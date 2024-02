Confira a operação dos Transportes Metropolitanos no Carnaval

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão alteração na programação para atender os foliões que pretendem curtir o Carnaval.

Trilhos

Na sexta-feira e no sábado (09 e 10/02), para atendimento aos passageiros que terão como destino o Anhembi, as estações Palmeiras-Barra Funda, que atende aos passageiros da CPTM e do Metrô, e Portuguesa-Tietê, da Linha 1-Azul, ficarão abertas ininterruptamente para embarque e desembarque. As demais estações da CPTM e do Metrô ficarão abertas apenas para transferência e desembarque.

Já na segunda e na terça-feira (12 e 13/02), a operação das linhas da CPTM será igual à de sábado, com trens de prontidão em caso de necessidade. Na quarta-feira (14), a operação é normal. No Metrô, a operação será monitorada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e se necessário, haverá aumento na frota.

Ônibus intermunicipais

As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba vão operar na segunda-feira (12), com programação de sábado e na terça-feira (13), com operação de domingo. Na quarta-feira de cinzas (14), a programação será de sábado, com reforço na frota a partir das 11h00.

Já na Baixada Santista, na segunda (12) e na quarta-feira (14), as linhas da EMTU com maior demanda de passageiros terão programação normal de dia útil e as demais linhas seguirão horário de sábado. Na terça-feira (13), todas as linhas terão programação de domingo, incluindo o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT). Na segunda-feira (12), o VLT terá operação de sábado e na quarta-feira (14), a frota será a mesma de um dia útil.

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no site.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.