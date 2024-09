Concurso para contratação de servidores temporários do MinC ocorre no domingo (15)

O Ministério da Cultura (MinC) orienta os inscritos no Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidores temporários para a Pasta que as provas serão realizadas neste domingo (15). Elas ocorrerão em dois horários, das 8h às 12h e das 15h às 19h. Os portões fecham 30 minutos antes do início das provas. Para consultar os locais de realização da seleção, o candidato pode acessar o site da FGV Conhecimento.

“Nós, do Ministério da Cultura, estamos ansiosos pela chegada desse reforço. Serão 99 servidores para atuar na aplicação da Política Nacional Aldir Blanc, uma oportunidade histórica de estruturar o sistema federativo e de financiamento à cultura, que vai injetar recursos no nosso setor cultural até 2027”, destaca a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O total ofertado é de 99 vagas, com salários que variam entre R$ 3,8 mil e R$ 6,1 mil. Os contratados serão lotados em Brasília (DF). A duração inicial da prestação de serviço é de um ano, podendo ser prorrogado por mais quatro.

As vagas, ambas de nível superior, estão distribuídas da seguinte forma:

Técnicas de Complexidade Intelectual: 57 vagas, com salário de R$ 6.130,00, sendo 42 vagas para ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e 12 para pessoas negras.

Técnicas de Suporte: 42 vagas, com salário de R$ 3.800,00, sendo 30 vagas para ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e nove para pessoas negras.