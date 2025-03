Condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes processa rapper Oruam por inadimplência

Um condomínio de alto padrão localizado no Recreio dos Bandeirantes, com vista para o mar, moveu uma ação judicial contra o rapper Oruam, em busca da quitação de taxas condominiais pendentes desde maio do ano passado. O artista é proprietário de um imóvel dentro do empreendimento.

Segundo informações apresentadas pelo condomínio, a dívida acumulada pelo rapper chega a R$ 37,6 mil, valor que inclui juros e multas. Documentos do processo, que foram acessados pela reportagem do Metrópoles, indicam que os débitos referem-se aos meses de maio a setembro de 2024 e aos meses de janeiro e fevereiro do ano atual.

Os advogados do condomínio solicitaram ao Judiciário que seja realizada a penhora do imóvel caso o pagamento não seja efetuado. A ação foi protocolada nesta quinta-feira (27/2) no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A equipe de reportagem não conseguiu estabelecer contato com os representantes legais do rapper para comentar sobre o caso.

Vale ressaltar que o imóvel mencionado na ação judicial não é o mesmo onde Oruam foi detido durante uma operação policial que resultou na captura de um traficante foragido. A residência em questão na ocasião da prisão é alugada e também possui uma bela vista para o mar.

O rapper havia alugado essa mansão há cerca de um ano e compartilhou sua alegria nas redes sociais ao anunciar a nova moradia. “Essa é a minha base nova onde eu vou ficar um tempo morando”, afirmou Oruam, exibindo a deslumbrante paisagem da propriedade. A mansão dispõe de três andares, elevador, uma ampla piscina, área gourmet e um ofurô com vista para a praia.