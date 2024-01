“Conexão Kpopper” celebra a Cultura K-pop e coreana no Vila Plural em São Paulo

A Vila Plural, hub de entretenimento criativo localizado no Shopping Vila Olímpia, se transformará para celebrar a cultura K-pop e coreana com a realização do evento “Conexão Kpopper”, nos dias 3 e 4 de fevereiro. Produzido pela K-onnect, o evento reúne programação musical com DJs, bate-papo, colecionáveis e produtos exclusivos da cultura coreana, e visa atender ao público jovem, especialmente aos fãs de K-pop e cultura coreana.

Com mais de 15 expositores de produtos oficiais e fanmades, uma praça de alimentação irresistível e mais de 12 horas de programação ao longo do final de semana, a entrada é gratuita e proporcionará a todos a oportunidade de mergulhar nesse universo fascinante. No espaço, o visitante encontra a Fanmade Alley, que apresenta itens personalizados de artistas e lojas selecionadas. Uma verdadeira ode à criatividade e originalidade. Os participantes terão a oportunidade de adquirir produtos oficiais e exclusivos de artistas independentes.

Durante os dois dias, os participantes terão acesso a uma variedade de mercadorias exclusivas, desde produtos oficiais até criações únicas de artistas independentes, além de itens colecionáveis, que capturam a essência da cultura K-pop e coreana. Os DJs presentes garantirão que os últimos sucessos do K-pop estejam ecoando pelos corredores acompanhados por sessões de “random play dance”, que certamente animarão os visitantes.

O evento não se limita apenas às experiências visuais e musicais; é também uma oportunidade única de interagir e conhecer personalidades de destaque em bate-papos envolventes sobre a cultura coreana, que, com certeza, proporcionará uma experiência enriquecedora. Para completar a imersão haverá uma experiência gastronômica com diversas opções de alimentações temáticas, que agradarão tanto aos paladares quanto aos espíritos aventureiros.

Serviço

Local: Shopping Vila Olímpia, 2º Piso – Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia – São Paulo.

Data: 3 e 4/02. Sábado, das 10h às 20h. Domingo, das 12h às 20h.

Ingressos: Os ingressos estão disponíveis para reserva online gratuitamente no Sympla

Classificação etária: 12 anos

*Menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.