

Dia 2 de outubro às 10h – Biblioteca Prefeito Prestes Maia

Dia 9 de outubro às 14h – Biblioteca Érico Veríssimo

Dia 16 de outubro às 9h – Biblioteca Afonso Schmidt

Dia 23 de outubro às 10h – Biblioteca Anne Frank

MÚSICA



Poesia de Repente para Crianças

Com Festa do Rei

O grupo Festa de Rei, irá proporcionar aos visitantes da Biblioteca o resgate das brincadeiras tradicionais e populares e promover um encontro com poetas repentistas, além de uma atividade aberta com a arte da isogravura: a arte de fazer xilogravuras com isopor. A participação dos repentistas será exclusividade dedicada às temáticas da infância, com interação do público presente. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 23 de outubro às 14h – Biblioteca Sylvia Orthof

Dia 30 de outubro às 14h30 – Biblioteca José Mauro de Vasconcelos

Brota e Convoca – Ritmo e Poesia para Crianças

Com Mulungu Cultural

Brota e Convoca convida DJ Boby – Ritmo e Poesia, trazendo uma vivência formativa para o público participante das atividades do espaço e público em geral sobre a profissão DJ, origem e práticas básicas da discotecagem, onde o público participante poderá ter contato com equipamentos, além da possibilidade da participação em apresentações, através do microfone aberto durante todo o evento. Além disso, a MC e mediadora da atividade, Dara Roberto, junto ao Dj Boby, trará em formas de declamação e depois execução musical, grandes sucessos do RAP nacional de diferentes momentos, como forma de aproximação e compreensão do RAP como gênero que mescla Ritmo e Poesia (como o próprio nome já considera) e Música e Literatura. Classificação indicativa: Livre – jovens. Duração: 70 minutos.

Dia 24 de outubro às 14h – Biblioteca Pedro Nava



SARAU

Sarau Universinhos

Com Coletivo Universinhos

O coletivo Universinho tem o intuito de promover saraus onde as crianças são protagonistas das participações artísticas. O espetáculo parte de um sarau onde envolve artistas que apresentam diversas linguagens artísticas, e com isso convida o público a apresentar também práticas artísticas por meio de uma interação direta para com o público. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 2 de outubro às 14h – Biblioteca Hans Christian Andersen

Dia 3 de outubro às 13h30 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Dia 4 de outubro às 10h – Biblioteca Thales Castanho de Andrade

Dia 15 de outubro às 14h30 – Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes

Dia 16 de outubro às 10h – Biblioteca Helena Silveira

TEATRO

Brincando de Contar no Circo da Lua

Com Trupe Arlequinos & Colombinas

Através da menina Lua conhecemos os personagens do circo ̈Las Mágicas ̈, os palhaços, malabaristas, trapezistas e fantasmas tem sempre uma boa história para contar, as crianças são convidadas a viajar junto com o caminhão da trupe e descobrem o que acontece atrás da lona do circo; é quase como se estivéssemos todos juntos observando a roda gigante vermelha e azul piscante, saboreando um algodão doce colorido ou assistindo o palhaço no picadeiro com seu pum de talco. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 40 minutos.

Dia 8 de outubro às 10h – Biblioteca Gilberto Freyre

Dia 8 de outubro às 14h – Biblioteca Cora Coralina

Dia 9 de outubro às 14h – Biblioteca Hans Christian Andersen

Dia 16 de outubro às 14h – Biblioteca Álvares de Azevedo

Dia 23 de outubro às 14h – Biblioteca Padre José de Anchieta

Dia 24 de outubro às 14h – Biblioteca Paulo Setúbal

Dia 25 de outubro às 14h – Biblioteca Cassiano Ricardo

Dia 30 de outubro às 15h – Biblioteca Ricardo Ramos

Vende-se Um Trombone

Com Cia. Navega Jangada de Teatro

Todo mundo tem um vizinho e sua forma de se relacionar com ele. Dona Genoveva é uma senhora que segue diariamente sua rotina e Bigodinho do Trombone, um tik toker, aspirante a músico. Ambos tem personalidades bem diferentes, o que faz com que essa convivência seja bem peculiar., ainda mais quando um trombone entra em cena. Sr. Dirço é o sanfoneiro artista de rua que compartilha dessa relação. Como conviver, como entender essas diferenças de gerações?. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 8 de outubro às 10h – Biblioteca Prof. Arnaldo Magalhães Giácomo

Dia 17 de outubro às 14h – Biblioteca Malba Tahan

Dia 18 de outubro às 14h – Biblioteca Jayme Cortez

Dia 25 de outubro às 11h – Biblioteca Vicente Paulo Guimarães



BEBÊLETECA

O projeto BebêLêteca é uma vertente do projeto Primeira Infância, que é composto por eventos voltados ao público com faixa etária de 0 a 6 anos. BebêLêteca será desenvolvido nas salas de primeira infância instalados em algumas Bibliotecas Municipais de São Paulo (CSMB), um espaço afetuoso com livros e histórias para os bebês e seus cuidadores.



CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

BebêLeteca – Histórias do Nosso Jardim

Com Coletivo Jardim

Era uma vez, num reino de sonhos, um jardim secreto e lotado de encantos. neste jardim, há uma árvore mágica que cria as mais incríveis e emocionantes histórias. suas raízes são a nossa imaginação e, por isso, esta árvore segue crescendo e dando muitos frutos — nossos queridos livros. Todos são bem vindos no jardim, que é de todos nós. vem com a gente construir e se encantar com as histórias do nosso jardim?

Com uma ambientação lúdica pensada para a primeira infância, “histórias do nosso jardim” é uma contação de histórias com mediação de leitura que tem como objetivo estimular as conexões familiares através da literatura, proporcionando uma encantadora experiência e criando memórias afetivas com os livros. Classificação indicativa: 0 a 6 anos. Duração: 90 minutos.

Dia 2 de outubro às 15h – Biblioteca Ricardo Ramos

Dia 30 de outubro às 13h30 – Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet

BebêLeteca – Histórias Para Navegar

Com Projeto Histórias para Navegar – Andrea Lopes/ Douglas Cavalcante/ Renata Roman

O projeto BebêLêtecas Histórias para navegar, pretende transformar pequenos espaços em um oceano de imagens e palavras com mediação de leitura e contação de histórias.A ideia é que um barco- livro, fique ancorado na biblioteca a procura de bebês e famílias ouvintes de histórias. O barco-livro será conduzido por três mediadores de leitura .Um grande tecido azul, será estendido, para navegarmos mar adentro com poesias, sonhos, afeto e muitas descobertas. Classificação indicativa: 0 a 6 anos. Duração: 90 minutos.

Dia 5 de outubro às 11h – Biblioteca Castro Alves

Dia 19 de outubro às 11h – Biblioteca Érico Veríssimo

BebêLeteca – Lendo com Bebês

Com Lendo com Bebês

O Lendo Com Bebês é uma vivência que visa desmistificar e trazer luz sobre questões como: “ quando começar a ler para um bebê?” “ quais os benefícios de ler para um bebê?” “Que livros ler e como devo ler para bebês?” Voltada para famílias, cuidadores e professoras da primeiríssima infância, esta experiência traz métodos e indicação de materiais com o intuito de inserir esta faixa etária no universo da leitura e capacitar seu entorno para reconhecer as diversas formas de comunicação das crianças de zero a três anos, buscando fomentar a leitura desde de o nascimento e alimentar a ludicidade de nossas crianças de subjetividades que as contemplem, tendo a leitura e o contato com a arte como ferramenta de luta contra todo tipo de preconceito e fortalecendo a luta por nossos direitos como o próprio direito à educação, arte, cultura e lazer. Consiste ainda em compartilhar com educadores e familiares conhecimentos que os instrumentalizem neste sentido. Este projeto já foi realizado no CEU Casa Blanca, Sesc Sorocaba e Sesc Belenzinho em dezesseis encontros no mês da Semana do Brincar. Classificação indicativa: 0 a 6 anos. Duração: 90 minutos.

Dia 5 de outubro às 11h – Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes

Dia 26 de outubro às 11h – Biblioteca José Paulo Paes

BebêLeteca – Tchu Tchau

Com Coletivo El Sótano

Todos a bordo neste trem da imaginação! Tchu tchuu! é uma mágica viagem destinada aos nossos pequeninos exploradores! Conduzido por três maquinistas contadores de histórias, este passeio encantador através do mundo dos livros promete surpresas e maravilhas a cada curva do caminho.

O trem mágico “Tchu tchuu” leva os bebês por paisagens de páginas ainda por desbravar, onde cada parada revela uma nova cor, som e textura, estimulando os sentidos e a curiosidade dos pequenos viajantes.

A cada estação, o livro se desdobra em novas aventuras, despertando risos, encantos e olhares de descoberta. É uma jornada repleta de poesia, movimento e fantasia, onde os bebês podem explorar livremente, seguros no colo dos pais ou engatinhando pelos trilhos da imaginação.

“Tchu tchuu” é uma celebração da leitura e da imaginação, plantando as sementes do amor pelos livros desde cedo. Preparem-se para uma viagem inesquecível, onde o destino final é um mundo de possibilidades sem fim!. Classificação indicativa: 0 a 6 anos. Duração: 90 minutos.

Dia 5 de outubro às 11h – Biblioteca Sylvia Orthof

Dia 26 de outubro às 11h – Biblioteca Mário Schenberg

BIBLIOTECA INCLUSIVA

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

O Sol Nascerá

Com Azuka

Sessão de contação de história bilíngue (libras e português) que une música e literatura através da narrativa que tem como foco o protagonismo preto presente na discografia do samba brasileiro. Cada sessão tem a duração de 45 minutos e utiliza materiais como bonecos de pano, discos e instrumentos. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 50 minutos.

Dia 4 de outubro às 14h – Biblioteca Affonso Taunay

Dia 5 de outubro às 11h – Biblioteca Mário Schenberg



CULTURA POPULAR

O projeto Cultura Popular propõe um foco maior nas produções artísticas relacionadas à identidade regional, demonstrando a variedade do saber popular no âmbito artístico, social e cultural. O objetivo proposto é promover o reconhecimento e visibilidade das diversas linguagens presentes no território, com eventos que trazem a cultura o popular de todas regiões do país, com mestres da sabedoria popular e manifestações tradicionais como cordel, maracatu, umbigada, carimbó, cacuriá, coco, entre outros.



CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS​​​​​​

Cortejo do Boi Folhinha

Com Grupo Conto no Pé da Árvore

Construída a partir da adaptação da história popular do Bumba meu boi, a apresentação conta com a cotação da saga do Boi Folhinha, envolvendo o público nessa história de luta, ancestralidade e alegria! Todos são convidados a brincarem o ritmo favorito do Boi: O samba! Durante esse percurso, grandes nomes, cantigas e títulos são homenageados, entoando uma das raízes mais populares do Brasil, e com muito samba no pé! Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 50 minutos.

Dia 1o de outubro às 14h – Biblioteca Malba Tahan

Dia 2 de outubro às 10h – Biblioteca Camila Cerqueira César

Dia 3 de outubro às 14h – Biblioteca Prof. Arnaldo Magalhães Giácomo

Dia 5 de outubro às 11h – Biblioteca Paulo Setúbal

Dia 9 de outubro às 10h – Biblioteca José Mauro de Vasconcelos

Dia 10 de outubro às 11h – Biblioteca Vicente Paulo Guimarães

Dia 22 de outubro às 10h – Biblioteca Cora Coralina

Dia 23 de outubro às 10h – Biblioteca Belmonte

Dia 26 de outubro às 11h – Biblioteca Sylvia Orthof



O Festejo de Chico

Com Cia. Terezinha de Contação de Histórias

O Festejo de Chico é uma sessão de contação de histórias com música ao vivo e outros recursos lúdicos, na qual a Cia Terezinha inspirada no universo da Congada, narra a história de Chico Rei, também conhecido como Galanga, numa releitura de lendas e contos populares. Ao final da história, o público é convidado de forma lúdica e singela, a experienciar a Congada, com baquetas representando os bastões e ganzás feitos com materiais recicláveis, representando os guizos. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 50 minutos.

Dia 1o de outubro às 14h – Biblioteca Jayme Cortez

Dia 2 de outubro às 9h – Biblioteca Padre José de Anchieta

Dia 3 de outubro às 14h – Biblioteca Belmonte

Dia 4 de outubro às 14h – Biblioteca InfantoJuvenil Monteiro Lobato

Dia 17 de outubro às 10h – Biblioteca Cassiano Ricardo

Dia 18 de outubro às 11h – Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Dia 19 de outubro às 11h – Biblioteca Raul Bopp

Dia 25 de outubro às 14h – Biblioteca Camila Cerqueira César

Dia 26 de outubro às 11h – Biblioteca Castro Alves

Dia 31 de outubro às 10h – Biblioteca Alceu Amoroso Lima



CULTURAS NEGRAS

O projeto Culturas Negras consiste na retomada de saberes ancestrais trazidos da África, propondo o reconhecimento social e histórico da Cultura Africana com uma nova visão sobre a Cultura Afro-Brasileira.



TEATRO

As Meninas Super Empoderadas

Com Coletivo Afro Afeto

Quatro cientistas maluques recebem uma ligação diretamente do Rei do Império de Oió, Xangô pede para que criem 4 super empoderadas para combater as artimanhas, armadilhas e o mal que os Racistengers andam causando por aí. Em uma cabaça juntaram alguns ingredientes como; Paçoca, ouro, beleza e axé… E assim nasceram “As Meninas Super Empoderadas, Nem só Meninas ” que usam seus super poderes para concluir a missão que Xangô as pediu, porém não é fácil pois o mal que o inimigo causa está mais estruturado na sociedade do que se imagina. Sendo assim, as heroínas usam todo seu super poder de conhecimentos e letramento racial para derrotar o inimigo. De forma lúdica, divertida e músicada o espetáculo nos convida a pensar uma educação antirracista desde as infâncias. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 5 de outubro às 14h – Biblioteca Roberto Santos

Dia 8 de outubro às 15h – Biblioteca Nuto Sant’Anna

Dia 10 de outubro às 13h30 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Dia 11 de outubro às 14h – Biblioteca Thales Castanho de Andrade

Dia 17 de outubro às 10h – Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet

Dia 29 de outubro às 15h – Biblioteca Menotti Del Picchia



CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Brinquedos e Histórias: de Cantar e Encantar

Com Agbalá Conta

Uma proposta de contação de histórias repleta de brincadeiras musicais e corporais da

cultura preta brasileira e africana tradicional, temperadas com histórias curtas que envolvem a interação das crianças e seus acompanhantes. Um espaço rasgado no tempo, para a ludicidade preservada nas tradições para todes os corpos. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 45 minutos.

Dia 15 de outubro às 14h – Biblioteca Paulo Setúbal

Dia 17 de outubro às 14h – Biblioteca Jamil Almansur Haddad

Dia 18 de outubro às 10h – Biblioteca Thales Castanho de Andrade

Dia 23 de outubro às 10h – Biblioteca José Mauro de Vasconcelos

Dia 25 de outubro às 10h – Biblioteca Affonso Taunay

Dia 30 de outubro às 14h – Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Dia 31 de outubro às 10h – Biblioteca Prefeito Prestes Maia

Dia 31 de outubro às 14h – Biblioteca Paulo Duarte



IMIGRANTES

Com o objetivo de proporcionar uma maior multiculturalidade, o projeto Imigrantes convida artistas e a arte imigrante a partilharem com os nossos equipamentos a herança cultural, a dança, a língua e seus dialetos, a música, a literatura e outras linguagens de artistas/grupos pertencentes em diversas nacionalidades.



TEATRO

Recontação de Memórias Latinas

Com Coletivo Identidade Livre

Dois aventureiros saem em busca de uma história que faça as crianças se sentirem felizes de novo, pois elas estão muito doentes já que os adultos não sabem mais contar histórias que explicam a origem do mundo. Depois de viajar por diversos países da América Latina descobrindo sua diversidade, encontram uma antiga lenda do coração da floresta amazônica sobre o surgimento do rio Amazonas, que através de canções e palavras, nos faz reconhecer a natureza como um bem precioso de onde nasce a sabedoria e riqueza dos povos originários do nosso continente. Classificação indicativa: Livre – crianças. Duração: 50 minutos.

Dia 3 de outubro às 14h – Biblioteca Marcos Rey

Dia 7 de outubro às 15h – Biblioteca Viriato Corrêa

Dia 9 de outubro às 10h – Biblioteca Helena Silveira

Dia 11 de outubro às 15h – Biblioteca Álvaro Guerra

Dia 17 de outubro às 14h – Biblioteca Sylvia Orthof

Dia 25 de outubro às 14h – Biblioteca Clarice Lispector



LITERATURA VIVA

O Projeto Literatura Viva tem por objetivo colocar escritores e escritoras diante de seu público nas Bibliotecas Municipais para um bate papo, visando a aproximação do público à produção literária, incentivando a leitura, o público a frequentar bibliotecas e também o ato de escrever. A médio e longo, o projeto contribui para a formação de público frequentador de bibliotecas e amplia o público leitor, democratizando a literatura e o acesso aos livros.

PALESTRA/ DEBATE/ BATE-PAPO



Conversa com Lídia Codo

Prepare-se para uma jornada literária e musical única em “Literatura Viva: Conversa com Lídia Codo”. Este evento especial mergulha no universo da autora Lídia Codo, explorando suas influências, seu processo de criação e suas obras mais emblemáticas. Os participantes são convidados a descobrir a sequência e a interconexão entre seus três principais livros, enquanto Lídia declama trechos e revela as narrativas por trás de cada obra. Classificação indicativa: 12 anos. Duração: 60 minutos.

Dia 2 de outubro às 10h – Biblioteca Vinicius de Moraes

Dia 2 de outubro às 15h – Biblioteca José Paulo Paes

Dia 7 de outubro às 14h30 – Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes

Dia 9 de outubro às 10h – Biblioteca Belmonte

Dia 9 de outubro às 14h – Biblioteca Padre José de Anchieta

Dia 16 de outubro às 14h – Biblioteca Pedro Nava

Dia 19 de outubro às 11h – Biblioteca Mário Schenberg

Dia 21 de outubro às 11h – Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Dia 23 de outubro às 9h – Biblioteca Érico Veríssimo

Dia 23 de outubro às 14h – Biblioteca Hans Christian Andersen

Dia 30 de outubro às 10h – Biblioteca Cassiano Ricardo

Dia 30 de outubro às 14h – Biblioteca Gilberto Freyre



Poesia Para Envelhecer Bem – Conversa com Jeane Silva

Poesia para Envelhecer Bem; A poeta que atua a mais de uma década com ações literárias com a pessoa idosa, fala de seu livro autoral e de suas organizações de coletâneas com poetas 60+. Faz leitura de seus poemas, relata vivências de oficinas culturais dedicadas ao tema do envelhecimento e conta as histórias de sua mediação com o Sarau 60+ por equipamentos de toda a cidade, enquanto embala trechos de cantigas populares que ambientam e dão corpo a prosa e a poesia. O público é convidado durante o encontro a participar ativamente, compartilhando lembranças afetivas, versos e rimas contribuindo assim para uma significativa experiência compartilhada. Classificação indicativa: Livre – melhor idade. Duração: 60 minutos.

Dia 3 de outubro às 11h – Biblioteca Pedro Nava

Dia 4 de outubro às 14h – Biblioteca Érico Veríssimo

Dia 10 de outubro às 15h – Biblioteca Viriato Corrêa

Dia 11 de outubro às 14h30 – Biblioteca Raimundo de Menezes

Dia 14 de outubro às 15h – Biblioteca Anne Frank

Dia 17 de outubro às 14h – Biblioteca Nuto Sant’Anna

Dia 18 de outubro às 15h – Biblioteca Castro Alves

Dia 24 de outubro às 10h – Biblioteca Vinicius de Moraes

Dia 24 de outubro às 14h – Biblioteca Gilberto Freyre

Dia 25 de outubro às 10h – Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa

Dia 25 de outubro às 16h – Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet

Dia 26 de outubro às 14h – Biblioteca Hans Christian Andersen

Conversa com Eva Potiguara

O papel decolonial da mulher indígena na Literatura contemporânea: Eva Potiguara traz um recorte da Literatura indígena no Brasil, destacando o espaço/tempo e algumas rupturas decoloniais. A escritora desenvolve com o público um debate sobre escrevivências da mulher indígena, suas considerações e necessidades na literatura indígena do século XXI nos espaços escolares e não escolares. Destacando também sua trajetória, processo criativo e obras literárias. Classificação indicativa: Livre – jovens. Duração: 60 minutos.

Dia 14 de outubro às 10h – Biblioteca Cora Coralina

Dia 16 de outubro às 10h – Biblioteca Prof. Arnaldo Magalhães Giácomo



Conversa com Santos Drummond – Especialmente Para Quem Nasce Com a Pele Que Eu Nasci

Especialmente para quem nasce com a pele que eu nasci, livro de estreia do poeta Santos Drummond, como um portal, transporta o leitor à experiências que só quem nasce com a pele negra vivencia, mas que podem, em alguma dimensão, serem alcançadas por todos, por meio da sensibilidade poética do autor.

Com 59 poemas divididos em três capítulos: Fome, Café expresso e Arroz, feijão amor e carinho; a obra explora formatos e temáticas diversas, como negritude, periferia, dor, família, conquistas, amores plurais, entre muitos outros assuntos que perpassam pela existência de um artista negro periférico que encontrou na poesia um superpoder capaz de transformar a si e ao mundo. Classificação indicativa: Livre – jovens. Duração: 60 minutos.

Dia 18 de outubro às 15h – Biblioteca José Paulo Paes

Dia 24 de outubro às 15h – Biblioteca Castro Alves

Dia 25 de outubro às 14h – Biblioteca Jayme Cortez

Dia 29 de outubro às 14h – Biblioteca Nuto Sant’Anna

Dia 30 de outubro às 10h – Biblioteca Jamil Almansur Haddad

Dia 31 de outubro às 15h – Biblioteca Malba Tahan

PRIMEIRA INFÂNCIA

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Conto de Brinquedo

Com Cia. Navega Jangada de Teatro

Quando acaba a bateria de um celular ou tablet no meio de um jogo, o que se faz pra brincar? Através da manipulação de brinquedos antigos e atuais, a Cia Navega Jangada traz diferentes histórias, como a de dois irmãos, Ping e Pong, que disputam a

mesma bola; o circo de variedades; o disco voador, os pássaros e suas histórias de vida. A música ao vivo faz parte dessa brincadeira, onde o lema é: a imaginação é como o vento, não tem idade, não tem momento! Classificação indicativa: Livre – primeira infância. Duração: 60 minutos.

Dia 1o de outubro às 10h – Biblioteca Anne Frank

Dia 4 de outubro às 9h – Biblioteca Jamil Almansur Haddad

Dia 10 de outubro às 9h30 – Biblioteca Vinicius de Moraes

Dia 10 de outubro às 14h – Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Dia 24 de outubro às 14h – Biblioteca Raul Bopp

Dia 31 de outubro às 10h – Biblioteca Aureliano Leite

Dia 31 de outubro às 14h – Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa

VOZES PERIFÉRICAS

O Projeto Vozes Periféricas é um circuito de debates literários que demonstram a variedade da produção literária nas periferias e de grupos marginalizados. Nestes encontros são realizadas conversas com escritores da acadêmica, poetas, romancistas e cronistas que trazem em seus textos as perspectivas e abordagens de narrativas potentes e decoloniais. A produção a qual esses autores estão relacionados é o que os une e que possibilita a diversidade de saberes a que se dedica essa intervenção.

SARAU

Da Quebrada Para a Quebrada Gibiteca Balão

A Gibiteca Balão apresenta o projeto “Vozes Periféricas: da quebrada para a quebrada”, uma série de rodas de conversa com roteiristas, poetas, ilustradores e educadores que utilizam a linguagem das histórias em quadrinhos para abordar diferentes temas pertinentes à população periférica, como diversidade, ancestralidade, autoestima, criatividade, educação, identidade de quebrada, decolonialismo, afrofuturismo…entre outros temas que atravessam as vivências periféricas.

Biblioteca Cora Coralina – TEMA DA MESA: O visual e o verbo: Poesia, HQs e Fanzines. SINOPSE: Possibilidades poéticas em diferentes formatos e expressões da narrativa gráfica.

Biblioteca Cassiano Ricardo – TEMA DA MESA: Cultura periférica nos quadrinhos. SINOPSE: A periferia é diversa e os quadrinhos podem provar. Conversa sobre identidade e expressão com autores periféricos.

Biblioteca Alceu Amoroso Lima – TEMA DA MESA: Nosso próprio imaginário fantástico. SINOPSE: Autores que se propõem a criar histórias de fantasia com personagens, cenários e características do nosso povo.

Biblioteca Aureliano Leite – TEMA DA MESA: Afrofuturismo na literatura e quadrinhos. SINOPSE: Uma conversa sobre protagonismo e valorização da cultura negra nas obras de ficção especulativa.

Biblioteca Álvares de Azevedo – TEMA DA MESA: Narrativas decoloniais: vozes ancestrais para um mundo contemporâneo. SINOPSE: Culturas indígenas e afrodiaspóricas brasileiras como centro de narrativas ilustradas para jovens e adultos.

Biblioteca Marcos Rey – TEMA DA MESA: Quadrinhos, gênero e sexualidade. SINOPSE: Bate-papo sobre descobertas, autoafirmação e quebra de preconceitos contra LGBTQIAPN+ através de quadrinhos.

Biblioteca Helena Silveira – TEMA DA MESA: Histórias em Quadrinhos na Educação. SINOPSE: O potencial das HQs como prática pedagógica nas escolas e universidades.

Biblioteca José Paulo Paes (CCP) – TEMA DA MESA: Autoestima, memória e resistência em HQs. SINOPSE: Autores que abordam ancestralidade, poesia e construção de autoestima através de histórias em quadrinhos.

Classificação indicativa: Livre – jovens. Duração: 90 minutos.

Dia 2 de outubro às 14h – Biblioteca Cora Coralina

Dia 8 de outubro às 14h – Biblioteca Cassiano Ricardo

Dia 17 de outubro às 13h30 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Dia 22 de outubro às 14h – Biblioteca Aureliano Leite

Dia 23 de outubro às 14h – Biblioteca Álvares de Azevedo

Dia 24 de outubro às 14h – Biblioteca Marcos Rey

Dia 30 de outubro às 14h30 – Biblioteca Helena Silveira

Dia 31 de outubro às 14h – Biblioteca José Paulo Paes



