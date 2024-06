Condomínio de luxo de Leonardo, Virginia, Zé Felipe, Maiara e Maraísa é furtado em Goiânia

Três casas do condomínio de luxo onde moram os cantores Leonardo, Virginia Fonseca, Zé Felipe, Maiara e Maraisa e Joelma, em Goiânia, foram furtadas na noite do último sábado (22). O residencial, repleto de mansões, é reduto de cantores sertanejos na capital goiana. Marília Mendonça também residia no local.

Segundo a Polícia Militar do estado de Goiás, quando foi acionada, os moradores relataram que estavam ausentes de suas casas e, ao retornarem, encontraram suas residências arrombadas e alguns objetos furtados. Foi constatado que o local possui Segurança Privada que realiza o monitoramento e a segurança dos condôminos.

O 10º Departamento de Polícia de Goiânia investiga o caso. Segundo a delegacia, perícias estão sendo feitas e, por isso, ainda não é possível determinar o valor concreto do prejuízo dos roubos. Segundo o portal Mais Goiás, uma vítima informou que os objetos levados incluem um cofre com joias, passaportes e um notebook, resultando em um prejuízo financeiro estimado de R$ 150 mil.

Nas redes sociais, Poliana Rocha, mulher de Leonardo, fez um apelo por segurança no local. Ela republicou a notícia e escreveu: “Prezamos por mais segurança em nosso condomínio”.

Ainda segundo o Portal Mais, outro morador publicou em suas redes sociais um vídeo mostrando a situação que os bandidos deixaram a casa. “Você acha que morar em condomínio fechado tem segurança máxima? Essa noite entraram na minha casa, comigo dentro de casa. Fizeram o regaço [bagunça], queriam levar meu cofre e não deram conta de carregar. Levaram os notebooks dos meus filhos e danificaram meu carro ainda”, disse ele.

O condomínio está localizado no bairro Residencial Aldeia do Vale, no extremo leste da capital goiana. Fundado em 1997, é um dos mais luxuosos da cidade. Dentro do local há vários tipos de comércio e diversas áreas esportivas. As casas ficam em área natural, que conta com 19 lagos com nascentes próprias e frequentes visitas de animais.

Um site de vendas mostra 177 opções de imóveis disponíveis no condomínio. Os valores vão de R$ 1.980.000 a R$ 27 milhões.