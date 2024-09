“Conecta SBC”: Marcelo Lima promete intercâmbio gratuito para jovens e professores

Marcelo Lima, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos, anunciou a criação do programa “Conecta SBC”, que oferecerá intercâmbios 100% gratuitos para jovens, estudantes e professores, custeados pela prefeitura, caso ele seja eleito. A proposta foi apresentada em uma agenda de campanha nesta quarta-feira (18), no Rudge Ramos.

Segundo o candidato, o “Conecta SBC” será baseado em três pilares fundamentais: tecnologia, inovação e capacitação profissional de jovens; ampliação de conhecimento para estudantes; e qualificação de professores. “Um programa incrível de educação e desenvolvimento econômico que vai conectar São Bernardo com o mundo, oferecendo oportunidades de intercâmbio totalmente financiadas pela prefeitura”, destacou.

Marcelo explicou que o programa firmará convênios com as principais instituições mundiais referências em tecnologia e inovação, permitindo que os jovens se especializem e retornem preparados para contribuir com o desenvolvimento do polo tecnológico de São Bernardo, outra proposta sua.

“Com o ‘Conecta SBC’, vamos transformar nossa cidade, criando uma mão de obra altamente especializada e qualificando nosso mercado para absorver as novas oportunidades que surgirão com o crescimento desse polo”, enfatizou o candidato.

Já os estudantes do ensino médio passarão por um processo de seleção para participar de intercâmbios em países de excelência educacional, proporcionando-lhes a oportunidade de retornar com novos conhecimentos e fortalecer o ensino em suas escolas.

“A transformação que buscamos para São Bernardo só será possível com mais oportunidades, melhores salários e uma educação de qualidade que realmente impacte a vida das pessoas”, frisou Marcelo Lima.

Além disso, o programa incluirá cursos de capacitação para professores em instituições internacionais de renome, trazendo novas metodologias pedagógicas e contribuindo para elevar o nível educacional do município.