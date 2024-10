Concurso Nacional: notas das provas serão disponibilizadas nesta terça-feira (8)

As notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o Enem dos Concursos, serão divulgadas nesta terça-feira, 8 de outubro, a partir das 10h. Para acessar os resultados, o participante deve acessar o site do CPNU, na área do candidato, mesmo local em que realizou a inscrição para o certame.

Serão divulgadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7, de nível superior, e 8, de nível médio. Até o momento, por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, apenas a divulgação dos resultados das provas do bloco 4 está suspensa até uma nova decisão da justiça. O Governo Federal, por meio da Advocacia Geral da União, vai recorrer.

Os candidatos terão acesso à imagem da sua prova discursiva e da redação, além de um extrato do resultado, que conterá detalhes das notas de cada uma das provas. Desta forma, o participante poderá entender a composição de sua nota. Na área do candidato, o cartão-resposta das provas objetivas já foi disponibilizado anteriormente.

DETALHAMENTO – Os candidatos dos blocos 1 a 7 terão acesso aos números de acertos, à nota e à nota ponderada obtida nas provas objetivas de conhecimentos gerais. Nas notas das provas de conhecimentos específicos, que tinham pesos diferentes para cada eixo temático, o candidato verá o total de acertos e a nota obtida em cada eixo temático. Também serão apresentadas a nota total e a nota ponderada das provas de conhecimentos específicos.

Com relação à correção da prova discursiva, para os candidatos de nível superior classificados na prova objetiva e que tiveram suas provas discursivas corrigidas serão apresentados os valores alcançados na prova quanto aos conhecimentos específicos (50% da nota) e quanto aos conhecimentos gramaticais (50% da nota), além do total obtido com o somatório das duas notas. Por fim, o candidato saberá o resultado para cada cargo em que se inscreveu no bloco em que concorreu, conforme os termos dos editais. A informação estará no campo “situação do cargo”, no extrato do resultado.

NÍVEL MÉDIO — Os candidatos do bloco 8, de nível médio, terão acesso ao número de acertos em cada uma das disciplinas das provas objetivas (língua portuguesa, noções de direito, matemática e realidade brasileira). Também serão disponibilizadas a nota total e a nota ponderada nas provas objetivas. Para os candidatos de nível médio classificados na prova objetiva e que tiveram a redação corrigida será apresentada a nota total obtida e a nota ponderada da redação, considerando a avaliação de conhecimentos gramaticais, que corresponde a 100% do critério da nota desta prova, para este bloco. O candidato saberá o resultado para cada cargo em que se inscreveu no bloco 8, no campo “situação do cargo”, no extrato do resultado.

PEDIDOS DE REVISÃO — Candidatos que desejam realizar eventuais pedidos de revisão das notas preliminares das provas discursivas e da redação devem acessar o campo específico na área do candidato, entre os dias 8 e 9 de outubro.

PROVA DE TÍTULOS — Conforme os editais, os participantes habilitados para a prova de títulos, tanto dos blocos de nível superior, quanto do bloco 8, de nível médio, serão informados da convocação para realizar o envio dos documentos comprobatórios no campo “situação do cargo” no extrato do resultado entre os dias 9 e 10, segundo cronograma abaixo: