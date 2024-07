Confederação de Atletismo confirma 43 atletas do Brasil em Paris 2024

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou a lista dos 43 atletas do país classificados à Olimpíada de Paris – 19 mulheres e 24 homens. Quinze atletas – entre eles Alison do Santos, número 2 do mundo nos 400 metros com barreiras – garantiram presença em Paris ao conseguirem o índice olímpico, mas a maioria carimbou o passaporte por meio de pontuação no ranking mundial da World Athletics (federação internacional da modalidade). A janela de pontuação chegou ao fim em 30 de junho. Confira a lista completa ao fim do texto.

De acordo com Wlamir Motta Campos, presidente da CBAt, o Brasil pode contar ainda com outros três atletas que ficaram fora da lista de convocados em razão de exigências da World Athletics, relacionadas a realização dos testes antidoping. São eles: Max Batista (marcha atlética), Lívia Avancini (arremesso de peso) e Igor Gabriel Soares (revezamento 4x 100m). Segundo Campos, o trio fez ao menos três testes nos últimos meses, a contar de setembro de 2023, no período de 21 dias. No entanto, a World Athletics afirma que o período de 21 dias não teria sido respeitado, razão que inviabiliza a convocação do trio.

“A CBAt recorreu à World Athletics para que esses atletas estivessem elegíveis, para que pudéssemos fazer a convocação hoje, mas houve uma negativa. Então nós iremos recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, vamos às últimas consequências para assegurar a participação desses atletas”, garantiu o dirigente.

Além de Alison dos Santos – invicto nesta temporada no ranking da Diamond League (circuito mundial) dos 400m com barreiras – o Brasil também tem chances de subir ao pódio olímpico na prova da marcha atlética (Caio Bonfim, Érica Sena e Viviane Lyra) e com Darlan Romani (arremesso de peso).

Até o momento, o Brasil totaliza 278 atletas confirmados nos Jogos de Paris, com abertura em 26 de julho. As provas de atletismo ocorrerão no período de 1º a 11 de agosto.

Convocados

Equipe feminina

Vitória Rosa – 100m rasos

Ana Azevedo – 100m e 200m rasos

Lorraine Martins – 200m rasos

Tiffany Marinho – 400m rasos

Flávia Lima – 800m rasos

Chayenne Pereira da Silva – 400m com barreiras

Tatiane Raquel – 3000m com obstáculos

Valdileia Martins – salto em altura

Juliana Campos – salto com vara

Eliane Martins – salto em distância

Lissandra Campos – salto em distância

Gabriele Sousa – salto triplo

Ana Caroline da Silva – arremesso de peso

Izabela Rodrigues da Silva – lançamento de disco

Andressa Morais – lançamento de disco

Jucilene Lima – lançamento de dardo

Érica Sena – 20km marcha atlética

Gabriela Muniz – 20km marcha atlética

Viviane Lyra – 20km marcha atlética e revezamento misto

Equipe masculina

Felipe Bardi – 100m rasos e revezamento 4x100m

Erik Cardoso – 100m rasos e revezamento 4x100m

Paulo André Camilo – 100m rasos e revezamento 4x100m

Gabriel Garcia – revezamento 4x100m

Renan Gallina – 200m rasos e revezamento 4x100m

Matheus Lima – 400m rasos, 400m com barreiras e revezamento 4x400m

Lucas Carvalho – 400m rasos e 4x400m

Lucas Vilar – revezamento 4x400m

Jadson Lima – revezamento 4x400m

Douglas Hernandes – revezamento 4x400m

Rafael Pereira – 110m com barreiras

Eduardo de Deus – 110m com barreiras

Alison dos Santos – 400m com barreiras e revezamento 4x400m

Fernando Ferreira – salto em altura

Lucas Marcelino dos Santos – salto em distância

Almir Júnior – salto triplo

Darlan Romani – arremesso de peso

Wellington Morais – arremesso de peso

Luiz da Silva – lançamento de dardo

Pedro Henrique Rodrigues – lançamento de dardo

Caio Bonfim – 20km marcha atlética e revezamento misto

Matheus Correa – 20km marcha atlética

Daniel Nascimento – maratona

José Ferreira Santana – decatlo