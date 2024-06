Confiança dos empresários cai pelo segundo mês consecutivo e atinge menor patamar do ano, aponta FecomercioSP

A confiança do empresariado paulistano registrou queda pelo segundo mês consecutivo. Em maio, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), caiu 0,9% em comparação a abril, passando de 108,9 para 107,9 pontos, o menor patamar de 2024. O índice varia de 0 a 200 pontos, em que abaixo de 100 pontos reflete o sentimento de pessimismo dos empresários, ao passo que acima desse patamar aponta otimismo.

O resultado foi influenciado, principalmente, pelo Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), que despencou 6,1%, ao passar de 86,5 pontos, em abril, para 81,2 pontos, em maio. De acordo com a Federação, a queda e o sentimento de insatisfação podem estar relacionados tanto a fatores internos da empresa — como nível de endividamento, aumento de custos e desaceleração das vendas — como a aspectos macroeconômicos, como redução no ritmo de cortes da Selic ou, até mesmo, fim do ciclo, além de aumento de tributos visando ao equilíbrio das contas públicas.

As perspectivas para o futuro também seguem caindo. O Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC) registrou leve queda de 0,3%, mas segue 2,3% acima do apurado em maio do ano passado.

Por outro lado, o Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC), variável que mede a disposição de realizar contratações ou investir na estrutura física da empresa, subiu 3,1% em relação ao mês de abril, passando de 114,2 para 117,7 pontos. O resultado foi puxado pelo subíndice que mede o sentimento dos empreendedores em relação ao nível de estoque, que avançou 5,4% — o que mostra uma gestão mais assertiva no último mês — e pelo índice de contratação de funcionários, que subiu 3,1%, provavelmente puxado pelo calendário de datas comemorativas (dias das Mães e dos Namorados).

Diante desse contexto, é importante que os empresários estejam atentos às expectativas e previsões econômicas, especialmente quanto às tendências do mercado e às projeções de custos e receitas. Uma gestão financeira sólida e proativa pode ser a chave para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades. A FecomercioSP orienta os empresários a entender a realidade financeira do negócio, renegociar termos com fornecedores, reduzir custos não estratégicos e investir em atividades para impulsionar as vendas com margens mais favoráveis.

EXPANSÃO DO COMÉRCIO MOSTRA SINAIS DE ESTAGNAÇÃO

O Índice de Expansão do Comércio no Município de São Paulo (IEC) registrou um aumento de 1,7% , passando de 103,8 pontos, em abril, para 105,5 pontos, em maio, o melhor resultado do ano. O avanço foi impulsionado, principalmente, pela expectativa de contratações de funcionários, que cresceu 3,1%

Vale ressaltar, porém, que o índice tem flutuado em torno dos 105 pontos nos últimos meses, o que mostra sinais de estagnação, refletindo a cautela por parte dos empresários do comércio na hora de expandir os negócios.

A expectativa é que o índice de expansão do comércio volte a subir de maneira mais consistente em um cenário de redução das taxas de juros e menor incerteza sobre os rumos da política econômica do País.