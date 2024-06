Confira 6 cuidados para prevenir doenças e acidentes no inverno

A mudança e queda das temperaturas anuncia a chegada do inverno, que começa na tarde desta sexta-feira, dia 21. Manter as crianças bem agasalhadas é apenas o primeiro cuidado para garantir o bem-estar nesta época do ano, mas existem outras atitudes essenciais para evitar doenças e também acidentes domésticos. Por isso, o Pequeno Príncipe, maior e mais completo hospital pediátrico do país, orienta pais e familiares com dicas de segurança para os pequenos neste período.

1 – Banhos mornos para uma pele saudável

Os bebês têm a pele mais seca do que crianças maiores e adolescentes. Por isso, banhos prolongados podem ressecar a pele e facilitar o surgimento de dermatites. Prefira banhos mornos, com sabão na medida certa, e mantenha a água a aproximadamente 38°C.

Dica: esquente o ambiente do banheiro antes de iniciar o banho!

2 – Sono aconchegante e sem acidentes

Noites frias podem incentivar os pais a dormir com os filhos, mas isso pode ser perigoso. Evite acidentes mantendo o berço ou a cama aconchegantes e deixe a criança agasalhada na medida certa. Luvas e meias ajudam a manter as extremidades aquecidas.

Dica: observe sinais de suor ou brotoejas no pescoço para ajustar a quantidade de roupa!

3 – Evite lugares fechados

No inverno, o aumento de infecções respiratórias é significativo. Evite ambientes fechados e com aglomeração. Se for necessário expor-se, mantenha a higiene correta das mãos. Em casa, conserve os ambientes livres de pó e mofo.

Dica: ventile bem os cômodos e lave casacos e cobertores guardados!

4 – Hidratação e alimentação adequadas

Hidrate bem as crianças e ofereça uma alimentação rica em frutas e vegetais, especialmente com vitamina C (verduras verde-escuras, laranja, acerola e goiaba). Isso ajuda a fortalecer o sistema imunológico.

Dica: inclua fontes de zinco na dieta, como leguminosas, carnes, cereais e sementes!

5 – Proteção completa com vacinação

A baixa cobertura vacinal aumenta os casos de doenças respiratórias. Verifique se a imunização da criança está em dia. É importante incluir as vacinas contra influenza e COVID-19.

Dica: verifique com o pediatra as vacinas indicadas para cada faixa etária!

6 – Mantenha consultas e exames em dia

O acompanhamento regular com um pediatra é muito importante. Esse é o profissional indicado para fornecer todas as orientações necessárias aos pais ou responsáveis pela criança, além de recomendar o tratamento para recuperar a saúde e ações para prevenir doenças.

Dica: evite a exposição desnecessária da criança a ambientes hospitalares!

*Com informações do pediatra Eduardo Maranhão Gubert, que atua no Hospital Pequeno Príncipe.