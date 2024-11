SP: Confira a operação especial de trânsito para o Enem 2024

Em razão da realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monta operação especial de trânsito para o domingo (10). A Companhia vai monitorar os principais corredores da cidade para garantir as condições de segurança aos pedestres e a fluidez do trânsito.

As equipes da CET irão intensificar o monitoramento, agilizando a remoção de interferências, a fiscalização em áreas de embarque e desembarque, a orientação da travessia de pedestres e a operação de semáforos.

A medida visa facilitar o deslocamento dos estudantes que vão fazer as provas do Enem, com tráfego livre para ônibus e veículos.

Principais alterações no sistema viário no domingo (10):

· O Elevado Pres. João Goulart será liberado ao tráfego para melhorar as condições de acessibilidade entre as zonas Leste e Oeste, das 07h00 às 14h00;

· A Ciclofaixa de Lazer estará suspensa;

· A Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização local;

· A Subprefeitura Sé informou a suspensão do Programa Ruas Abertas da Avenida Paulista e da Liberdade.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

Respeite a sinalização;

Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações dos locais de provas.