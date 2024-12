Confira a operação especial dos Transportes Metropolitanos para o Natal e Ano Novo 

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) planejaram operações especiais para atender os passageiros no Natal e no Ano Novo.

CPTM – No dia 24, véspera de Natal, a circulação de trens nas linhas da CPTM (7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade), além do serviço Expresso Aeroporto, será normal. No dia de Natal (25), a programação será como a de um domingo. No dia 31 de dezembro, a circulação será normal. No dia 1 de janeiro de 2025, a programação de trens e os intervalos serão como os praticados aos domingos.

EMTU – A operação das linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU no dia 24 de dezembro será equivalente à operação dos sábados. No dia de Natal (25), a operação será equivalente àquelas que são realizadas aos domingos. No dia 31, véspera do Ano Novo, a operação será como a de um domingo. Esta mesma programação será repetida no dia 1º de janeiro de 2025. Informações detalhadas sobre os horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Metrô – Na terça-feira (24), véspera de Natal, todas as linhas operadas pelo Metrô (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) terão funcionamento normal, com frota de dia útil em circulação. Já na quarta-feira (25), feriado de Natal, todas as linhas operam nos horários habituais, das 4h40 à meia-noite, porém com frota de domingo em circulação e trens reservas prontos para atender em caso de necessidade. No dia 31 de dezembro, a operação do Metrô será ininterrupta já que o sistema se torna a melhor opção de transporte público para quem pretende curtir a festa do Réveillon na avenida Paulista.

Para facilitar o transporte dos passageiros até o local da festa, as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão um funcionamento diferenciado.

As estações Paraíso (linhas 1-Azul e 2-Verde), Brigadeiro e Trianon-Masp (Linha 2-Verde), ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada, enquanto a Consolação (Linha 2-Verde) – mais próxima ao palco do Réveillon na Paulista – será fechada às 16h do dia 31 e só voltará a funcionar às 6h do dia 1º. Os passageiros que habitualmente utilizam esta estação poderão utilizar os acessos da estação Paulista, da Linha 4-Amarela, para embarcar ou desembarcar.

As demais estações do Metrô nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã do dia 1° e, depois desse horário, continuam funcionando apenas para desembarque dos passageiros. Já no primeiro dia de 2025, as linhas do Metrô funcionarão normalmente, abrindo para embarque às 4h40.

O quadro de funcionários operativos e de agentes de segurança será reforçado nas estações mais próximas ao local do Réveillon na Paulista. A compra das viagens poderá ser feita nas bilheterias das estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, durante toda a madrugada e nas demais estações, a venda de passagens ocorrerá até as 2h.