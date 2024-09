Concurso Senhora SBC 50+ celebrará a beleza e a história de mulheres da cidade

No dia 25 de setembro, às 18h30, o Sítio São Jorge será palco de um evento especial que promete valorizar a experiência e o carisma de 13 mulheres acima de 50 anos: o 1º Concurso Senhora SBC 50+. Organizado pela AFUM – Associação Força e União das Mulheres, o concurso vai além dos padrões tradicionais de beleza, destacando também a simpatia, a história de vida e o estilo de cada uma das candidatas, todas moradoras de São Bernardo do Campo.

Diferente de outros concursos, o Senhora SBC 50+ tem como objetivo celebrar a trajetória de mulheres que já construíram suas histórias. O júri, composto por personalidades, avaliará diversos aspectos além da aparência física, como a elegância, simpatia e o impacto positivo de suas vivências. Entre as juradas, estão Camila Cabral, presidente da AFUM, a pedagoga e psicóloga Mariana Manente, a ex-miss Brasil Jaqueline Meirelles, Ariane Marques, Miss Grande São Paulo 2022/23 e Miss Brasil Imprensa 2022/23, a empresária e advogada Eliziana Aleixo, e psicóloga Valdineia Caalaro, entre outras figuras de destaque na cidade.

A apresentação do evento ficará a cargo da jornalista Adriana Amaral, que conduzirá a cerimônia repleta de emoção e reconhecimento.

O Concurso Senhora SBC 50+ é uma oportunidade para homenagear mulheres que, com mais de meio século de vida, continuam inspirando suas comunidades com coragem, estilo e histórias de superação. O evento promete ser um marco na valorização da mulher madura na sociedade de São Bernardo do Campo.