Conexão Ancestral: Solista Qué Base exalta nossas raízes africanas em shows no RJ

A música como elo para conectar povos e difundir nossas origens. Esse é o propósito do grupo Solista Qué Base, que chega ao Rio de Janeiro para uma série de shows que estreia no Sesc Quitandinha, em Petrópolis, no dia 24 de julho, durante o Festival de Inverno, e segue pelo Rio de Janeiro nas unidades do Sesc em Ramos, no dia 25, em Madureira, no dia 26, e encerra em Copacabana, no dia 30, sempre às 19h. As apresentações integram a programação do Sesc Pulsar RJ.

O grupo nasceu nas ladeiras do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador (BA), em maio de 2003, fundado pelo percussionista Anderson do Samba, filho do criador do Samba-reggae, Mestre Neguinho do Samba, referência para os maiores nomes da música baiana. Por conexão ancestral, ele se uniu ao trompetista norte-americano Graham Haynes (filho do lendário baterista de jazz Roy Haynes, de 99 anos) e aos músicos e pesquisadores baianos Angelo Santiago (contrabaixo) e Gilberto Santiago (vibrafone) para trilhar um caminho fundamentado na pesquisa e na experimentação de diferentes vertentes e linguagens da música percussiva da África. Instrumentistas negros com formações musicais diversas, eruditos e populares, juntos para fazer a música instrumental que retrata o Brasil a partir das suas raízes.

A nossa musicalidade é a miscigenação de raças e culturas, levantando questões que envolvem o processo social do país, refletidas na vida cultural e artística brasileira. Questões tão importantes para a base de qualquer solista-cidadão do mundo – explica Anderson do Samba.

Serviço:

Sesc Quitandinha

Dia e horário: 24/07, quarta-feira, às 19h

Entrada: gratuita (retirada do ingresso com uma hora de antecedência)

Endereço: Av. Joaquim Rolla, 2, Quitandinha, Petrópolis – RJ

Sesc Ramos

Dia e horário: 25/07, quinta-feira, às 19h

Entrada: R$ 10

Endereço: R. Teixeira Franco, 38, Ramos, Rio de Janeiro – RJ

Sesc Madureira

Dia e horário: 26/07, sexta-feira, às 19h

Entrada: R$ 10

Endereço: R. Ewbank da Câmara, 90, Madureira, Rio de Janeiro – RJ

Sesc Copacabana

Dia e horário: 30/07, terça-feira, às 19h

Entrada: R$ 30

Endereço: R. Domingos Ferreira, 160, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

Mais informações: https://www.instagram.com/solistaquebase/