Conexão com fãs marca evento da dupla Guilherme e Benuto em Barretos

O dia 3 de fevereiro ficará na memória dos fãs da dupla sertaneja Guilherme e Benuto, pela receptividade e alegria com que foram recebidos no Planeta Fun, evento realizado no único hotel anexo ao Parque do Peão, o Barretos Park Hotel. Ao todo mais de 400 fãs de todo o Brasil prestigiaram o evento que contou com churrascada e open bar de bebidas.

Artistas como a cantora Mariana Pimenta, Dj Valesca Brandão, grupo Moleke Samba e influenciadoras com trabalhos reconhecidos nacionalmente também marcaram presença no evento. Num clima de muita descontração a dupla também cantou dentro das piscinas, juntamente com fãs e convidados.

Guilherme e Benuto está nas playlists sertanejas Brasil afora acumulando mais de 335 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Os sucessos “Haja colírio”, “Manda um oi”, “Assunto delicado”, “Pulei na piscina” e “Declaração pro bar” são alguns dos hits populares da dupla. Atualmente os irmãos alcançam mais de 10 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify – maior plataforma de streaming do Brasil, colecionando hits e marcando presença em todas as principais playlists da plataforma. Com o sucesso do Planeta Fun, a edição de 2025 está confirmada e será anunciada em breve pelos cantores.

Sobre o Barretos Park Hotel

Com 251 apartamentos e capacidade para cerca de 1 mil hóspedes, o Barretos Park Hotel é o empreendimento de maior capacidade hoteleira de Barretos (SP). Com arquitetura que remete integralmente o universo sertanejo, como sua torre construída em formato de ferradura e fontes em formato de violão, o Barretos Park Hotel tem, desde sua concepção, a proposta de valorizar as tradições culturais, artísticas e a conhecida culinária da Festa do Peão, uma vez que está localizado anexo ao Parque do Peão, aonde é realizada a maior Festa do Peão da América Latina.

Mais informações sobre a programação podem ser conferidas no portal.