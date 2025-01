Confira 7 e-books essenciais para dominar a Inteligência Artificial 

Com o investimento global em inteligência artificial projetado para atingir US$ 1 trilhão até 2027, segundo Bain & Company e Goldman Sachs, a IA tornou-se indispensável tanto na vida cotidiana quanto no cenário corporativo. Para aprofundar no tema, o streaming de livros Minha Biblioteca selecionou 7 livros atualizados que apresentam teoria e prática de como aproveitar os benefícios da Inteligência Artificial e como ela pode contribuir em diferentes contextos pessoais e profissionais.

Segundo Adriano Girelli, Gerente de Produto da MB, as indicações são leituras essenciais para quem quer ampliar o conhecimento na área. “Além do conteúdo específico e da relevância dos autores, o fato de as obras serem atualizadas tornam a seleção uma poderosa ferramenta para compreender e explorar mais da IA, contribuindo para o leitor se destacar nos estudos e na carreira”. Confira:

1 – A guerra das inteligências na era do ChatGPT (Laurent Alexandre)

O ChatGPT marca uma virada fundamental da nossa história. Neste livro, o autor aborda o uso da ferramenta de uma forma crítica, alertando sobre o momento em que ela chegou na sociedade, além de explicar por que e como os netos de nossos filhos não irão mais à escola.

2 – Inteligência Artificial, análise e ciência de dados (Chew Chee Hua)

Estamos vivendo um momento em que inteligência artificial, análise e ciência de dados estão mudando o mundo. Este livro permite que os leitores tenham uma clara compreensão – e até a liderar – algumas das mudanças da próxima década. Baseado em dados e problemas reais, a obra utiliza uma abordagem prática aliada à matemática para resolver questões, abordando temas como exploração dos dados e sumarizações, estrutura e visualização, limpeza e preparação, melhores práticas da regressão linear e da regressão logística, árvore de classificação e regressão (cart), redes neurais e strings e mineração de textos.

3 – Inteligência Artificial – mitos e verdades (Adriano Mussa)

O livro tem o objetivo esclarecer ao leitor o que de fato é a Inteligência Artificial, separar o que é mito e o que é verdade no tema, mostrar quais técnicas e aplicações estão mais ou menos avançadas para uso, além de habilitar qualquer pessoa – mesmo aquelas que não tenham conhecimentos prévios – a reconhecer as reais capacidades da tecnologia. A obra auxilia ainda o leitor a compreender os reais riscos e oportunidades que a IA traz para o futuro do trabalho.

4 – A inteligência artificial é inteligente? (Lucia Santaella)

A autora aborda neste livro a controvérsia entre a inteligência humana e a dos algoritmos, com recortes objetivos, precisos e claros, além de discutir sobre as duas posições com relação à IA: os que não hesitam em demonstrar suas incertezas e aqueles que negam categoricamente a Inteligência Artificial.

5 – Desmistificando a inteligência artificial (Dora Kaufman)

Este livro reúne artigos de Dora Kaufman sobre inteligência artificial com análise e discussão sobre diversos temas da sociedade. Em linguagem acessível, a autora aborda sobre a IA no mercado de trabalho, nas questões éticas, nos aspectos econômicos e regulatórios e também as aplicações e os impactos em áreas como saúde e clima.

6 – Indo além com IA (Thomas H Davenport; Nitin Mittal)

Considerado um guia para extrair o potencial máximo da tecnologia para as empresas, o livro apresenta estratégias para elevar o patamar de negócios com a Inteligência Artificial.

7 – Inteligência Artificial (Isaías Lima)

Este é um livro-texto recomendado para a disciplina Inteligência Artificial, com uma abordagem prática e moderna. Apresenta as aplicações em IA a partir da utilização de quatro técnicas: Sistemas Fuzzy; Redes Neurais Artificiais; Modelos Híbridos: Neuro-Fuzzy e Conjuntos Aproximados.

Todas as obras estão na plataforma da Minha Biblioteca, que está disponível em mais de 80% das instituições de ensino do país, e também no modelo de assinatura individual, que pode ser realizado por qualquer pessoa.