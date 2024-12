Confira a agenda da Paraoficina Móvel para dezembro

Neste mês de dezembro, a equipe técnica da Paraoficina Móvel volta às ruas da capital para manutenção de órteses e próteses nos Centros Especializados em Reabilitação (CERs). A iniciativa é uma parceria entre as secretarias municipais da Saúde (SMS), da Pessoa com Deficiência (SMPED) e a AACD.

A Paraoficina Móvel é uma van adaptada com mobiliário especial que oferece serviços gratuitos de manutenção e reparos em cadeiras de rodas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como muletas, bengalas e andadores.

Saiba como funciona

Os serviços contam com dois técnicos especializados e os atendimentos são realizados prioritariamente nos CERs e equipamentos de reabilitação da rede municipal de saúde. As pessoas que precisam dos serviços devem procurar os CERs, que realizam o agendamento para os dias previstos no cronograma de visitas da Paraoficina; o agendamento também pode ser feito pelo número (11) 3913-4071.

No dia marcado, o munícipe deve apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), RG ou outro documento com foto. As visitas são realizadas durante a semana, somente em dias úteis. O horário de atendimento é das 9h às 17h.

Agenda de dezembro

Unidade M´Boi Mirim (vagas esgotadas)

Data: 10 de dezembro – terça-feira

Endereço: Av. Alexandrina Malisano de Lima, 601

Unidade Lapa (vagas esgotadas)

Data: 11 de dezembro – quarta-feira

Endereço: Rua Catão, 420

Unidade Parelheiros

Data: 12 de dezembro – quinta-feira

Endereço: Rua Gaspar Leme S/N – Balneário São José

Unidade Santo Amaro

Data: 13 de dezembro – sexta-feira

Endereço: Avenida Miguel Yunes, 491 – Usina Piratininga

Unidade Flavio Gianotti (Ipiranga)

Data: 17 de dezembro – terça-feira

Endereço: Rua Xavier de Almeida, 210

Unidade São Miguel

Data: 18 de dezembro – quarta-feira

Endereço: Rua Professor Antônio Gama de Cerqueira, 347

Unidade Interlagos

Data: 19 de dezembro – quinta-feira

Endereço: Av. do Rio Bonito, 2970 – Socorro

Unidade Sé

Data: 20 de dezembro – sexta-feira

Endereço: Rua Frederico Alvarenga, 259 – estacionamento AMA Sé