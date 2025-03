Conecta São Bernardo inova ao viabilizar intercâmbio de jovens para a Irlanda  

Programa inédito no município, o Conecta São Bernardo, lançado pela gestão Marcelo Lima, inovará ao viabilizar intercâmbio de jovens da rede pública para a Irlanda, na Europa. Estudar inglês em uma instituição estrangeira, com as despesas custeadas pelo município, será a realidade de 20 estudantes ainda neste ano. Os alunos do Ensino Médio da rede pública da cidade terão a oportunidade de viver essa experiência que, para muitos, parecia distante devido ao alto custo financeiro.

A Lei que institui o Programa Conecta São Bernardo foi sancionada e publicada nesta sexta-feira (21/03) no Diário Oficial do município. O programa beneficiará jovens de 15 a 17 anos, cadastrados no CadÚnico, residentes há mais de 2 anos em São Bernardo e aprovados em processo seletivo que será conduzido pela Secretaria de Educação de São Bernardo. As regras e os critérios de seleção dos 20 estudantes serão detalhados em edital a ser publicado em breve pela Prefeitura.

Durante coletiva de imprensa, o prefeito Marcelo Lima destacou que o Conecta São Bernardo é compromisso do plano de governo e, agora oficializado, garantirá no meio do ano a primeira turma de intercambistas, que vai estudar a língua estrangeira durante as férias escolares. “O Conecta São Bernardo representa a realização de sonhos. Essa experiência vai ampliar o conhecimento cultural, aprofundar o aprendizado de uma língua estrangeira e mostrar aos nossos jovens que esse é apenas o começo de uma vida repleta de oportunidades”, afirmou.

A Administração municipal destinará R$ 120 mil para custear as despesas dos estudantes por semestre, o que equivale a R$ 6 mil por aluno. Deste valor, R$ 1 mil será repassado até 15 dias antes do embarque para auxiliar nos preparativos da viagem, como compra de mala, roupas e outros itens essenciais. Os outros R$ 5 mil serão convertidos para a manutenção dos estudantes durante 30 dias de intercâmbio na Irlanda.

CUSTOS – As despesas com acomodação, alimentação, seguro saúde, seguro viagem e curso de inglês serão financiadas pelas instituições parceiras que aderirem ao programa por meio do edital de chamamento público.

ESCOLHA – O chefe do Executivo pontuou que a Irlanda foi escolhida por ser um país de referência em educação internacional, além de ser seguro e dispensar visto para brasileiros, facilitando a documentação dos alunos. “Os estudantes terão todo suporte financeiro e burocrático para providenciar passaporte e os documentos exigidos para o intercâmbio”, destacou Marcelo Lima.

O Programa Conecta São Bernardo será permanente e realizado semestralmente. A próxima edição já está confirmada para janeiro de 2025, garantindo que mais estudantes da rede pública tenham acesso à mesma oportunidade de intercâmbio cultural.