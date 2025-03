Confira a Agenda Cultural de Mauá para esta semana

DANÇA

19/05| 14h | 3° Mostra Beneficente Instituto Amigos de Um Futuro Presente Melhor |

IAFPM | 240 minutos

A Mostra de Dança tem como propósito unir grupos de dança, oferecendo um evento memorável que não apenas encanta os olhos, mas também aquece o coração. Além disso, apoia a manutenção do espaço onde são realizadas aulas de dança para crianças da comunidade Jd. Hélida, promovendo assim ação social. Dançar vai além do movimento corporal; é deixar-se conduzir pelo desejo de transformar sentimentos em movimentos.

Ingressos: R$ 20,00, preço único.

Vendas através da Cia e na Bilheteria do Teatro no dia do evento, se houver.

Teatro Municipal de Mauá – LIVRE

Parque da Juventude – 19h – Gratuito – Classificação Livre

Movimento Cultural realizado pelo Coletivo Batalha das Pistas, ação que existe desde Setembro de 2013. Com o intuito de propagar e incentivar jovens a praticar a Cultura Hip Hop e o Rap, ocorrem enquanto batalha de rimas para difundir a união, harmonia e respeito entre os participantes e a Sociedade, com apoio da Secretaria de Cultura. O endereço do Parque da Juventude é rua Francisco Ortega Escobar, s/n, Vila Noêmia.

Diego Besou – Pronto Socorro – 21/03/2025

Teatro Municipal de Mauá – 20h – Ingressos de R$ 90,00 – Classificação 12 anos.

O enfermeiro Diego Besou apresenta Pronto! Socorro!, um espetáculo hilário sobre os bastidores da saúde. Com personagens icônicas e novas figuras ainda mais surtadas, ele revela de forma cômica os desafios dos profissionais da área. Prepare-se para dar boas risadas com as histórias mais absurdas de um pronto-socorro.

Vendas através do site e na bilheteria do teatro no dia do evento, se houver.

Casa, Comida e Alma Lavada – 22/03/2025

Teatro Municipal de Mauá – 20h – Ingressos de R$ 80,00 – Classificação 14 anos.

Uma comédia teatral que explora o relacionamento de Tânia Mara e Luís Alberto ao longo de 20 anos de casamento. A peça alterna entre os pontos de vista feminino e masculino, trazendo uma perspectiva divertida sobre a vida a dois, satirizando manias e diferenças do casal.

Vendas através do site e na bilheteria do teatro no dia do evento, se houver.

Império Ventre no Oriente – 23/03/2025

Teatro Municipal de Mauá – 15h – Ingressos R$ 30,00 – Classificação Livre.

O espetáculo Império Ventre no Oriente traz apresentações de dança do ventre e outras danças árabes orientais. Com performances de grupos, trios, duplas e solistas da escola Império Ventre e convidados, o evento busca encantar o público e aproximá-lo da riqueza da cultura árabe.

Vendas através do WhatsApp (11) 9 4803-7587

O telefone para mais informações é: 11 4512-7480.

O endereço do Teatro Municipal de Mauá é rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia, Mauá, SP.