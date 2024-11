Concurso Nacional: resultado preliminar da prova de títulos é divulgado

Os resultados preliminares da prova de títulos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), tanto dos blocos de nível superior, quanto do bloco 8, de nível médio, foram divulgados nesta segunda-feira, 4 de novembro. As notas estão disponíveis na área do candidato, no site da Fundação Cesgranrio.

Para conferir, o participante deve acessar o menu “Resultados e Convocações”. Ainda nesta segunda (4) será aberto o prazo para recursos com relação às notas preliminares. As contestações devem ser feitas no menu “Interposição de Recursos” até esta terça-feira (5).

A comprovação de títulos é apenas classificatória; portanto, a classificação do candidato pode mudar de acordo com a pontuação obtida na etapa. A pontuação máxima na avaliação de títulos é de 10 pontos, mesmo que a soma dos valores dos títulos apresentados exceda esse limite.

Os candidatos que não enviaram a documentação dentro do prazo estabelecido receberão nota zero nesta avaliação. Entretanto, a ausência de títulos não implicará na desclassificação do candidato, que manterá a pontuação obtida nas etapas anteriores do certame. A divulgação dos resultados dos pedidos de revisão está prevista para 19 de novembro.

ANÁLISE DE TÍTULOS – Somente os títulos elencados no quadro de atribuição de pontos para a avaliação foram levados em conta. Caso o candidato tenha apresentado mais de um comprovante de experiência profissional relativo a um mesmo período de tempo, apenas um deles será computado.

Diplomas ou declarações comprobatórias da escolaridade exigida como requisito básico para a titulação do cargo não foram considerados. Neste caso, a apresentação do diploma ou declaração comprobatória da escolaridade exigida como requisito básico para a titulação do cargo é obrigatória para a análise da experiência profissional do candidato.

Confira o cronograma:

4 de nov. | Resultado preliminar da avaliação de títulos

4 e 5 de nov. | Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos

13 de nov. | Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

13 e 14 de nov. | Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

19 de nov. | Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos

21 de nov. | Previsão de divulgação dos resultados finais