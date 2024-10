Confira a agenda completa de novembro no Teatro Sabesp Frei Caneca

Todas as segundas (temporada)

Thiago Ventura

Thiago Ventura, em seu 7º show solo, aproxima-se mais uma vez da realidade do público, falando sobre os amigos, já conhecidos por quem o acompanha, relacionamentos e sexualidade na adolescência, de forma descontraída, objetiva, compartilhando suas experiências e criando um elo direto com a plateia e o riso.

Todas as quintas (temporada)

Renato Albani

Renato Albani em seu quarto show solo, relata os anos 1990/ 2000 e utiliza suas referências com programas de TV, desenhos animados, amigos/ histórias da infância e relacionamento familiar entre pais e filhos. A plateia se identifica imediatamente com os textos, que são objetivos e trazem muito riso e diversão.

Todas as sextas (temporada)

Bruna Louise

Bruna Louise é um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil. Suas piadas audaciosas com fortes doses de acidez a fizeram conquistar um grande número de seguidores nas redes sociais. Em um mercado dominado pelos homens, Bruna construiu seu próprio espaço.

Todos os finais de semana (até 24 de novembro)

Conserto para 2 – O Musical

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello voltam aos palcos de São Paulo com a comédia musical “Conserto para Dois”, iniciando uma nova temporada no Teatro Sabesp Frei Caneca. O espetáculo, que já foi sucesso de público, traz os dois atores interpretando 12 personagens em uma história de amor e desencontros a bordo de um cruzeiro. Além de atuar, Jarbas também dirige o musical, e Claudia é a produtora. A peça conta com cenários e figurinos dinâmicos e uma trilha sonora que complementa a narrativa. O musical é uma produção 100% brasileira e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros.

2 e 3 de Novembro

TOP 10 da Galinha Pintadinha

A Galinha Pintadinha e sua turma retornam a São Paulo com o show “Top 10 da Galinha Pintadinha”. O espetáculo reúne os maiores sucessos da Popó em uma divertida homenagem aos programas de auditório dos anos 90, oferecendo uma experiência nostálgica e interativa para toda a família. Fenômeno entre crianças e adultos, a Galinha Pintadinha acumula mais de 38 bilhões de visualizações no YouTube e segue inovando com novos projetos.

5 de novembro

Nasi – Rocksoulblues

Nasi, lendário vocalista da banda IRA!, apresenta seu novo álbum Rocksoulblues em um show imperdível no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, no dia 5 de novembro, às 21h. Com oito faixas que revisitam clássicos do rock, blues, soul e música brasileira, o disco traz novas versões de músicas de Zé Rodrix, Tim Maia, Erasmo Carlos e Martinho da Vila, além de sucessos como “Dias de Luta”, com participações especiais de Nanda Moura, Denilson Martins e Igor Prado. Acompanhado por uma banda de músicos experientes, Nasi promete uma noite de grandes sucessos e surpresas.

6 de novembro

Meio Século de Guitarra – Ao Vivo com Nuno

Nuno Mindelis celebra 50 anos de carreira com o show Meio Século de Guitarra – Ao Vivo com Nuno no Teatro Sabesp Frei Caneca, no dia 6 de novembro, às 21h. Reconhecido como uma das maiores referências do blues mundial, o guitarrista apresentará um repertório que revisita grandes sucessos de sua trajetória, incluindo colaborações com a banda Double Trouble e Duke Robillard, além de faixas mais recentes. Acompanhado por Luiz Puglisi, Dhieego Andrade e Wilson Esteves, Nuno promete transportar o público para a atmosfera dos bares de blues de Chicago e New Orleans, em uma noite de performances emocionantes e cheias de alma.

12 de novembro

Nova & Blues

Ministério da Cultura e Sabesp apresentam Nova & Blues, um show intimista que une o lendário Marcelo Nova e seu filho, Drake Nova, em um espetáculo cru e memorável. No palco, apenas voz e guitarra, a dupla explora suas influências de rock e blues, revisitando clássicos do Camisa de Vênus, parcerias com Raul Seixas e baladas autobiográficas. O show destaca o lado “blueseiro” do repertório, com hits como “Eu Não Matei Joana D’arc”, “Simca Chambord” e “Me Dê Uma Chance”. Mais que música, é um encontro de gerações que compartilham afinidade e paixão pelo palco.

13 de novembro

Banda Mantiqueira

No dia 6 de novembro, às 21h, a Banda Mantiqueira celebra 50 anos de trajetória com um show especial no Teatro Sabesp Frei Caneca. Referência na música instrumental brasileira, a big band mistura jazz e suingue nacional em arranjos sofisticados, homenageando ícones como Pixinguinha, Tom Jobim e Cartola. Fundada por Nailor “Proveta” Azevedo em 1983, a banda se consolidou como referência ao unir a liberdade de expressão artística e a disciplina de uma formação clássica.

Ao longo da carreira, o grupo conquistou prêmios, realizou turnês internacionais e colaborou com grandes artistas. O espetáculo promete uma viagem musical pelos sucessos dos álbuns Aldeia e Terra Amantiquira, além de momentos marcantes da história da banda.

14 de novembro

Jhordan Matheus

2024 um novo show, um novo solo de comédia, o segundo da carreira de Jhordan Matheus e agora chegou a hora de dividir com o público um tanto do caminho que percorreu até chegar a sua realidade profissional atual, humorista, mas tudo isto de forma muito descontraída, aberta e extremamente engraçada. Nesse show o público conhecerá as reais dificuldades e perrengues que Jhordan viveu, o que fará com que ele chegue ainda mais próximo a realidade e vivências de cada um.

19 de novembro

Festival Fado São Paulo

O Festival do Fado 2024 desembarca em São Paulo no dia 19 de novembro, celebrando o tema “O Fado e a Liberdade” no Teatro Sabesp Frei Caneca. A edição coincide com o 50º aniversário da Revolução dos Cravos e contará com shows dos renomados António Zambujo e Raquel Tavares, além da exposição “O Fado e a Liberdade”.

António Zambujo, conhecido por combinar Fado e Cante Alentejano com influências brasileiras, promete um show imperdível. Já Raquel Tavares, uma das vozes mais icônicas do Fado contemporâneo, retorna aos palcos após uma pausa, trazendo a tradição e autenticidade do gênero. A programação celebra a cultura portuguesa e marca o retorno do festival à cidade com uma das maiores mostras de Fado a nível internacional.

27 de novembro

João Ventura, Rafael Beck e Felipe Montanaro

João Ventura apresenta seu aclamado projeto Contraponto no Teatro Sabesp Frei Caneca em São Paulo, no dia 27 de novembro, às 21h. Em uma fusão única entre a música popular brasileira e a música erudita, Ventura se apresenta ao piano, acompanhado pelo duo Rafael Beck (violino) e Felipe Montanaro (violoncelo). O show promete uma jornada musical inusitada, mesclando clássicos da MPB, como “Insensatez” de Tom Jobim e “Garçom” de Reginaldo Rossi, com obras eruditas, como a Sonata ao Luar de Beethoven e O Voo do Besouro de Rimsky-Korsakov. Conhecido por seu carisma e histórias envolventes, Ventura traz uma experiência emocionante, destacando suas conquistas, incluindo um convite de Madonna para tocar no Metropolitan em Nova York.

28 de novembro

Kisser Clan

O Kisser Clan, projeto liderado por Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e seu filho Yohan Kisser, se apresenta no Teatro Sabesp Frei Caneca no dia 28 de novembro, às 21h. O show promete uma noite repleta de clássicos do rock, heavy metal, blues e até música brasileira, celebrando as diversas vertentes do rock com versões poderosas de sucessos de bandas como Black Sabbath, The Beatles, Metallica e Iron Maiden, além de influências de blues e da música brasileira. Desde 2013, o Kisser Clan é conhecido por sua energia e técnica, proporcionando ao público uma experiência sonora única e eletrizante, destacando-se em eventos como o Rock in Rio.

30 de novembro

Intrusivos – Os Pensamentos De Um Neurodivergente

Os Pensamentos de um Neurodivergente”, que retrata a vida de um indivíduo neurodivergente enfrentando desafios com coragem e leveza. Em um mix de drama e irreverência, a obra mergulha no universo interior do protagonista, que lida com pensamentos intrusivos e a complexidade de ser diferente em um mundo que frequentemente não compreende suas experiências.

Através de uma narrativa envolvente e personagens cativantes, “Intrusivos” convida o público a refletir sobre a neurodiversidade e a importância da inclusão. Com uma mensagem de esperança, a peça busca quebrar tabus e promover empatia, demonstrando que é possível encontrar força e alegria mesmo diante das adversidades.

