Confira a grade de atrações dos Centros Culturais de SP

TENDAL DA LAPA

Oficina Criação de Solos – Ziza Brisola

Circo

03, 04, 06, 10, 11 e 13 de Setembro

9h às 12h

Local: Espaço Circo

180 min

Livre

Grátis

O objetivo desta oficina será a exploração e o aprimoramento de repertório corporal e de recursos para criação em número solo em aparelho aéreo, por meio da utilização de exercícios que utilizam ferramentas de pesquisa, busca de referências e também de utilização da dança contemporânea e da fisicalidade do intérprete para adicionar camadas poéticas aos números já existentes ou em processo de criação. Chamamos aqui de “aparelho aéreo” qualquer objeto pendurado ou estrutura que possa ser explorada pelos intérpretes com os recursos de movimentação do corpo sobre diferentes suportes. O aproveitamento de recursos específicos da movimentação aérea permitirá trabalhar tecnicamente a suspensão, a sustentação, o equilíbrio, a força, a fluidez e o controle do corpo no solo e no ar aliando desdobramentos cênicos, poéticos e expressivos. A oficina vai abordar caminhos com temas e tarefas específicos, baseados em improvisações livres e guiadas, tentando encontrar um estado emocional antes do físico. Fazemos perguntas e tentamos respondê-las fisicamente. Serão levantadas questões que serão respondidas com as narrativas pessoais do corpo e da fisicalidade de cada intérprete a partir da experiência proposta para a criação do gesto expressivo e da imagem poética individual e coletiva. Contrapartida do projeto CANÁRIA – aprovado na 8a edição do Programa Municipal de Fomento ao Circo

Festival Mucho

Música

14 e 15/09

15h

Local: Palco Principal/ Rua Interna

Livre

Duração: 15h às 21h

Festival Mucho! é um encontro anual da diversidade latino-americana. A música de nosso continente em sua máxima expressão contemporânea. Sangue novo correndo nas “Veias Abertas da América Latina” através de beats e ritmos que transpassam por todo o continente. Desde sua primeira edição, Festival Mucho! propõe romper as barreiras do estereótipo latino, do folclore e das fronteiras trazendo pela primeira vez a São Paulo um evento com representantes da América Latina.

Curso Amálgama | Gui Bressane – Mímica para circenses

Circo

17 a 25/09

Terças e quartas das 9h às 12h

Local: Espaço Circo

Classificação: Acima de 16 anos

180 minutos

Sinopse (resumo da apresentação + resumo do artista):

A oficina apresenta caminhos possíveis na criação de uma cena circense ou teatral. Será dividida em uma parte técnica e outra de criação individual.

Na parte técnica teremos conceitos da mímica moderna como dínamo-ritmos, partituras corporais de lateralidade, profundidade e torção, alguns aspectos de dinâmicas de movimento, caminhares, espacialidade, assim por diante.

Já na parte de criação, cada participante terá um tempo em cada encontro para aprimorar seu número ou criar algum “do zero”.

Cabaré Tertúlia

Circo

26/09

Quinta 10h e 14h

Local: Teatro

Livre

60 minutos

O Cabaré Tertúlia reúne quatro coletivos circenses – Grupo Namakaca, Cia. do Polvo, Lola & Charlito e Cia Casca de Noz. Cada coletivo tem uma virtuose única e quando atuam em conjunto, criam um espetáculo completo com acrobacias, malabares, lançamento de facas e palhaçaria.

CENTRO DE FORMAÇÃO CULTURAL CIDADE TIRADENTES

Baile Black

Música

06/09

19h

Local: Teatro

180 minutos

Livre

Grátis

Batalha de dança, grafite, pintura em tela e muito groove, valorizando a cultura hip hop e a black music.

Chá da Alice

Teatro

12/09

14h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Baseado no clássico “Alice no País das Maravilhas” e no filme de mesmo nome do diretor Tim Burton, a Yeshua Produções criou o “Chá da Alice”. Depois de

muito tempo sem voltar ao País das Maravilhas, Alice começa a sentir saudades de todos os seus amigos, então ela decide que é hora de voltar para rever a todos. Para tornar esse dia mais especial, ela combina com o Chapeleiro Maluco a preparação de um chá. Sendo assim, deixa por conta do Chapeleiro a entrega dos convites para a Rainha Branca, a Lebre, o Coelho, o Gato e toda a corte (plateia).

Baile da Melhor Idade – Especial Black Soul com a banda Negro groove

Música

14/09

15h

Local: Teatro

180 minutos

Livre

Grátis

A banda Negro Groove, que tem como objetivo resgatar e difundir a soul music, apresenta um show cheio de energia e ritmo. Com um repertório que mescla clássicos do gênero com composições autorais, o grupo encanta o público com letras que falam sobre amor, superação e diversidade. Com uma sonoridade única, a banda leva o público a uma viagem através dos sucessos que marcaram época e influenciaram artistas de todo o mundo. Com performances cheias de emoção e talento, o show musical da Banda Negro Groove é uma experiência inesquecível para amantes da soul music e para aqueles que desejam conhecer mais sobre esse gênero musical tão importante na história da música popular.

Especial de Dança para Melhor Idade

Dança de salão

18/09

13h

Local: Teatro

180 minutos

Livre

Grátis

Este intensivo de dança é especialmente desenvolvido para a melhor idade, com base nos ritmos mais adequados para esse público. Os participantes aprenderão passos, técnicas e coreografias de diversos estilos de dança de salão, como salsa, samba, foxtrot, tango, entre outros, promovendo interação social, bem-estar e diversão. Com um ambiente acolhedor e instrutores especializados em dança para a melhor idade, essa aula proporcionará momentos agradáveis e estimulantes para todos os participantes.

Chapeuzinho Vermelho

Contação de História

19/09

09h

Local: Biblioteca

60 minutos

Livre

Grátis

Com a total interatividade do público e muito humor, a verdadeira história de Chapeuzinho vermelho é contada através de um jogo de chapéus entre os atores e a plateia, desde quando sai de sua casa para levar uma cesta com bolo para a sua avó doente, se depara com um Lobo no caminho da floresta e junto com a avó é salva por um caçador.

João e Maria

Contação de História

25/09

14h

60 Minutos

Livre

Um lenhador vive com sua esposa e seus dois filhos em uma floresta sombria onde crianças costumam desaparecer. Eles são muito pobres, e quase não têm o que comer. Um dia, João e Maria se perdem na Floresta e encontram uma casa feita de doces e biscoitos.

Tarde Gospel

Música

28/09

14h

Local: Teatro

180 Minutos

+12 anos

O evento Tarde Gospel é um evento musical que reúne artistas e bandas para apresentações ao vivo. O evento é uma oportunidade para os participantes se conectarem com a música gospel e fortalecerem internamente em um ambiente de harmonia e alegria.

CENTRO DE REFERÊNCIA DA DANÇA

Material Bruto

Dança

05/09

19h

Local: Sala Cênica

60 minutos

Livre

Grátis

Sinopse: Em Material Bruto, FTMM lança o exercício da pesquisa para o calor real da cena. Este trabalho é um ciclo de improvisos em música e dança. Terreno de pesquisa e experimentação onde cada artista entrega o material que está pesquisando para ser mexido, repensado, reestruturado e partilhado com es demais participantes. As transformações em tempo real do material, permitem o aprofundamento dos estudos, nutrindo as pesquisas e avaliando a receptividade do público.

Nesta ação, Felipe e Mariana convidam, 4 músices e outres 3 bailarines para realizar um improviso coletivo. A cada edição novas pessoas são convidadas explorando a dramaturgia que emerge dos encontros entre esses sujeitos.

Matadouro

Exposição

14/09 a 14/10

10h às 21h

Local: Foyer

Duração: 30 dias

Livre

Grátis

A exposição “Relações Complementares – O Vínculo e o Corte” apresenta a série de quatro trabalhos que se relacionam e se misturam em mesma fase de produção: “Nó”, “Trançado Vermelho”, “Matadouro” e “Impermeável – Pele e amarras”. O primeiro refere-se à performance realizada no ano de 2019 e narra a situação de um corpo que rasteja no chão entre objetos confeccionados por ele (peças de coisas danificadas adquiridas, e misturadas, revestidas com plástico costurado, prolongadas por linhas vermelhas trançadas). Na mostra serão apresentadas imagens fotográficas de partes da cena como referência de um acontecimento de esforço constante. No segundo trabalho, “Trançado vermelho”, realizado em 2018, narra outra situação relacional ocorrida no cenário de uma escola pública municipal localizada na região leste de São Paulo. O corpo em movimentos lentos pelo chão a procura de objetos (os mesmos da ação anterior “Nó”), e mistura-se feito camuflagem corpo-objeto, costura e envolve-se com as “coisas” no processo onde ora paralisa, ora gesticula com dificuldades no carregar “pesos”(coisas que sobram pois não pertencem ao corpo). No terceiro trabalho “Matadouro”, realizado em 2016, refere-se a uma performance realizada nas dependências de um galpão, local de extensão dos serviços prestados pelo Sistema de Transporte Metroviário de São Paulo. Trata-se de uma ação de desmanche, onde o artista destrói algo construído por ele mesmo, a obra “Neutralidade Mórbida”, peça de estrutura de arame revestida com objetos danificados, plástico e espuma, costurada com linhas vermelhas. O quarto trabalho, mais recente, realizado desde 2023, trata da série “Impermeável – Pele e Amarras”, são peças feitas com fotografia impressa em lona, tecido e plástico, costurados e emendados formando “Pedaços” de tamanhos variados, são como roupagens de grande e média dimensão, bidimensionais como mantos ou toalhas próprias para cobrir ou encobrir superfícies.

Núcleo de Improvisação TF Cia de Dança – Zélia Monteiro

Dança

11 e 12/09

19h

Local: Sala Cênica

60 minutos

Livre

Grátis

Com o desejo de trocar experiências artísticas em dança, o Núcleo de Improvisação convidou grupos de artistas que atuam em diferentes territórios da cidade de São Paulo, a fim de favorecer o convívio entre aqueles que não têm a oportunidade de se encontrar. Encontrar para experimentar, pensar e discutir as descobertas do corpo nas suas organizações provisórias e assim identificar gestos que passam a ser coletivos, numa experiência que testa um tipo de coletivo que reúne diferentes e não somente iguais. Um coletivo nascido do encontro entre os que não se encontram e que possibilita a troca de experimentos artísticos diversos, alimentando e enriquecendo os fazeres desses artistas e fomentando o debate sobre processos criativos em dança.

Improvisível

Dança

13 e 14/09

19h

Local: Sala Cênica

60 minutos

Livre

Grátis

Sinopse:

ImproVisível – Batalha do Afeto:

Um formato de batalhas diferente, onde os competidores não batalham entre si, mas sim realizam suas performances individualmente de até 2 minutos de duração Na seletiva será o Dj, após a seleção, as fases seguiram com uma entrada, agora com a trilha sonora sendo executada também ao vivo pelos músicos, podendo sem individualmente ou em conjunto. A cada fase os júri decidiram quem avança na competição.

As análises também contam com um diferencial, com devolutivas e comentários dos jurados sobre as apresentações feitas de forma afetuosa, buscando exaltar pontos positivos e momentos relevantes de cada atuação, trazendo de forma artista e com muito respeito a potências dos competidores

PHYSIS

O espetáculo faz da dança um momento de autorreflexão e de curiosidade, importantes para o processo de desenvolvimento humano.

“Physis” é para os gregos, entre tantas interpretações, a natureza presente em tudo. A matéria que se encontra em movimento e transformação, de onde tudo brota e para onde tudo retorna. É a origem.

A montagem propõe uma viagem no tempo para vislumbrar como, através dos séculos, a natureza do ser humano interfere na PHYSIS do mundo, como os lugares e suas características naturais se transformaram quando passaram a ser habitados, buscando entendimentos sobre como o movimento interno do ser pode ser mais devastador que o magma que escorre do centro da terra.

“O espetáculo traz uma abordagem e linguagem de dança que dialoga muito com os jovens e suas vivências atuais, tanto pelas características empolgantes da dança, quanto pelos elementos cênicos e pela identificação com o próprio elenco”, comenta o grupo.

Mostra de Residentes

Dança

17 a 21/09

19h

Local: Sala Cênica

60 minutos

Livre

Grátis

Evento de abertura de processos coreográficos e performáticos de artistas que têm frequentado o espaço neste primeiro semestre de 2024. A Mostra de Residentes tem o propósito de apresentar o processo de criação de artistas e coletivos que utilizaram regularmente o espaço do CRD para suas práticas, criações e ensaios, como residentes do equipamento. Também dá oportunidade de apresentarem suas investigações no estágio em que ficaram, sem que estejam necessariamente finalizadas ou concluídas, a fim de poderem comunicar e trocar seus processos de pesquisa com colegas da área.

AfroOya

Dança

26 a 28/09

20h

Local: Sala Cênica

60 minutos

Livre

CENTRO DE MEMÓRIA DO CIRCO

Exposição Hoje Tem Espetáculo

Data e horário: Segunda a sexta das 10h às 18h

Sábados, Domingos e Feriados, das 13h às 18hrs.

(Fecha às terças)

Exposição

Local: Centro de Memória do Circo – Térreo e Sobreloja (Av. São João, 473, Galeria Olido)

Livre

Grátis

A Exposição Hoje tem espetáculo! tem curadoria de Verônica Tamaoki e projeto expositivo e gráfico de Carla Caffé. Já foi visitada por mais de 300 mil visitantes e ocupa toda a sobreloja da Galeria Olido, além de sala no térreo, estando dividida em três núcleos: Linha do Tempo, Famílias e Artistas de Destaque. Apresenta aspectos diversos da atividade circense representados em maquetes, e incorpora à área expositiva um espaço de convivência denominado Café dos Artistas. Possui cerca de 300 imagens de autores diversos, documentos tridimensionais e audiovisuais.

Encontro de Estudos da Palhaçaria (EEP)

Data e Horário: Segundas-feiras, às 14hrs

180 minutos

Circo

Local: Vitrine da Dança (Av. São João, 473, Galeria Olido)

Livre

Grátis

O Centro de Memória do Circo recebe desde 2015 o Encontro de Estudos da Palhaçaria (EEP), coletivo independente formado por Alex Sandro Duarte, Camila Scatena, Cristiano Miranda e Rodrigo Bella Dona, que realiza encontros semanais, aberto para pesquisadores, aprendizes, profissionais e interessados pelo estudo do palhaço e seu contexto em forma geral, tendo como objetivo proporcionar uma troca de ideias e informações sobre o universo da palhaçaria. Atualmente os Encontros ocupam o espaço no Centro de Memória do Circo e dividem sua programação em cinco tipos de ações, sendo uma maneira de se aprofundar nas diversas formas de estudo.

Apresentações de números ou espetáculos (principalmente que estão em processo de criação), na sequência acontece uma roda de conversa, momento em que o artista recebe os feedbacks do público, instigando a criatividade do artista com novas ideias;

Dia de convidados de notório saber: conversas com artistas que, através de suas vivências no mundo da palhaçaria, estão dispostos a trocar conhecimento sobre suas trajetórias na arte, suas pesquisas cômicas, seus trabalhos futuros, entre outros;

Dia de filmes/documentários: a pesquisa acontece através de projeções de filmes e/ou documentários e ao final do encontro, o grupo forma uma roda de bate-papo para refletir sobre o que foi visto, aprendendo uns com os outros através da experiência individual de cada pessoa;

Dia de Estudos Teóricos: lançamento de livros, conclusões de curso, dissertações, entre outros. Sempre no fim é feita uma conversa sobre o que foi apresentado, para o grupo se aprofundar na pesquisa demonstrada.

Visitas Mediadas às exposições Hoje Tem Espetáculo

Data e Horário: Segunda a sexta das 10h às 18h

Exposição / Visitas Mediadas

Local: Centro de Memória do Circo – Térreo e Sobreloja (Av. São João, 473, Galeria Olido)

Livre

Grátis

A equipe do Centro de Memória do Circo conduz visitas mediadas pelas exposições para grupos acima de 5 pessoas, e elabora atividades de acordo com o perfil do público. Agende sua visita via e-mail, inscrições: [email protected]

Visitas Mediadas às Reservas Técnicas do Centro de Memória do Circo

Datas e Horários: Segunda a sexta das 10h às 18h

Linguagem: Museologia / Visitas Mediadas

Local: Centro de Memória do Circo (Av. São João, 473, Galeria Olido)

Livre

A equipe do Centro de Memória do Circo conduz visitas mediadas às reservas técnicas para grupos, de 5 a 10 pessoas. Agende sua visita via e-mail, inscrições: [email protected]

5º Festival Internacional de Circo e Arte de Rua (FICAR) – Espetáculo “Manual de como encontrar um bom partido”, de Trupe do Fuxico.

Circo

26/09

16h30

Local: Centro de Memória do Circo (Vitrine do Circo – Sala Mestre Maranhão)

+10 anos

65 minutos

O FICAR- Festival Internacional de Circo e Arte de Rua é um evento organizado anualmente pelo 6/12 Circus , coletivo de artistas independentes que residem no Centro Cultural Ouvidor 63, em São Paulo – Brasil. O objetivo do festival nasce de uma necessidade de celebrar a arte de rua e gerar laços entre os artistas de São Paulo e itinerantes, reivindicando as diversas linguagens do circo como uma das melhores ferramentas de intervenção social. Em 2024 o FICAR completa 5 anos: O 5º FICAR contará com 12 dias de programação diversa e inclusiva, tendo como foco reunir artistas/companhias/coletivos de várias nacionalidades e linguagens artísticas, contando com ciclos de oficinas, rodas de conversas, cabarés/varietés, espetáculos, intervenções, competições circenses , etc em distintos espaços entre o “Teatro La Mimo” localizado no Centro Cultural Ouvidor 63 e outros pontos de cultura da cidade de São Paulo, como o Centro de Memória do Circo.

Sobre o espetáculo “Manual de como encontrar um bom parttido”, Funúncia é uma MC sonhadora que tem o desejo de se tornar uma grande artista internacional e conhecer o mundo. No entanto, ela é confrontada com inúmeras dificuldades e precisa passar por um processo de autoconhecimento, quebrando os estereótipos e padrões impostos às mulheres. Em meio às palhaçarias, o espetáculo aborda o empoderamento feminino e questiona se buscar um príncipe encantado e adaptar-se a uma imagem idealizada de mulher é realmente o que queremos. Com uma abordagem irreverente e questionadora, o final “felizes para sempre” está longe de ser o objetivo final.

Picadeiro Aberto

Circo de rua

30/09/2024

14h

Local: Centro de Memória do Circo (Rua Dom José de Barros, em frente a Vitrine do Circo – Sala Mestre Maranhão)

120 minutos

Livre

Grátis

O Picadeiro Aberto é um evento que proporciona um espaço de encontro entre o circo e a rua, precisamente na rua Dom José de Barros, pouco antes do seu cruzamento com a Av. São João, local que abriga diversidade artística e cultural bastante complexa, integrando no mesmo espaço imigrantes, migrantes, grafiteiros, rimadores, dançarinos e artistas circenses. É nessa efervescência cultural e artística que o Centro de Memória do Circo abre o seu picadeiro para a cultura urbana do seu entorno, com competições artísticas, apresentações e jogos circenses.

5º Festival Internacional de Circo e Arte de Rua (FICAR) – Feira de Variedades e Competições Circense

Circo

30/09

11h

Local: Centro de Memória do Circo

180 minutos

Livre

Grátis

O evento consiste na união do coletivo 6/12 Circus e Centro de Memória do Circo, no marco do 5° Festival Internacional de Circo e Arte de Rua, fechando esse grande evento junto a um espaço tradicionalmente conhecido pela cena circense da cidade de São Paulo. O coletivo /12 Circus se fará presente no Centro de Memória do Circo expondo sua feira de variedades. O Festival encerra com uma grande roda com competições circenses, comandando o terceiro bloco do Picadeiro Aberto.

CENTRO CULTURAL SANTO AMARO

Vozes pela Floresta

Exposição

01 a 30/09

01/09 a 01/10

Abertura: 15h

Local: Saguão Mario Thompson

Livre

Grátis

O processo de vida e morte que perpassa as florestas do mundo em manifestação artística e de intervenção social. Propõe-se, por meio de manifestações artísticas, um conjunto de obras que configuram uma janela de mundo, qual seja, aquela que atravessa a floresta como objeto de arte e por seu significado na vida do planeta. Visa chamar a atenção para a preservação da floresta. Um universo cheio de vida e aconchego para o espírito humano e artístico diante da diversidade nela existente em vida e cor.

Sarau dos Amigos

Música / literatura / dança

01/09

15h

Formato: Presencial

Local: Teatro Leopoldo Froes

120 minutos

Livre

Grátis

Os alunos das oficinas de canto, dança e pilates do Centro Cultural Santo Amaro se uniram em prol de um movimento artístico-cultural misturando as diversas linguagens para a apresentação de um Sarau de amigos que promete divertir e apresentar os artistas do espaço.

Ifigência à brasileira

Teatro

05, 06 e 08/09

20 e 18h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Grátis

Ifigênia é uma historiadora de 80 anos esquecida em uma instituição psiquiátrica vitima de depressão catatônica que a condenou a um silêncio que durou décadas. Ela é despertada de seu estado por um jovem médico e a partir dai começa a contar sua história de vida revelando segredos de seu passado.

OSL – Orquestra Silvia Luisada

Música

08/09

11h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Um concerto plural que mescla diversidade de repertório dando a oportunidade ao público de apreciar grandes compositores como Tchaikovsky, Ennio Morricone e a compositora brasileira Nilcéia Baroncelli.

Festival Terceiro Ato

Teatro

14/09

15h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

120 minutos

Livre

Grátis

Um festival de teatro com diversas apresentações feitas por idosos de diversos NCIs (Núcleo de Cidadania do Idoso).

Festa da Primavera S.A

Música / dança / cortejo / circo

14/09

11h às 19h

Local: Praça Marcos Manzzini

480 minutos

Livre

Grátis

A festa da Primavera S.A será uma comemoração em homenagem à estação das flores. A praça será o palco de atrações musicais e intervenções artísticas para toda a família.

Sidney Silva e Alex

Música

14/09

16h

Local: Praça Marcos Manzzini

60 minutos

Livre

Grátis

Após sua turnê no interior paulista, Cidades de Rio Preto e região, divulgando seu novo DVD #ISSOÉSIDNEISILVAEALEX, os irmãos apresentam o show com músicas sertanejas consagradas deles e de outros autores.

Espiral

Teatro

Data: 11/09

20h

Local: teatro Leopoldo Froes

60 minutos

16+

Grátis

Nora, uma médica que vive sozinha em um apartamento moderno em uma grande cidade, sozinha e desiludida, tenta pôr ordem em seus pensamentos, entre taças de vinho, remédios tarja preta, um gato e talvez um assassinato. Esse é o plot disparador do texto de Ricardo Leitte, que reflete a condição da mulher 50+ na modernidade.

Quintas Intenções

Stand-up

12/09 – Quintas Intenções Guilherme Uzeda

e 19/09 – Quintas Intenções Rogerio Berê

20h

Local: Teatro leopoldo Froes

60 minutos

Livre

Grátis

Projeto de stand-up que a cada semana apresenta um ou mais humoristas diferentes.

Cidade Máquina

Teatro

19 e 20/09

Quarta 16h e quinta 11h e às 16h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Grátis

Ano de 2052 e na cidade máquina vive JAQ uma cientista de 11 anos que constrói um robô e dá a ele o nome de MIG-NIC. Ambos iniciam uma jornada em busca de se conectar às pessoas da cidade. O problema é que as pessoas não gostam de doar o próprio tempo em prol do outro. MIG-NIC acaba acusado de roubar o tempo dos moradores.

Coro da Fábrica de Cultura do Jardim São Luiz apresentam “Os Saltimbancos”

Teatro

22/09

17h

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Grátis

Sinopse: O Coro da Fábrica de Cultura do Jardim São Luiz apresenta a história de quatro animais que resolvem fugir do trabalho e montar um grupo de músicos. Adaptação do texto dos Irmãos Grimm, “Os Músicos de Bremen”, e musicado por Chico Buarque.

O Subnormal

Teatro

24/09

19h30

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

+12 anos

Em cena, o ator Cleber Tolini conta sua trajetória artística entre São Paulo e Rio de Janeiro, quando aos vinte e quatro anos descobre um tumor no cérebro e que após uma neurocirurgia tem seu nervo ótico afetado, ficando com 20% de visão. Ou seja, Visão Subnormal, também conhecida por Baixa Visão.

Festival Internacional Paidéia de Teatro

Teatro

27/09 e 28/09

Horário: 10h e 17h30

Local: Teatro Leopoldo Fróes

60 minutos

Livre

Grátis

Um dos poucos festivais de São Paulo e do país com o enfoque no público infantil e jovem, o Festival Internacional Paidéia de Teatro para a Infância e Juventude: Uma Janela para a Utopia tem como objetivo propiciar o encontro e o intercâmbio entre os grupos e a população de São Paulo. Trata-se de uma oportunidade, especialmente para o público jovem, de conhecer a produção artística e a cultura de outros países a preços populares ou gratuitos. O Festival cria um espaço de visibilidade para a cena teatral paulistana, que vai além da simples convivência dos grupos. É um importante momento de intercâmbio artístico entre companhias e artistas nacionais e estrangeiros, mediado pela possibilidade de assistirem uns aos outros, e estimulado pelas mesas e debates, que dão concretude e profundidade a essas trocas. Para os artistas da Cia. Paidéia é um momento extremamente profícuo, na medida em que se pode conhecer o trabalho e a pesquisa teatral de diversos países e regiões; suas interlocuções com a cultura e as artes nesses lugares; seus desafios específicos e suas soluções.

CENTRO CULTURAL PENHA

Sexta do Riso – Léa Maria (especial aniversário do bairro da Penha)

Stand up

06/09

Sextas 20h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

14 anos

Léa Maria Jahn, que atualmente tem 2,1 milhões de seguidores no TikTok, viralizou com gravações em que relata de forma bem-humorada a cultura brasileira sob os olhares de uma pessoa estrangeira. Ao viajar pelo país, ela fazia vídeos em que questionava pontos turísticos, comportamentos e gírias locais. Entre os exemplos estão perguntas como quanto tempo é “mó cota”, onde estão os pinheiros no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e por que o Parque Lage, no Rio, não tem laje.

Cordas e Acordes

Música instrumental

Data: 07/09, 14/09 e 15/09

Horário: Sábado 20h00. Domingo 19h00

Formato: Presencial

Local: Teatro Martins Penna

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

A magia do clássico e popular por violões, violas, violinos e afins. Quando falamos em instrumentos musicais vemos que são divididos em “famílias” como a dos metais, percussão, madeiras, entre outras. Uma das mais importantes é a Família das Cordas, que como já deu a entender envolve violinos, violas, violões, etc. Objetivando jogar luz em brilhantes instrumentistas de “Cordas & Acordes” é a mais nova série do Centro Cultural Penha trazendo em setembro uma seleta gama de talentos. Confira a programação:

07/09 às 20h00 – Alexandre Ribeiro

14/09 às 20h00 – Flavia Prando

15/09 às 19h00 – Ivan Vilela

Valor: R$ 14.000,00

Exibição do Filme Aruanda – O sentido da Vida

Audiovisual

08/09

16h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

Livre

Conta na história de uma viagem mágica de Tobias, um menino de rua, ao Reino Encantado de Aruanda. Ele descobre muitos personagens místicos e espirituais em busca do sentido da vida.

Sexta do Riso – Felipe Hatori

Stand up

13/09

Sextas 20h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

18 anos

Felipe Hatori é comediante, roteirista e criador de conteúdo com mais de 100 mil seguidores. Desde 2021 escreve esquetes para as redes sociais do humorista.

Sexta do Riso – Rominho Braga

Stand up

20/09

Sextas 20h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

14 anos

Rominho Braga, um talento consagrado no cenário do humor brasileiro, apresenta o “Pai de Primeira viagem”. Com uma abordagem leve, interações e um texto limpo, Rominho traz ao palco piadas sobre a vida cotidiana, criando uma ponte entre o dia a dia familiar. Com uma trajetória de 16 anos, mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e participações em renomados programas de televisão, Rominho Braga leva sua arte por todo o Brasil. Sucesso nos palcos de teatro e comedy clubs, se tornou um dos primeiros comediantes brasileiros a ter um show no Disney Plus, consolidando ainda mais sua posição como um dos grandes nomes do humor no país.

Senhora do Tempo

Ocupação

21 e 22/09

Exposição: Sábado e domingo das 10h às 22h

Show Senhora do Tempo: Sábado às 20h

Vivência com Alzira E:: Domingo das 14h00 às 17h00

Exibição do documentário “Aquilo que eu nunca perdi”. Domingo das 18h às 19h

Local: Teatro Martins Penna

Livre

O Centro Cultural Penha receberá nos dias 21/09 e 22/09 o projeto de Ocupação da consagrada cantora e compositora Alzira E, o nome artístico que Alzira Espíndola adotou a partir de 2007. Com mais de 40 anos de atuação no campo da música, Alzira E reafirma-se, sempre, como uma referência para a composição feminina contemporânea brasileira. Razão que explica por que sua trajetória se tornou o foco do filme “Aquilo que eu nunca perdi”, projeto da diretora Marina Thomé (Estúdio Crua), apoiado em 2018 pelo programa Rumos Itaú e premiado como melhor Documentário Musical Nacional, no 13º Festival In-Edit no Brasil. Em 2021 com pocket show se apresentou no Festival Internacional do Documentário Musical – In Edit – Brasil, e pela primeira vez em Barcelona no In Edit – Barcelona 2021. O filme foi lançado comercialmente nos cinemas no segundo semestre de 2022 e foi apresentado em festivais em países como Argentina, Chile, Brasil, EUA, Itália, Espanha, entre outros. Na ocupação, Alzira realiza uma exposição onde conta sua carreira, memórias e momentos de sua carreira. No show “Senhora do Tempo” Alzira traz o repertório deste segundo disco do grupo, Alzira E destila uma poesia reflexiva sobre a vida, o tempo e a natureza, enquanto o som do CORTE provoca gritos de urgência para a expansão da consciência. O show conta ainda com projeções criadas pela cineasta Marina Thomé, diretora do filme “Aquilo que Nunca Perdi” sobre a vida e a obra de Alzira E. O disco foi considerado uns dos melhores de 2023 pela APCA e o show um dos 15 melhores deste ano pela Scream & Yell.

No domingo, ás 14h, Alzira realiza uma vivência para artistas do território.

E para fechar a ocupação, será exibido o documentário “Aquilo que Eu Nunca Perdi” – Brasil, 2021 | 84 min | Documentário.

Sexta do Riso – Babu Carreira

Stand up

27/09

Sextas 20h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

14 anos

Seu trabalho autoral também inclui o livro “Solteira Sim, Sozinha Também”, que

reflete um estilo acolhedor e divertido, baseado nas vivências e experiências da

artista. Atualmente, Babu viaja em sua primeira turnê com seu solo de comédia

Stand Up que leva o mesmo nome, garantindo muitas risadas ao longo de um

espetáculo que mistura piadas e músicas com a temática de uma mulher 30+ e suas

experiências amorosas.

FLICTS

Música

28/09

20h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

Livre

Formada em 1996 em São Paulo, o Flicts vem escrevendo sua história no punk rock nacional há quase 30 anos. Com letras que abordam temas de resistência, liberdade e justiça social, nossa música é um grito contra a opressão, a exploração e um chamado à ação. De demos DIY a turnês internacionais, nossa trajetória é marcada por uma paixão inabalável pelo punk e pela luta por um mundo melhor.

CENTRO CULTURAL OLIDO

Tudo a Fazer

Teatro

16/08

18h

Local: Sala Paissandu

60 minutos

Livre

Num beco, próximo à saída de serviço de um teatro, duas pessoas dialogam sobre questões alusivas ao próprio teatro e confrontam pensamentos acerca da existência, gerando um embate filosófico sobre o ser e o não-ser. Com o transcorrer da conversa, descobrem que esse encontro pode se tornar, ainda, um acerto de contas.

Banda 365

Música

21/09

19h

Local: Sala Olido

70 minutos

Livre

Grátis

365 é uma banda brasileira de rock, formada em São Paulo em 1983.Desde a formação do grupo, os músicos fizeram inúmeros shows em todo o Estado de São Paulo e outras importantes cidades brasileiras.

Jornada Olido

Exposição / Cultura Digital

21/09 a 23/11

14h às 21h

Local: Corredor / Vitrine Multimídia

Duração: 60 dias

Livre

A exposição coloca o público em contato com áudios, imagens e vídeos, entre outros materiais criados especialmente sobre a história do local. Após o mergulho no material expositivo, um audio tour guia o público, de forma autônoma, por caminhos dentro da Galeria Olido e no entorno do edifício, também fazendo da cidade de São Paulo, sua história e seus moradores partes de uma exposição multimídia imersiva sobre pertencimento e memória.

Linda Lithium à Deriva

Teatro

28/09

18h

Local: Sala Paissandu

50 minutos

+16 anos

Uma bufona em plena “dissociatividade” traz assombros, sustos e muito humor nonsense nessa peça de teatro que entrelaça a loucura de quatro mulheres diferentes em uma só. Venha conhecer o delírio de grandeza, paranoia, melancolia, desorientação, paixão delirante e denúncia de Linda Lithium. Ou não venha, afinal é por sua conta em risco mesmo.

CENTRO DE CULTURAS NEGRAS

Encontro de DJs – Projeto o Som

Música

14/09

16h às 21h

Local: Centro de Culturas Negras do Jabaquara

180 minutos

Livre

Grátis

O projeto Made in Passinhos contará com apresentação de 5 DJs, contando com o desempenho de DJs e dança dos passinhos. O projeto resgata e fomenta a cultura do passinho por diversas regiões de São Paulo.

Roda de Samba da Tia Ciata

Música

15/09

16h

Local: Centro de Culturas Negras do Jabaquara

120 minutos

Livre

Grátis

A partir do espetáculo A Ópera do Carnaval, uma roda de samba propõe uma imersão na história através deste patrimônio musical, com danças, músicas e narrações importantes para educar e propagar essa cultura.

Encontro Afro Cultural

Intervenção Artística

20/09

14h às 20h

Local: Centro de Culturas Negras do Jabaquara

240 minutos

Livre

Grátis

O encontro tem como proposta refletir a política pública de pessoas pretas. Nos encontros são discutidos temas centrais e transversais. Estes eventos são constituídos por múltiplas linguagens artísticas/culturais que dialogam com a cultura africana e afro diaspórica, paineis temáticos onde palestrantes convidados realizam seminários sobre temas centrais e transversais e realizam por meio de uma mediação, uma conversa com o público. Proporcionando ao público um debate íntimo acerca desses temas, que nesta série será a saúde emocional do artista preto periférico e suas vertentes. Além disso, uma feira de Afro-Empreendedoras, culinária, palestras e autoras com uma produção literária voltada ao tema.

CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE

Tasha & Tracie

Música

01/09

15h

60 minutos

+12 anos

Grátis

Anfiteatro

As Gêmeas Tasha & Tracie apresentam nesse show músicas do seus dois eps ” Rouff ” e “” Diretoria ” e seu mais novo ep Yin-Yang , além de alguns singles que tem lançado nos últimos tempos. Músicas Como ” Sou Má singles com a cantora Ludmilla e Pisando Fofo singles com Gloria Groove, entre outros Hits

MC Kyan

Música

01/09

16h

60 minutos

+12 anos

Grátis

Anfiteatro

Kyan vem soltando músicas misturam trap, elementos do grime e drill ” da Inglaterra, e o

funk brasileiro. Três hits recentes, “Onda do Gin”, “Brazil” e “Baby Cê é Gata”, já somam digitais. Seu álbum de estreia “Mandrake” e “ um quebrada inteligente” que conta sua história e caminhada no funk, já conta com mais de 40 milhões de plays nas plataformas digitais.

Samba no Calçadão com Klau Nogueira

Música

01/09

15h

60 minutos

Livre

Grátis

Calçadão

Será cantado samba raiz , de grandes intérpretes do mundo do samba entre essas celebridades Beth Carvalho, Ivone Lara, Alcione , Jovelina Pérola Negra.

Kool Metal Fest

Música

08/09

15h às 19h

Livre

Grátis

O CCJ será o palco de um evento imperdível. Devido ao sucesso das edições anteriores, o Kool Metal Fest está de volta com as bandas Paranoia Oeste, Discurso di Pobre, Falsa Luz e Guro.

Amateur – Palhaço Satin

Teatro Infanto- Juvenil

12/09

10h

50 minutos

Livre

Grátis

Amateur, é simples, imperfeito, otimista, tonto, sonhador, fantasioso, delirante e louco. Do encontro entre Satin e o público nasce uma cumplicidade. A intenção deste jogo é a diversão mútua e, por um momento, esquecer as adversidades da vida e rir, sobretudo rir. Um espetáculo dinâmico que utiliza as técnicas do palhaço, teatro físico, mímica corporal, malabarismo com lenços mágicos, malabarismo com bolas de ping-pong manipulando objetos (isolation) e uma participação constante do público, criando um ambiente familiar, divertido, feliz e estimulante.

Malditos Magrelos

Música

14/09

20h

60 minutos

+12 anos

Grátis

O Malditos Magrelos é uma banda de blues-rock da cidade de Guarulhos-SP. Foi criada por pai e filho, Grey Wolf Blues e Kainã Khaos no ano de 2022, mesmo ano em que produziram e lançaram seus dois primeiros singles autorais de estreia: Distopia e Vende-se. As influências vêm do blues afro-americano e suas músicas e letras autorais apresentam a visão crítica sobre o cotidiano do povo trabalhador.

Espelho D’Água

Cine

14/09

14h

25 minutos

+16

Grátis

Espelho D’água, uma dramédia que navega entre as relações externas e águas internas de Lia, uma artista visual que enfrenta alguns desafios em busca de sua totalidade. No mergulho em si, Lia vê sua arte fluir.

Festival Celebrare 2024

Música / Dança

15/09

10h às 18h

Livre

Grátis

Sinopse: Venha viver um domingo cheio de Axé, cheio de emoção e o melhor, tudo de graça. Além dos shows com os melhores artistas do Axé da atualidade, você terá à sua disposição os melhores Expositores, a melhor Praça de Alimentação e os melhores Oraculistas. Esperamos por você no 2° Festival Celebrare 2024 o Rock in Rio da Macumba está de volta

Manual de como encontrar um bom partido

Teatro

20/09

10h e 14h

50 minutos

+10 anos

Grátis

Funúncia é uma MC sonhadora que tem o desejo de se tornar uma grande artista internacional e conhecer o mundo. No entanto, ela é confrontada com inúmeras dificuldades e precisa passar por um processo de autoconhecimento, quebrando os estereótipos e padrões impostos às mulheres. Em meio às palhaçarias, o espetáculo aborda o empoderamento feminino e questiona se buscar um príncipe encantado e adaptar-se a uma imagem idealizada de mulher é realmente o que queremos. Com uma abordagem irreverente e questionadora, o final “felizes para sempre” está longe de ser o objetivo final.

Cristal Aquacenter apresenta

Dança

21/09

18h

180 minutos

Livre

Grátis

A Cristal Aqua Center apresenta espetáculo de dança com as alunas do ano de 2024.

Love Hard 2° edição com DJ Dani Yamamoto e DJ Cau

Música

21/09

16h às 22h

Livre

Grátis

Lov Hard é um coletivo de techno e suas vertentes que une os amantes do gênero em uma celebração da cultura underground. Mais do que uma festa, Lov Hard é um movimento para fortalecer a comunidade do techno underground.Nesta edição, quem vem pra gitar as pistas é a DJ Dani Yamamoto idealizadora do projeto e convida DJ Cau, grande influência no mundo underground.

Subnormal

Teatro

25/09

19h

90 minutos

+14 anos

Em cena, o ator Cleber Tolini conta sua trajetória artística entre São Paulo e Rio de Janeiro, quando aos vinte e quatro anos descobre um tumor no cérebro e após uma neurocirurgia tem seu nervo ótico afetado, ficando com 20% de visão, ou seja, Visão Subnormal, também conhecida por Baixa Visão

CENTRO CULTURAL GRAJAÚ

Pandeiro em Diálogo: Toque e Memória

Música

11 a 28/09

Quintas e sábados 10h

Local: Sala Mano Véio

1440 minutos

+60 anos

O projeto propõe a realização de 12 oficinas de pandeiro que abarcará também aula de dança com artistas convidados, um baile de encerramento regional e mais um grande baile de encerramento com as turmas atendidas no bairro do Grajaú e Guaianazes. Além do conhecimento e da troca de experiências, os participantes das oficinas ainda sairão desse projeto com um pandeiro novinho para chamar de seu. O projeto foi pensado para atender 25 pessoas por região, sendo os participantes preferencialmente o público da maior idade e para que consigam um maior alcance, contratarão um articulador da região, que os auxiliará no processo de encontro desse público específico, mas haverá também abertura para outros públicos.

Em Frente, Tutti! – As Bandas Marciais de SP além do 7 de setembro

Audiovisual

15/09

15h

Local: Cinema

60 minutos

Livre

Grátis

Este é um projeto de intervenção artístico cultural (PIAC) do Jovem Monitor Cultural Marcos Vinicius Oliveira de Souza do Programa Jovem Monitor Cultural da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Com entrevistas, imagens históricas, relatos dos maestros e integrantes, mostra a trajetória do meio até os dias atuais, mostrando que as corporações estão em constante atividade, e não apenas em setembro; pensamento que faz com que o ramo permaneça obscuro e ofuscado ao longo do ano.

Batalha Grajaú Rap City

Música

19/09

19h

Local: Calçadão Cultural

180 minutos

Livre

Grátis

A Batalha GRajaú Rap City se tornou uma das maiores batalhas de MCs do Brasil, reunindo mais de 8 mil pessoas em seus eventos, proporcionando shows de grandes nomes do rap nacional totalmente gratuitos, além de dar oportunidade para artistas mostrarem toda sua criatividade.

Sarau Musical da Capoeira

Literatura / Sarau

21/09

19h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

O Sarau Musical da Capoeira tem origem em pesquisas e ações realizadas desde 2010 pelo coletivo Orbita, que se reúne periodicamente ao longo dos últimos anos para pensar e organizar reflexões e ações sobre a oralidade e as linguagens de Matriz Africana. Nos encontros deste coletivo realizados na Casa de Cultura Chico Science | Ipiranga idealizou-se o Sarau Musical da Capoeira, viabilizando o resgate e a difusão das tradições das linguagens de matriz africana evitando que as expressões da oralidade se percam, realizando registros formativos de sua história, literatura e musicalidade, permitindo um momento de transmissão dos conhecimentos obtidos por meio das pesquisas desenvolvidas por este coletivo, criando assim uma ação multiplicadora que torna plural as ações ligadas a oralidade, trabalho já apresentado em Sescs, Casas de Cultura, Centros Culturais, Bibliotecas , CEUs Recreio nas Férias e Virada Cultural.

Mamulengo: A História do Forró

Teatro

26/09

13h30

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Espetáculo de Mamulengo que conta a história de amor de Seu Oliveira e Julieta, traz em sua narrativa, a origem do forró vindo para São Paulo abordando temas como dança, arte, culinária, linguajar e vestimenta. Nosso objetivo é fomentar e disseminar a cultura nordestina, preservando nossa cultura popular, reconhecendo sua contribuição e importância para nossa cidade.

Projeto Samba Chic

Música

28/09

20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

O Projeto Samba Chic tem como proposta dar voz aos compositores anônimos e periféricos de São Paulo, onde mesclam músicas autorais com sambas já consagrados. O Samba Chic já tem dois álbuns gravados: Plural de 2017 e Colcha de Retalhos de 2020.

Em Frente, Tutti! – As Bandas Marciais de SP além do 7 de setembro

Audiovisual

29/09

15h

Local: Cinema

60 minutos

Livre

Grátis

Este documentário compila e expõe as atividades cotidianas das corporações marciais que residem no município de São Paulo por décadas. Com entrevistas e imagens históricas e relatos dos maestros e integrantes, a trajetória do meio até os dias atuais, mostrando que as corporações estão em constante atividade, e não apenas em setembro; pensamento que faz com que o ramo permaneça obscuro e ofuscado ao longo do ano. Este é um projeto de intervenção artístico cultural (PIAC) do Jovem Monitor Cultural Marcos Vinicius Oliveira de Souza do Programa Jovem Monitor Cultural da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

CENTRO CULTURAL DA DIVERSIDADE

Nós Já Transcendemos

Cinema

06 e 08/09

Sexta 18h e domingo 19h

Local: Teatro

60 minutos

+14 anos

Grátis

Enfrentamento e aceitação. Duas poderosas armas que permitiram Ariel sair das prisões de gênero e explorar seu universo interior através da música. “Nós Já Transcendemos” é o nome do primeiro curta- metragem da artista de quebrada, Harlley. A narrativa, repetida tantas vezes nas ruas e muito pouco nas telas, traz a jornada de transformação de uma jovem moradora do Capão Redondo, que ao se entender artista não-binária, vai contra as crenças da mãe religiosa.

Albert Magno – Não Faço mais músicas – Experimentos 3

Música

13/09

20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Albert Magno é uma multiartista trans, oriunda do sertão da Bahia, radicada em São Paulo, influenciada pelas grandes vozes da música negra. Seu repertório é composto por jazz, R&B, pop e MPB, com muita pluralidade.

Mc Luna

Música

21/09

20h

Local: Teatro

60 minutos

+14 anos

Nascida no Jardim Miriam, Zona Sul de São Paulo, Luna mudou-se para Juiz de Fora aos 13 anos, onde teve seu primeiro contato com a música, frequentando estúdios de gravação. Foi lá que sua paixão pelo canto e dança floresceu. Suas inspirações vão desde Pocah, Beyoncé, Anitta, Luísa Sonza até Rosália. A artista busca inspirar as pessoas a se sentirem poderosas, donas de si mesmas, enquanto também procura mostrar seu lado além do estrelato. Luna representa uma pessoa de fases, em constante transmutação, que está sempre desafiando as ideias preconcebidas sobre si mesma.

Canil – Festival do Cão

Música

22/09

14h às 21h

Local: Teatro

420 minutos

+12 anos

O Festival do Cão é uma festa-manifesto que traz ao público experiências práticas e apresentações, permitindo que os participantes se envolvam ativamente na preservação e na disseminação das tradições culturais de diferentes juventudes e contextos, impulsionando conexões entre artistas, produtores, público e o espaço, num momento de confraternização. O evento conta com oficinas caninas de discotecagem, fotografia, grafitti e confecção de zine. Além da apresentação da peça universitária Morte Morre Morto Mata, que fala sobre a importância da festa como ato político. O evento visa comemorar, em 2024, os 18 anos do coletivo trazendo apresentações diversas de artistas independentes que são importantes para a trajetória e construção do que conhecemos hoje como CANiL.

O CANiL_ Espaço Fluxus é um laboratório de pesquisa em artes e um coletivo de produção cultural que nasceu em 2006 com a finalidade de usufruir da universidade para impulsionar a produção cultural independente. Tendo sido berço de importantes artistas e movimentos culturais que hoje atuam na cena como a Mamba Negra e os Guaribas, o coletivo se propõe a ser um palco circular, aberto e horizontal construindo uma rede que não só promove a arte independente e marginalizada como também a luta por direitos das juventudes no âmbito cultural e político.

Amanda Lyra apresenta: Resistências Delyrantes

Música

28/09

20h

Local: Teatro

80 minutos

Livre

Grátis

Em show acústico e intimista, Amanda Lyra apresenta sua tradução musical do que é ser resistência subversiva, com participações especiais. Representatividade, inspiração, reflexões singulares: é o que aguarda o público no show acústico da cantora e compositora. Além disso, o show contará com uma exposição de ilustrações de Paloma Santos, mostrando em mais uma expressão artística o conceito deste espetáculo que fala sobre a realidade de quem aprendeu a ressignificar sua existência, sendo resistência.

Sarau de Quase Inverno

Literatura

29/09

16h

Local: Teatro

120 minutos

+16 anos

Grátis

Sinopse (resumo da apresentação + resumo do artista): Coletivo artístico e pesquisador de cultura e artes cênicas que narra histórias dos diferentes ‘’brasis’’ através de criações teatrais e perfomances artísticas. Formado por jovens artistas com diferentes histórias que se cruzam porque ocupam lugares sociais que em algum nível são considerados minoritários.

Sarau de Quase Inverno é um evento artístico que reunirá fazedores da arte que compõe a diversidade em algum ponto dentro do cenário cultural brasileiro.

Sarau de Quase Inverno nasceu para promover um intercâmbio entre fazedores da arte e chamar o público para habitar e existir dentro do polo cultural paulistano tendo suas narrativas compartilhadas a partir de corpos que as vivenciam.

Coletivo focado sobretudo nas artes cênicas, o tem como mote centralizador será o show ‘’É Tudo Para Ontem ’’ composta por 12 números de stand-ups, feitos por 12 personagens que se encontram no bar para fazerem piadas sobre os grupos e ambientes que as oprimem. A peça que coexiste como um show ao mesmo tempo esmiúça a vivência que envolve a diversidade, pesquisa o stand-up como dispositivo cênico para atrair o público que busca mais informalidade nas atividades culturais. Em algum momento a depender da direção haverá microfone aberto ao público.

TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO

Pro Mundo Virar

Teatro / dança / música / poesia

01/09

15h

Local: Circo Miss Jujuba

60 minutos

Livre

Grátis

Com base na integração de diferentes linguagens – teatro, dança,música e poesia – e construído de forma lúdica, Pro Mundo Virar é o mais novo espetáculo da Cia. Madeirite Rosa e foi pensado para ser apresentado em espaços alternativos. A pesquisa parte da reflexão sobre como e por que, em nossas dinâmicas sociais, ao longo da infância e durante o processo de crescimento, a inventividade e a capacidade de criação podem ser consideradas como desajustes,sendo, de forma naturalizada, até mesmo cerceadas.

Brincadeiras de Almanaque

Teatro Infantil

06 e 08/09

10h e 15h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

A peça Brincadeiras de Almanaque é inspirada no livro Almanaque Ruth Rocha onde através dos meses do ano a autora apresenta todo um universo de histórias e brincadeiras ligados à cultura, à história e à arte. A peça convida as crianças para um jogo aberto e vivo com o conteúdo do livro, através da inspiração contida nas suas páginas. O livro é aberto e dele vemos surgir um universo de fantasia e brincadeira. Assim como no livro, histórias, jogos, músicas e adivinhas são reveladas como uma imbricada aventura pelos meses do ano. Brincadeiras de Almanaque é um musical de teatro-jogo no qual a participação ativa das crianças gera uma experiência na qual diversão e conhecimento nunca estão dissociados.

Circo da Mafalda

12 a 15/09

14h e às 16h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Mafalda Mafalda carrega, junto com sua sabedoria circense, uma pesada corrente que oprime seu peito e que por momentos aparecem alguns pedaços escapando do seu charmoso vestido durante o espetáculo. A Corrente pode simbolizar muitas coisas, como a situação ou papel da mulher dentro do mundo circense, e de tantos ambientes machistas, patriarcais. Mas a corrente é um dos seus “problemas”, o outro é a sua falta de memória, “lapsos” ou episódios onde Mafalda Mafalda perde o sentido do tempo e do lugar, para solucionar essa dificuldade ela solicita ajuda para 2 voluntários do público que serão os responsáveis de ler e anunciar cada número e cada artista impressos em antigos papiros.A confusão aumenta quando a informação nos papiros está errada em relação às sequências artísticas e aos números. Sempre com a cumplicidade dos artistas envolvidos no Cabaré o espetáculo transcorre. Música, malabares, destrezas e números de magia e ilusionismo se misturam com os esquecimentos cada vez mais frequentes da protagonista. O final será apoteótico e inesperado, uma cena onde a solidariedade e as soluções criativas provocam um ritual de celebração.

Coco Raízes de Arcoverde

Música 13/09

18h

Local: Teatro

80 minutos

Livre

Grátis

O grupo Samba Coco Raízes de Arcoverde é um dos símbolos que perpetua essa manifestação cultural. Com influência de elementos das culturas indígena e negra, o grupo é um retrato da poesia do sertão e do regionalismo nordestino. Formado em 1992 por Lula Calixto e pelas famílias Gomes e irmãs Lopes, o grupo se consagrou com o público em 1996, quando rompeu as barreiras da pequena cidade de Pernambuco e passou a se apresentar Brasil afora e no exterior. Já se apresentaram na Alemanha, Bélgica, Itália, Noruega e França.

Thobias da VAI VAI

Música

20/09

20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Uma das figuras do Carnaval brasileiro, Thobias da Vai-Vai relembra sua trajetória, a luta e deixa uma mensagem importante sobre o futuro. A saudade que todos nós sentimos de ver o sambódromo do Anhembi, a passarela do samba de São Paulo, iluminado pelas cores e luzes das escolas de samba com certeza bateram mais forte no coração dos sambistas. Thobias da Vai-Vai é um deles. Edimar Tobias da Silva, de 62 anos, um dos mais conhecidos intérpretes da tradicional escola de samba de São Paulo.

Vale a Pena

Circo

21/09

16h

Local: Circo Miss Jujuba

50 minutos

Classificação: Livre

Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Com essa questão, Palhita acorda com as galinhas, pega os ovos e os leva para o povo. Pouco importa quem nasceu primeiro, mas para que se nasceu e ela acredita mesmo que nasceu pra ser artista. Entre um ovo e uma galinha, de grão em grão, vai brincando de viver seus sonhos. A partir desse manifesto, Paloma Palhita mergulha no universo de histórias das mulheres da sua família e as entrelaça com a palhaçaria para manifestar, por meio do riso, suas inquietações, fracassos e vitórias.

Kombi Kamomila

Intervenção Artística

22/09

16h

Local: Parque Daniel Marques

60 minutos

Livre

Grátis

Acordando Memórias de Saberes Ancestrais Femininos – Mulheres em círculo, vivenciando arte, dança, cuidado e escuta em tendas femininas é prática ancestral. A Kombi Camomila é como uma tenda itinerante em nosso tempo, uma casinha acolhedora de vó que chega para trazer o abraço das Ancestrais e que pretende relembrar em cada mulher a potência de uma teia de mulheres que se encontram, partilhando e cooperando entre si. É um convite para tomar um chá, se expressar e partilhar esses antigos saberes.

O Subnormal, uma história de baixa visão

Teatro

27/09

20h

Local: Teatro

60 minutos

+12 anos

Em cena, o ator Cleber Tolini conta sua trajetória artística entre São Paulo e Rio de Janeiro, quando aos vinte e quatro anos descobre um tumor no cérebro e após uma neurocirurgia tem seu nervo ótico afetado, ficando com 20% de visão, ou seja, Visão Subnormal, também conhecida por Baixa Visão.

CENTRO CULTURAL VILA FORMOSA

ZL Comedy

Stand Up

05/09

20h

Local: Teatro

60 minutos

+16 anos

Grátis

Uma noite de gargalhadas! No “ZL Comedy”, grandes talentos da Comédia brasileira se revezam no palco com piadas afiadas, histórias hilárias e observações sobre o cotidiano, esse show promete fazer a galera rir do início ao fim. Uma mistura perfeita de humor inteligente e descontração, onde cada comediante traz sua própria pitada de diversão. Com Celso Junior, Marcos Aguena e Edu Montone.

Cabaré Tertúlia

Circo

06 e 07/09

10h e 15h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

O Cabaré Tertúlia reúne quatro coletivos circenses – Grupo Namakaca, Cia. do Polvo, Lola & Charlito e Cia Casca de Noz. Cada coletivo tem uma virtuose única e quando atuam em conjunto, criam um espetáculo completo com acrobacias, malabares, lançamento de facas e palhaçaria. Envio, abaixo, um projeto com todas as informações necessárias a respeito.

Bailão da Vila Formosa – Baile Regional

Dança/ Música

08/09

15h

Local: Teatro

120 minutos

Livre

Cloves Gonçalves Marques Morador, do bairro Vila Formosa, com conhecimento de mais de 20 anos como Professor de Dança de Salão, além de coreógrafo profissional, conduz este baile para pessoas de todas as idades.

Eu, Eu mesmo e É Nóis – Netto Tomaz

Teatro Adulto

12/09

20h

Local: Teatro

60 minutos

+16 anos

Iniciou sua carreira na Cidade do Rio de Janeiro e, em meados de 2006 atuou em inúmeros humorísticos da TV Globo. Cursou artes cênicas na mesma Cidade, permanecendo em cartaz nos teatros Leblon (sala Fernanda Montenegro) e teatro dos Grandes Atores (barra Square). Já em São Paulo, Netto Tomaz reside em São Paulo, onde passou a realizar trabalhos para emissoras SBT e Rede Record. Interpretou o cantor Gustavo Lima, em dramatização na emissora da Barra Funda. Atualmente Netto Tomaz pode ser visto no programa “Te Peguei” da Rede TV, porém continua realizando eventos, stand up comedy para empresas e bares.

Santiago Melo

Stand Up

19/09

20h

Local: Teatro

60 minutos

+16 anos

Santiago Mello é um comediante de stand-up natural de Brasília (DF). Ele começou sua carreira em 2011 e desde então tem se apresentado em diversos shows. Um dos seus especiais de comédia, chamado “AUTOIMUNE”, aborda temas como problemas de saúde, adolescência, medicamentos alternativos e religiosidade eclética. O show é uma apresentação completa da persona cômica e de vida de Santiago. Além disso, ele também tem outros shows, como “GATO MAU”, que você pode conferir ao vivo em apresentações pelo Brasil. Se quiser ver mais do trabalho dele, também há um vídeo de stand-up no Comedy Central chamado “Santiago Mello depois da internação”.

Sons de Vila

Música

20/09

18h

Local: Teatro Zanoni Ferrite

240 minutos

Livre

Grátis

No Segundo semestre de 2021, o Selo propôs em parceria com o CC Vila Formosa um evento semanal chamado “Sons de VIla”, reunindo música ao vivo, discotecagem, artes plásticas, com pintura ao vivo e exposição de obras e uma baseada na economia criativa como brechós, lojinhas de souvenires, utensílios, patês e antepastos de pequenos empreendedores locais.

Entre Risos

Circo

21 e 22/09

15h

Local: Teatro

50 minutos

Livre

Grátis

Inspirado em palhaços de circos tradicionais e comediantes que trabalharam e trabalham com humor físico, a dramaturgia de “ENTRE RISOS” se desenvolve sem falas. O enredo acontece nos bastidores de um circo e mostra a trajetória de um palhaço e o que ele faz enquanto aguarda a sua próxima entrada. Cada olhar para o lado é muito provocante para um palhaço “quase” ocioso. Ele mexe em tudo o que vê, inclusive dos outros artistas como: nos truques do mágico, no sapato de sapateado da bailarina, na bola do equilibrista, até uma surpresa acontece quando um boneco ganha vida, mas nem sempre isso pode dar muito certo.

O Subnormal, uma história de baixa visão

Teatro

21/09

19h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Inspirado em palhaços de circos tradicionais e comediantes que trabalharam e trabalham com humor físico, a dramaturgia se desenvolve sem falas. O enredo acontece nos bastidores de um circo e mostra a trajetória de um palhaço e o que ele faz enquanto aguarda a sua próxima entrada. Cada olhar para o lado é muito provocante para um palhaço “quase” ocioso. Ele mexe em tudo o que vê, inclusive dos outros artistas como: nos truques do mágico, no sapato de sapateado da bailarina, na bola do equilibrista, até uma surpresa acontece quando um boneco ganha vida, mas nem sempre isso pode dar muito certo.

Batalha dos Lokos

Música / poesia

25/09

20h

Local: Área externa

120 minutos

+14 anos

A Batalha dos Loko nasceu em 2015 e consiste em fomentar o encontro semanal de hip hop, poesias e Batalha de rap com maior tempo de duração da Zona Leste. O evento acontece de forma independente, atribuindo sempre os 4 elementos, além de produtores culturais, músicos, atores, comunicadores e coletivos na região da Vila Formosa e de toda Zona Leste.

Comédia com Pagode – Dinho Machado

Stand Up

26/09

20h

Local: Teatro

60 minutos

+16 anos

Grátis

Dinho Machado é destaque na nova geração do humor. É elenco da primeira produção nacional na Warner Bros, que estreou em 2019. Dinho canta, dança e improvisa.

VILA ITORORÓ

Jazz Café

Música

01/09

11h

Local: Pátio de Casas

60 minutos

Livre

Grátis

Jazz Café é um combo musical formado por Aquiles Faneco na guitarra e Geremias Tiófilo no saxofone. O duo interpreta standards e canções de forma jazzística. No repertório, músicas que vão do Jazz a Bossa, passando pelo Pop, Choro e Música Latina, com uma roupagem moderna. A proposta é fazer das apresentações uma experiência, envolvendo música e sabor, com a presença de baristas e produtores de cafés especiais servindo a bebida no método V60.

Coração Labirinto – SYHMOM

Música

06/09

19h

Local:Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

Show de lançamento do álbum independente “Coração Labirinto”, do artista Syhmom, que apresenta 14 canções inéditas sobre relacionamentos como temática principal, com letras e melodias originais, em linguagem Pop e MPB, trazendo uma abordagem sonora ímpar, trabalhada em harmonização e arranjos. Lançamento a ser apresentado em três locais, sendo um teatro, uma casa de cultura e uma casa noturna LGBTQIAP+ friendly.

Show “Logo a Escuridão Vem Nos Fazer Descansar” com Luíza Lapa e Gabriel Música

Braga

07/09

19h

Local: Pátio de Casas

60 minutos

Livre

Grátis

Espetáculo musical que revitaliza os sonetos de Shakespeare, fundindo literatura clássica com o poder do rock. Gabriel Braga Nunes e Luíza Lapa alternam entre o inglês arcaico original dos sonetos e interpretações emocionais em português. Acompanhados por uma banda talentosa, o show celebra a música, literatura e paixão artística, proporcionando uma experiência única e emocionante que conecta o público com a essência dos sonetos de Shakespeare.

Cabaré de Variedades Palhacísticas

Circo

08/09

15h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

Espetáculo “Cabaré de Variedades Palhacísticas”, conduzido por um(a) MC, trazendo números de dança, mágica e malabares cômicos do Clownbaret e outros 2 artistas convidados de cada região. O espetáculo conta com o recurso de acessibilidade, tradução em libras.

Banho de Manjericão

Música

13/09

19h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

O Banho de Manjericão apresenta um repertório composto por clássicos imortais do universo do samba, interpretados com maestria pelos talentosos artistas que compõem o projeto. Além disso, o Banho de Manjericão valoriza a promoção e a diversidade, fomentando um ambiente de incentivo cultural e perpetuação do gênero.

Stefano Mota

Música

14/09

19h

Local: Pátio de Casas

60 minutos

Livre

Stefano Mota é um cantor e compositor nascido na cidade de São Gabriel (RS) e que atualmente reside em Belo Horizonte (MG). Sua relação com a música começou cedo, quando com apenas 11 anos ganhou o seu primeiro violão e, autodidata, começou a praticar o instrumento com revistas de cifras que tinha na época. Mas foi apenas anos depois, quando começou a postar releituras e músicas autorais em seu canal oficial no YouTube (que passa dos 500 mil inscritos) e Instagram (mais de 260 mil seguidores), que decidiu seguir a carreira musical. A resposta positiva e o carinho do público de diversos lugares de todo o mundo foi um incentivo para o artista seguir seu sonho. Como aquelas histórias que vemos em filmes, chegou a iniciar a faculdade de Administração de Empresas, mas há um semestre da formatura, largou tudo para tentar a vida musical na cidade de São Paulo. Stefano cita mestres da música brasileira como Djavan, Tom Jobim, Milton Nascimento, Vander Lee, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil como suas maiores inspirações em sua carreira autoral.

Pife Enigmático

Música

15/09

11h

Local: Pátio de Casas

60 minutos

Livre

Grátis

No espetáculo “O Pife Enigmático”, Alexandre Rodrigues e seu trio combinam as raízes da música tradicional pernambucana e sua paixão pela música instrumental. O repertório autoral apresenta vertentes musicais da sua cultura como o caboclinho, maracatu, baião e frevo. Inovando a tradição do pífano, Alexandre leva o instrumento para outros campos nunca antes explorados, marcando presença com inventivos improvisos e em formação instrumental jazzística em diálogo com a música instrumental contemporânea. “Pife Enigmático” é um passeio pela cultura nordestina e ao mesmo tempo, um mergulho na improvisação.

Só vendo, que beleza! homenagem a Henricão, com o grupo Coisa da Antiga

Música

21/09

19h

Local: Pátio de Casas

60 minutos

Livre

Grátis

O projeto Só Vendo que Beleza! homenagem a Henricão, surgiu de duas pesquisas: uma sobre o samba da Época de Ouro do Rádio e outra sobre o samba paulista. Henricão, cantor e compositor paulista, marcou história na Época de Ouro do Rádio, levando o balanço rural para os bailes, rádios e também para o cinema. O objetivo do projeto é resgatar e difundir as músicas deste pouco falado compositor paulista, que encantou o povo brasileiro com o balanço de seus sambas, e que mesmo fazendo sucesso com as músicas Só Vendo que Beleza (Marambaia) e Está Chegando a Hora, possui um tesouro musical inexplorado. Será feita uma circulação de 05 shows e 02 rodas de conversa em equipamentos públicos da cidade de São Paulo.

Magavilha

Circo

22/09

15h

Local: Pátio de Casas

60 minutos

Livre

Grátis

Diversos números de mágicas clássicas, muitos deles que a intérprete, Iris Fiorelli, se lembra de ter visto e se encantado quando era criança. São truques repetidos há muito tempo, por todo o mundo, fazem parte do imaginário mágico de gerações.

Tuyo – Circuito Municipal de Cultura

Música

27/09

19h

Local: Pátio de Casas

60 minutos

Livre

Grátis

Show com repertório que costura todas as fases do trio e recupera o uso de sintetizadores analógicos e digitais ao vivo, no momento de maior presença instrumental do grupo em shows. São no mínimo dez instrumentos entre teclas e cordas passando pela percussão no seu estado digital e orgânico.

Zudizilla – Circuito Municipal de Cultura

Música

28/09

19h

Local: Pátio de Casas

60 minutos

Livre

Grátis

O rapper e produtor musical Zudizilla lançou o álbum “Zulu: Quarta Parede (Vol.3)” em 2023, marcando o encerramento da sua trilogia de Zulu e trazendo referência de artistas vencedores dos principais prêmios do mundo cinematográfico – Emmy, Grammy, Oscar e Tony, o newjazz.

Aipim, o palhaço das pernas de pau – Circuito Municipal de Cultura

Circo

29/09

15h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

Na linguagem da Palhaçaria e Circo, feito para todas idades, “ Aipim, o palhaço das pernas de pau” domina os céus com suas acrobacias surreais. Em números interativos, com humor e senso crítico, chama atenção para a valorização da arte e do artista de rua. A narrativa do espetáculo se entrelaça com a sua história como artista urbano e filho de palhaço, trazendo risos, reflexões e uma homenagem a essa cultura popular.