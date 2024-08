Conexão Emprego oferece mais de 100 vagas na área da Construção Civil

A primeira edição do Conexão Emprego, um encontro entre empresas e candidatos promovido pela Sedeti (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação), acontece no dia 26/8, no Coworking Municipal de São Caetano. Serão 102 vagas na área da Construção Civil, com salários que chegam a R$3.500. Há oportunidades para pedreiros e ajudantes, serralheiros e auxiliares, serventes de obras, pintores, eletricistas, oficiais de manutenção, armadores, caldeireiros, encanadores industriais, técnicos elétricos e profissionais da área de marcenaria. Duas empresas estarão no Coworking Municipal recebendo os candidatos.

Os profissionais que tiverem interesse em se candidatar a uma das vagas devem se dirigir ao Coworking Municipal, no dia 26/8, das 09h30 às 16h, munidos de currículo e documentos pessoais para cadastro e candidatura no Portal do Emprego. O coworking está localizado na rua Major Carlo Del Prete, 651, no centro de São Caetano.