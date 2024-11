Confiança do consumidor segue estável em novembro, revela ACSP

O Índice Nacional de Confiança (INC) da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), divulgado na última sexta-feira, revela que a confiança do consumidor brasileiro se manteve estável em novembro, registrando 103 pontos, mesma marca do mês anterior. No entanto, comparado ao mesmo período do ano passado, houve uma retração de 7,2%.

O INC é um termômetro da percepção dos consumidores sobre a economia nacional e suas condições financeiras pessoais, além de medir a propensão ao consumo e o sentimento de segurança em relação ao emprego. De acordo com a ACSP, desde setembro, o índice permanece no “campo otimista”, já que se mantém acima dos 100 pontos. A pesquisa envolveu 1.679 famílias de diferentes regiões do país, abrangendo tanto capitais quanto municípios do interior.

Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, explica que a estabilidade observada pode ser fruto de forças antagônicas: enquanto o crescimento no emprego e na renda tende a elevar a confiança dos consumidores, o aumento da inflação e a consequente erosão do poder de compra—especialmente em itens essenciais como alimentos e bebidas—fazem com que os consumidores adotem uma postura mais cautelosa nas compras.

Regionalmente, o estudo identificou uma diminuição da confiança no Nordeste, aumento no Centro-Oeste e Norte, e manutenção dos níveis no Sul e Sudeste. Quanto às classes socioeconômicas, as classes AB demonstraram maior confiança, enquanto as classes C e DE permaneceram estáveis.

Em termos de perspectiva financeira pessoal, há uma inclinação por parte das famílias para realizar compras de maior valor, como veículos e imóveis, além de bens duráveis como eletrodomésticos. Essa tendência está ligada à percepção positiva sobre a segurança no emprego e expectativas futuras relativamente otimistas.