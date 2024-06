Confira a programação completa do Revelando SP em Iguape:

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, de volta a Iguape após sete anos, divulga sua programação completa para essa próxima edição no município, que acontece entre 14 e 16 de junho, com entrada gratuita. A iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. Na cidade, o Revelando SP é correalizado pela Prefeitura Municipal.

O festival conta com 65 participantes, representando 42 municípios de oito regiões paulistas. São 25 stands de artesanato e 26 de culinária. Além disso, 15 representantes das mais diversas manifestações culturais paulistas se apresentam ao longo do Revelando SP, com música, dança e muito mais.

“Temos uma indústria criativa robusta no estado de São Paulo, e o Revelando SP é um exemplo disso. Iguape é um tesouro cultural que preserva tradições, identidades e patrimônios, contribuindo para a riqueza cultural do estado. Além disso, possui o maior contínuo de vegetação nativa do estado, sítios arqueológicos, manifestações culturais ligadas à caiçaras, quilombolas e imigração japonesa. Tudo isso torna a região um personagem fundamental para contar a história da cultura paulista”, pontua a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton.

O Revelando SP em Iguape ainda traz shows de Oswaldo Montenegro, cantor e compositor que está comemorando 50 anos de trajetória em 2024, e Lara Cantador do Vale & Trio no 14 de junho, Fernanda Costa, cantora apadrinhada pela dupla Bruno & Marrone e que é hoje um dos maiores expoentes da “sofrência”, e Trio Caiçaras do Ribeira no dia 15 e Gabriel Sater, trazendo em seu show composições próprias e releituras de músicas que fizeram parte do remake da novela “Pantanal” (2022), na qual o cantor e ator interpretou o personagem Trindade, bem como canções que serviram como trilha de outras novelas e filmes, no dia 16.

Confira a programação completa do Revelando SP em Iguape:

ARTESANATO

Américo Brasiliense – Brinquedos de Madeira

Apiaí – Grupo Arte nas Mãos – artesanato em argila

Apiaí – Artesanato em Palha

Bom Sucesso de Itararé – Mãos Que Produzem – artesanato de barro

Cajati – Entalhes em Madeira

Cananéia – Artesanato Guarani da Tekoa Takuari-ty

Cananéia – Artesanato Tradicional de Cananéia

Caraguatatuba – Entalhes em Madeira – Mestre Jupyra

Caraguatatuba – Artesanato com Escamas de Peixe

Eldorado – Artesanato Tradicional Quilombola

Guapiara – Associação Mulheres Artesãs de Guapiara

Guapiara – Grupo Geração de Renda

Guararema – Tapeçaria Tradicional

Iguape – Artesanato Caiçara em Caxeta

Iguape – Arte Sustentável com Resíduos Florestais

Iguape – Panelas Pretas do Jairê

Iguape – Vassouras de Cipó Timbopeva

Iporanga – Arte em Cipó

Itaóca – Ateliê Oleiras Mendes

Itapeva – Arte em Crochê

Miracatu – Artesanato Indígena da Aldeia Djaiko-aty

Mongaguá – Artesanato Aldeia Cerro Korá

Peruíbe – Art’s Tupi

CULINÁRIA COM PREPARO

Bragança Paulista – Linguiça Bragantina com Polenta Crocante

Cajati – Suã com Arroz e Caldo de Mocotó

Iguape – Pastel e Casquinha de Siri

Iguape – Baipan – culinária caiçara

Iguape – Comidas Típicas da Colônia Katsura

Jacupiranga – Gastro Cultural

Joanópolis – Comida do Lobisomem

Juquiá – Risoto de Pupunha e Purê de Banana da Terra

Registro – Moqueca Caiçara

Ribeirão Grande – Delícias do Roteiro do Milho

Ribeirão Grande – Rojão do Balaio

São João da Boa Vista – Doces Caseiros

Sarapuí – Bolinho de Frango

CULINÁRIA SEM PREPARO

Barra do Chapéu – Cachaçaria Seu Xandoca

Biritiba Mirim – Biscoitos Vô Joel

Cananéia – Defumado Caiçara

Guararema – Alambique do Décio

Jambeiro – Divina Cachaça – cachaça artesanal

Praia Grande – Doces Caseiros

Registro – Geleias, Licores, Doces e Conservas Orgânicas

Socorro – Produtos Derivados da Cana

RANCHOS

Guararema – Rancho Galinhada São Longuinho

Guarulhos – Tachos do Olímpio

Jambeiro – Culinária Tropeira

Redenção da Serra – Vaca Atolada

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Atibaia – Congada Vermelha de Atibaia

Cananéia – Cantos e Danças Guarani M’bya

Cananéia – Grupo Violas de Ouro – Fandango Caiçara

Iguape – Bloco Boi Tatá

Iguape – Grupo Cultural de Fandango do Rocio

Ilhabela – Congada de São Benedito

Itanhaém – Ciganos

Itaóca – Ivan da Viola

Itaóca – Trança Fitas de Itaóca

Pariquera-Açu – Fanfarra Municipal de Pariquera-Açu

Pedra Bela – Dupla Paco & Thiago

Piquete – Exposição Tropeira

Sarapuí – Banda Marcial Municipal de Sarapuí Benedito Cleto

Taboão da Serra – Orquestra de Violeiros de Taboão da Serra

SHOWS

14 de junho

19h30 – Lara Cantador & Trio

21h – Oswaldo Montenegro

15 de junho

18h30 Trio Caiçaras do Ribeira

21h – Fernanda Costa

16 de junho

18h – Gabriel Sater

Revelando SP em Iguape terá encontro de fandangos

Como uma forma de homenagear o fandango, manifestação tradicional de grande importância para a região do Vale do Ribeira, onde está localizado o município de Iguape, essa edição do Revelando SP promoverá um encontro de fandangos. Participam dessa celebração, que acontece a partir das 15h15 do domingo, os grupos

Geração Fandangueira do Prelado, AJJ – Associação Jovens da Juréia, Raízes do Mangue, Grupo de Fandango do Prelado, Grupo de Fandango Morro Seco e Grupo Cultural de Fandango do Rocio – Reiada.

Cinco edições em 2024

Em 2024, o Revelando SP foi expandido e terá, ao todo, cinco edições, levando a cultura tradicional paulista a mais regiões do estado:

Barretos – 17 a 19 de maio

Iguape – 14 a 16 de junho

São José dos Campos – 4 a 7 de julho

Presidente Prudente – 9 a 11 de agosto

São Paulo – 12 a 15 de setembro