Confira a previsão do tempo para o Natal

Com a chegada do verão, o Brasil se encontra sob a influência de um ar quente e úmido, facilitando a formação de nuvens de chuva em diversas partes do país. Para o Natal de 2024, as previsões meteorológicas indicam um cenário interessante para os festejos natalinos.

A expectativa inicial é de que o período festivo, que inclui o final de semana anterior ao Natal, seja marcado por um céu predominantemente nublado e possibilidade de chuvas, especialmente durante as tardes e noites. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte devem apresentar os maiores volumes de precipitação, enquanto o Sul e Nordeste terão menores chances de chuvas.

Outro ponto relevante é a ausência de massas de ar frio polar, o que resultará em um Natal quente e abafado em todo o território nacional.

Condições Regionais para o Natal

Região Sul

No final de semana que antecede as festividades natalinas, a previsão é de sol intenso e calor na Região Sul. Apenas o litoral catarinense enfrentará um sábado com muitas nuvens e possibilidade de chuvas leves. A partir da segunda-feira, dia 23, espera-se um aumento nas condições para chuvas no Oeste e sul do Rio Grande do Sul devido à aproximação de áreas de instabilidade oriundas da Argentina e Uruguai.

Nos dias 24 e 25, a tendência é de calor contínuo, com períodos ensolarados intercalados por aumento da nebulosidade e pancadas de chuva com raios à tarde e noite em toda a região.

Região Sudeste

Um sistema frontal deve atravessar a costa sudeste durante o fim de semana anterior ao Natal. No sábado, dia 21, essa frente fria provocará instabilidade climática com nuvens densas e chuvas ao longo do dia em todos os estados da região. Embora o sol possa aparecer ocasionalmente, a umidade será alta e há previsão de chuvas fortes.

Entre domingo e segunda-feira (23), a frente fria tende a perder força enquanto se mantém próxima ao litoral fluminense e capixaba. Durante os dias 23 a 25, o Espírito Santo deve enfrentar bastante nebulosidade e chuvas frequentes. Nas demais áreas do Sudeste, os dias seguirão com sol pela manhã seguido por aumento das nuvens e pancadas de chuva à tarde e noite.

Região Centro-Oeste

No estado de Goiás e no Mato Grosso do Sul, as condições para chuvas intensas são mais pronunciadas no início da semana anterior ao Natal. As capitais devem esperar muita nebulosidade com pancadas isoladas principalmente na parte da tarde. A temperatura continuará elevada em todas as áreas.

Região Nordeste

Tradicionalmente seca nesta época do ano, a maior parte da Região Nordeste apresentará altas temperaturas e pouca chuva no fim de semana que antecede o Natal. Apenas algumas pancadas podem ocorrer no interior do Ceará e no sertão pernambucano. Durante os dias 23 a 25, espera-se uma leve elevação nas chances de chuva nessas áreas.

Região Norte

A elevada umidade atmosférica na Região Norte propicia condições para chuvas frequentes durante todo o período natalino. No final de semana anterior ao Natal, são esperadas chuvas em praticamente todos os estados dessa região. A partir do dia 23 até o Natal, as condições se manterão semelhantes, com potencial para pancadas fortes em capitais como Manaus e Porto Velho.

Comemore o Natal cercado por alegria e harmonia entre familiares e amigos! Que as condições climáticas favoreçam suas celebrações neste período especial. A Climatempo seguirá monitorando atentamente as condições meteorológicas em todo o Brasil.