Conexão de Bolsonaro com plano para matar Lula

A investigação da Polícia Federal sobre as articulações golpistas em 2022 revelou conexões preocupantes entre o então presidente Jair Bolsonaro e planos para assassinar autoridades, incluindo o presidente eleito Lula. As investigações indicam que Bolsonaro se reuniu com o general da reserva Mário Fernandes, que planejava executar líderes políticos e do Judiciário, como parte de um esforço mais amplo para impedir a posse de Lula.

Em novembro de 2022, dentro do Palácio do Planalto, Mauro Fernandes teria imprimido o planejamento detalhado para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Pouco tempo depois, encontrou-se no Palácio da Alvorada com Bolsonaro. A PF aponta que reuniões ocorreram na residência de Walter Braga Netto, onde o plano foi discutido com outros militares.

A conspiração se desdobrou em um cenário mais amplo de tentativa de golpe. A minuta de um decreto golpista foi entregue a Bolsonaro por Filipe Martins e Amauri Saad. O então presidente teria solicitado ajustes, mantendo a proposta de novas eleições e prisão de Moraes. Reuniões frequentes no Palácio da Alvorada evidenciam as pressões para adesão dos chefes militares ao golpe.

Entretanto, o plano falhou. Mensagens indicam que a execução prevista para 15 de dezembro foi abortada devido ao adiamento de uma sessão do STF. Apesar das tentativas de envolvimento das Forças Armadas e discursos inflamados aos apoiadores, o golpe não se concretizou.

Essas revelações sublinham a gravidade das tentativas de subverter a democracia brasileira e reforçam a necessidade de investigações rigorosas para garantir a responsabilização dos envolvidos. As provas destacam um período crítico na história política recente do Brasil, exigindo atenção contínua das autoridades e da sociedade civil.