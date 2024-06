Conexidades debaterá ‘Escolas Inovadoras’, quinta-feira, dia 6

O prefeito de Jundiaí (SP), Luiz Fernando Machado, será um dos palestrantes da 7ª edição do evento Conexidades, que acontece na cidade de São Sebastião, litoral norte paulista, de 4 a 8 de junho. Ele participará da mesa “Projetos de Escolas Inovadoras Tecnológicas na Rede Estadual de Ensino”, programada para esta quinta-feira, dia 6, a partir das 9h30, ao lado do Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, e do presidente e diretor de obras e serviços da entidade governamental Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE), Jean Pierre Neto e Vinícius Faraj, respectivamente.

Jundiaí é reconhecida nacionalmente como “Cidade das Crianças” por adotar políticas públicas voltadas especialmente para a infância, com destaque para a área da Educação. “Por meio do programa `Escola Inovadora´, garantimos um ensino de qualidade na nossa rede pública de ensino para as nossas crianças, com alguns diferenciais que já nos renderam, inclusive, premiações internacionais”, diz Luiz Fernando Machado. Caso, por exemplo, do projeto “Desemparedamento da Escola”, que possibilita o aprendizado dos alunos em contato com a natureza ou vivenciando práticas que são possíveis apenas fora da sala de aula.

Este ano, o projeto ganhou a parceria do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, que pelo trabalho coordenado pelo Prof. Dr. Mozart Neves Ramos, titular da Primeira Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da IEA-USP de Ribeirão Preto, terá a incumbência da comprovação científica do quanto a metodologia é eficiente para o aprendizado dos alunos, para que ele possa ser implantado em outros municípios do país. “Replicável, é uma metodologia que favorece o aluno pedagogicamente e desenvolve o ser humano. Portanto é importante mostrar isso para o mundo, na prática”, conclui o prefeito de Jundiaí.

Sobre o evento

O Conexidades reúne a cada ano importantes figuras dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todo o Brasil. O encontro é para discutir de maneira clara e objetiva temas que estão diretamente relacionados com o dia a dia da população, como: Educação, Segurança, Saúde, Tecnologia, Turismo, Infraestrutura, Sustentabilidade, Cultura Responsabilidade Social, Diversidade e Política. A programação completa do desta edição pode ser conferida no site oficial do evento.