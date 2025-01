Concursos Públicos devem superar 100 mil vagas em 2025

O cenário de concursos públicos em 2025 promete ser o mais promissor dos últimos anos, com oportunidades em diversas áreas e um número estimado de vagas que pode ultrapassar 100 mil. A projeção é fruto de um levantamento realizado pela ACONEXA – Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames, que aponta uma forte tendência de crescimento no número de seleções em níveis federal, estadual e municipal.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) já prevê 57 mil vagas no âmbito federal, com a possibilidade de criação de mais 5.952 postos. Esse número pode atingir 63.766 servidores apenas no Executivo, Legislativo e Judiciário. Além disso, concursos unificados, como o Exame Nacional da Magistratura (ENAM) e o Concurso Nacional Unificado (CNU) – apelidado de “ENEM dos concursos públicos” – oferecem a possibilidade de uma única prova garantir acesso a múltiplos órgãos, democratizando as oportunidades.

“Os concursos unificados têm se mostrado uma solução eficiente para ampliar a concorrência e reduzir custos, tanto para candidatos quanto para o governo. A tendência é que em 2025 essa modalidade se consolide, com previsões como o CNU, cuja segunda edição deve ocorrer em agosto”, comenta Marco Antonio Araujo Jr., presidente da ACONEXA, advogado, professor e Conselheiro Federal da OAB eleito por São Paulo (2025-2027).

No âmbito estadual, o cenário também se mostra positivo para quem pretende prestar concurso público. “Considerando que as eleições para o Executivo estadual irão ocorrer no segundo semestre de 2026, há uma grande possibilidade de que as vagas para segurança pública, educação e saúde sejam antecipadas para 2025, até para impactar positivamente os eleitores, o que poderia resultar em uma enxurrada de editais nessas áreas. Historicamente, os maiores concursos estaduais tendem a ocorrer antes do ano eleitoral”, avalia Araujo.

Além de todas essas oportunidades, o ano deve contemplar concursos públicos de prefeituras, nas áreas de saúde, educação e segurança pública, além das diversas autarquias que sinalizam a abertura de editais para 2025, como, por exemplo, o INSS.

Destaques nas áreas de maior demanda

Entre os setores com maior número de vagas, destacam-se:

Segurança Pública: A Polícia Federal deve abrir mais de 1.800 vagas para cargos como Agente e Delegado, com salários iniciais de até R$ 25.825,08. Já a Polícia Rodoviária Federal solicita 5.125 vagas, com remunerações que chegam a R$ 10.790,87.

A Polícia Federal deve abrir mais de 1.800 vagas para cargos como Agente e Delegado, com salários iniciais de até R$ 25.825,08. Já a Polícia Rodoviária Federal solicita 5.125 vagas, com remunerações que chegam a R$ 10.790,87. Área Fiscal: Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Tocantins já se movimentam para abrir vagas em secretarias da Fazenda, com remunerações que podem ultrapassar R$ 35 mil.

Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Tocantins já se movimentam para abrir vagas em secretarias da Fazenda, com remunerações que podem ultrapassar R$ 35 mil. Tribunais e Ministério Público: Diversos Tribunais de Justiça (como TJ/RJ e TJ/MG) e Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) têm concursos em planejamento, abrangendo cargos de Técnico e Analista.

Diversos Tribunais de Justiça (como TJ/RJ e TJ/MG) e Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) têm concursos em planejamento, abrangendo cargos de Técnico e Analista. Educação: O ENEM dos Professores, projeto do Ministério da Educação de realizar uma grande prova unificada, nos moldes do CNU, pode facilitar contratações para redes públicas estaduais e municipais, beneficiando milhares de educadores em todo o país. Entre as vantagens do formato de concurso nacional unificado estão a possibilidade de pagar apenas uma taxa de inscrição e concorrer simultaneamente a vagas em diferentes regiões do país. A expectativa é que o edital saia ainda no primeiro semestre de 2025, com provas aplicadas na segunda metade do ano.

Remunerações atrativas e benefícios

As oportunidades abrangem cargos de nível médio e superior, com salários que começam em R$ 3 mil e podem alcançar R$ 35 mil, dependendo da posição. Em casos específicos, como Práticos de Navio ou Notários/Registradores, os rendimentos podem ultrapassar R$ 150 mil mensais.

Preparo técnico é essencial

Com a expectativa de mais editais e provas mais complexas, cresce a busca por cursos preparatórios. Dados da ACONEXA indicam um aumento de 15% na procura por essas formações em 2024, e o número deve ser ainda maior em 2025. “Concurso público é um projeto de médio a longo prazo. Não se trata de sorte, mas de preparo técnico e estratégico”, afirma Araujo, destacando a importância de estudar editais anteriores e entender as exigências das bancas examinadoras.

Além disso, o professor enfatiza que o concurso é uma ferramenta democrática. “Independentemente de idade, sexo, raça ou indicação política, o que conta é a competência técnica. Isso reflete a essência da administração pública moderna, que busca profissionais qualificados para cargos essenciais ao funcionamento do Estado.”

Dicas para concurseiros

O especialista lista algumas estratégias para quem quer garantir uma vaga: