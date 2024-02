Confinado no BBB 24, Rodriguinho lança mais um single inédito

Nesta sexta-feira (23/02), Rodriguinho lança mais um single inédito do seu novo projeto gravado na NBA Store, em São Paulo. A canção “Deu Em Nada” chega em todas as plataformas digitais e ganha também vídeo oficial para os fãs curtirem durante o período de confinamento do artista no Big Brother Brasil 24.

Com uma carreira de mais de 35 anos e repleta de sucessos e composições notáveis, Rodriguinho é uma referência na música, contando hoje com mais de 2,3 milhões de ouvintes no Spotify.

Atualmente o artista tem se destacado ainda mais por estar entre os participantes mais comentados da nova edição do Big Brother Brasil.