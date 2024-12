Confira a lista de feriados de 2025

O Governo Federal, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, revelou oficialmente as datas dos feriados nacionais e os dias considerados pontos facultativos para o ano de 2025. A divulgação foi amplamente aguardada por servidores públicos e pela população em geral, uma vez que permite o planejamento antecipado das atividades e folgas.

Feriados prolongados

Entre os destaques do calendário de 2025, constam dois feriados prolongados. O primeiro deles ocorrerá na Semana Santa, com a celebração da Paixão de Cristo no dia 18 de abril, uma sexta-feira, seguida pelo feriado de Tiradentes na segunda-feira, dia 21 de abril. Outra oportunidade para um final de semana estendido será durante o mês de junho, quando o feriado de Corpus Christi será observado na quinta-feira, dia 19, acompanhado por um ponto facultativo na sexta-feira, dia 20.

Feriados no final de semana

Por outro lado, é importante ressaltar que três feriados nacionais cairão em um domingo: a Independência do Brasil em 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro e Finados em 2 de novembro. Além disso, a Proclamação da República será celebrada em um sábado, no dia 15 de novembro.

A seguir, apresenta-se a lista completa dos feriados e pontos facultativos:

1º de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional)

3 e 4 de março: Carnaval (pontos facultativos)

5 de março: Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até às 14h)

18 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional)

21 de abril: Tiradentes (feriado nacional)

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

19 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo)

20 de junho: Ponto facultativo

7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro: Dia do Servidor Público Federal (ponto facultativo), celebrado no dia 27

2 de novembro: Finados (feriado nacional)

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

24 de dezembro: Véspera do Natal (ponto facultativo após às 13h)

25 de dezembro: Natal (feriado nacional)

31 de dezembro: Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após às 13h)

Projeção de planejamento

A disponibilização dessas informações permite que os cidadãos possam se programar melhor para suas atividades pessoais e profissionais ao longo do ano. Com feriados prolongados e pontos facultativos estratégicos, a expectativa é que as pessoas possam desfrutar mais momentos com suas famílias e amigos.