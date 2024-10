Confira a agenda completa de novembro no Teatro Bradesco

A partir de 2 de Novembro

Ópera A Flauta Mágica (Original e Infantil)

A UNIOPERA apresenta a mais célebre ópera de Mozart – A Flauta Mágica – que narra a saga do príncipe Tamino e do atrapalhado Papagueno para libertar a princesa Pamina dos desmandos da Rainha da Noite.

A versão original, com a opera completa (150 minutos), cantada em alemão com legendas em português, será apresentada nos dias 02, 03, 05, 06, 07 e 08 de novembro.

Alternativamente, nos dias 9 e 10 de novembro também haverá uma VERSÃO INFANTIL especial para crianças, com a ópera compacta (90 minutos), cantada em português.

Para vendas e mais informações sobre a Ópera Original, clique aqui.

Para vendas e mais informações sobre a Ópera Infantil, clique aqui.

Todas as segundas (temporada)

4 Amigos – Fila de Piadas

Você já imaginou como seria a possibilidade de unir trabalho, viagens pelo Mundo e ainda fazer sucesso ao lado dos seus melhores amigos? Sim, isso é possível! Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato, conhecidos como os “4 Amigos”, vivem este sonho, não apenas compartilhando uma amizade sólida, mas também a paixão por proporcionar muita diversão e boas risadas ao público.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

9 de Novembro

Fábio Rabin – Ladeira abaixo

Fábio Rabin apresenta Ladeira Abaixo, seu sétimo show solo de stand-up, em que compartilha com humor as tentativas desesperadas de reconquistar a esposa após alguns deslizes. A comédia aborda viagens inusitadas, encontros com celebridades e até uma busca por uma baleia, além de refletir sobre os desafios e mudanças aos 40 anos, sempre com otimismo e uma abordagem leve sobre as transformações da vida.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

12 de Novembro

Bianca Del Rio: Dead Inside – Ao Vivo em São Paulo

Bianca Del Rio voltará a São Paulo com a sua nova turnê de comédia stand-up “Dead Inside” e se apresentará no Teatro Bradesco no dia 12 de novembro.

Após esgotar em poucas horas todos os ingressos da turnê “Unsanitized”, de 2022, os shows da etapa latino-americana levarão o ícone de RuPaul’s Drag Race a 13 diferentes cidades no Brasil, Argentina, Chile e México. “Dead Inside” é sua sexta turnê mundial e irá cobrir temas como política, cultura pop, politicamente correto, cultura do cancelamento e vida cotidiana através dos olhos de alguém que está “morto por dentro”, mas que ainda assim encontra humor em absolutamente tudo.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

14 de Novembro

Thiago Arancam – Turnê Tributo Três Tenores

Considerado um dos maiores intérpretes do Brasil com apresentações em mais de 40 países pelo mundo, o cantor Thiago Arancam está de volta à capital paulista com sua nova turnê “Tributo Três Tenores”. O espetáculo acontece no palco do Teatro Bradesco, no dia 14 de novembro, e presta uma verdadeira homenagem ao trio formado por José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, que projetou a música clássica para o mundo. Os ingressos já estão à venda.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

16 de Novembro

Broadway Nights – O Musical

Broadway Night’s O Musical traz aos palcos os maiores sucessos dos musicais e do cinema, em um espetáculo dançante e totalmente cantado ao vivo. Com hits como Grease, O Fantasma da Ópera e New York, New York, o show oferece uma experiência imersiva, com cenários, coreografias, figurinos e projeções que transportam o público para uma noite na Broadway. A direção é de Bruno Rizzo, conhecido por grandes produções como Queen Experience In Concert e Embalos de Sábado à Noite, O Musical, com direção executiva de Daniela Schiarreta.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

17 de Novembro

Amazing Tenors Christmas Concert

Em uma noite mágica de celebração do natal, Amazing Tenors cantam os clássicos mundiais natalinos e também internacionais da música clássica.

Você irá se emocionar com 3 das mais belas vozes do Brasil com essa noite única.

Aliados às vozes impressionantes e marcantes de Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolilo, uma belíssima orquestra, ao vivo, ajuda a refinar e transformar este espetáculo em uma noite inesquecível para todos os presentes.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

17 de Novembro

Pink Floyd Experience In Concert

Pink Floyd Experience In Concert é uma imersão musical e visual nas histórias e mentes dos lendários David Gilmour e Roger Waters, que juntos, foram responsáveis pela história musical de uma das maiores bandas de todos os tempos.

O show conta com grandes sucessos em seu repertório, tais como: “Mother”, “Wish You Were Here”, “Time”, “Another Brick In The Wall”, dentre outros, propiciando ao público uma verdadeira viagem no tempo, com as fases e músicas mais importantes desta grande banda, em um espetáculo emocionante aos amantes de Pink Floyd, totalmente cantado e tocado ao vivo.

Um espetáculo com muitos efeitos visuais, projeções em Mapping 3D e um palco totalmente temático, com sincronia incrível entre música e iluminação.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

20 de Novembro

S.A.C – Victor Sarro, Renato Albani e Júlio Cocielo

S.A.C. reúne três dos principais nomes da comédia nacional – Victor Sarro, Renato Albani e Júlio Cocielo – em uma apresentação inédita, ao vivo e sem censura, no dia 20 de novembro de 2024, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Com diferentes estilos, o trio promete uma noite cheia de gargalhadas, mesclando humor de identificação, improviso e irreverência. Renato Albani traz sua perspectiva afiada sobre o cotidiano, Júlio Cocielo injeta energia com seu estilo rápido e sagaz, e Victor Sarro adiciona sarcasmo e reflexões pessoais, criando uma conexão especial com o público.

Com uma fórmula que combina humor inteligente e espontaneidade, S.A.C. promete ser um show memorável, onde o inesperado acontece e a diversão é garantida. A apresentação destaca a versatilidade dos comediantes e a capacidade de transformar observações do dia a dia em momentos hilários e únicos.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

21 de Novembro

Monja Coen Roshi – Mente de Paz, Mente Iluminada

Monja Coen Roshi, referência do Zen Budismo no Brasil, apresenta a palestra inédita Mente de Paz, Mente Iluminada no dia 21 de novembro, no Teatro Bradesco, em São Paulo. O evento promete uma experiência transformadora, abordando como alcançar serenidade em meio à agitação moderna. Com décadas de prática, Monja Coen discutirá a importância da presença plena e a construção de uma mente em paz, explorando como superar preocupações e reações impulsivas para encontrar a iluminação. A palestra convida o público a refletir sobre questões fundamentais da vida, guiando-os em uma jornada de autoconhecimento e despertar espiritual.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

24 de Novembro

Tiquequê

A renomada dupla infantil, Tiquequê, está de volta aos palcos com um show inovador e totalmente inédito, marcado por músicas novas e o mesmo entusiasmo que cativou crianças e famílias nos espetáculos anteriores. Composta por Diana Tatit e Wem, o duo celebrou recentemente duas décadas de trajetória, consolidando-se como uma referência na cena musical infantil.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

26 de Novembro

Candlelight Orquestra – Queen, Pink Floyd e muito mais

Os concertos Candlelight trazem a magia da experiência musical ao vivo para os locais mais sublimes de São Paulo. Garanta seus ingressos e redescubra alguns dos maiores clássicos do rock no Teatro Bradesco iluminado por um mar de velas!

Para vendas e mais informações, clique aqui.

27 de Novembro

Corinne Bailey Rae Ao Vivo em São Paulo

Depois de esgotar todos os ingressos em 2022, Corinne Bailey Rae voltará a São Paulo para uma única e especial apresentação no dia 27 de novembro, no Teatro Bradesco, onde, acompanhada da sua banda completa, irá cantar os seus maiores sucessos.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

28 de Novembro

Acoustix – Clássicos internacionais acústicos

Acoustix é um duo formado por Bruno Rizzo e Rodrigo Fernandes, que oferece uma jornada musical através de clássicos atemporais com uma abordagem acústica inovadora. Com mais de 20 anos de experiência cada um, suas vozes distintas – o timbre forte de Bruno e a voz cristalina de Rodrigo – se unem de forma surpreendente, reinterpretando hits como “Don’t Stop Believin’” e “Iris”. Acompanhados por um trio de cordas, violões e piano, suas apresentações são uma homenagem aos clássicos, encantando o público com arranjos novos e envolventes. O projeto, já aclamado, está prestes a ser lançado nas principais plataformas digitais.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

29 de Novembro

The Voice Of Sinatra by Angelo Babbaro

Angelo Babbaro, nascido em Youngstown, Ohio. Cresceu vendo os shows de grandes artistas em sua cidade natal como Frank Sinatra, Bing Crosby e Ella Fitzgerald para citar alguns.

Desde a adolescência ele já sabia o que queria para sua vida, ser músico. Ele passou sua adolescência comprando e ouvindo discos do seu artista favorito, Frank Sinatra. Cantando sozinho com as músicas em seu toca-discos, ele assimilou a jeito “cronner” de Sinatra.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

30 de Novembro

Raphael Ghanem – Se É Que Você Me Entende

Raphael Ghanem apresenta o stand-up Se é que você me entende no dia 30 de novembro, às 21h, no Teatro Bradesco. O show traz histórias divertidas e observações irreverentes do cotidiano, em uma performance solo com texto 100% autoral, sem figurinos ou adereços. Carioca de 34 anos, Ghanem iniciou sua trajetória artística aos 14 anos e acumula mais de uma década de experiência no stand-up, com apresentações por todo o Brasil e participações em programas e séries de TV, como Malhação, 220 Volts e Verdades Secretas.

Para vendas e mais informações, clique aqui.