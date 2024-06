Concurso Estadual de Qualidade de Ovos: Últimos dias para as inscrições

O evento que acontece tradicionalmente na cidade de Bastos, ganha dimensão estadual para reconhecer e celebrar a qualidade dos ovos paulistas. O Concurso Estadual de Qualidade de Ovos, está com as inscrições abertas até dia 03 de julho, sendo também o único dia para a entrega das amostras para avaliação da Comissão Organizadora.

O evento visa reconhecer a excelência na produção, com o objetivo de incentivar a melhoria dos processos para atender todas as exigências do mercado, ganhando mais espaço para elevar a produtividade dos campos paulistas, agora em nível estadual, contemplando produtores de toda São Paulo.

O anúncio do lançamento oficial do Concurso Estadual de Qualidade de Ovos de São Paulo, aconteceu no dia 02 de maio, no auditório das Câmaras Setoriais durante a Agrishow.

A cidade de Bastos, conhecida como a “Capital do ovo” por ser um grande polo produtor de ovos, será palco para o anúncio e premiação do concurso, que acontece no dia 13 de julho, no Pavilhão de Exposições durante a tradicional Festa do Ovo.

O concurso, que é dividido em várias etapas de avaliação, começa com a inscrição e entrega das amostras, que deverão ser feitas exclusivamente no dia 03 de julho, nos escritórios da CATI Regional ou no Sindicato Rural de Bastos, das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.

Composto por representantes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, e demais setores da avicultura, a Comissão Organizadora terá papel crucial no gerenciamento e supervisão de todo o processo do concurso, desde a etapa inicial de recepção das amostras de ovos até a fase final de apresentação para julgamento. Além disso, a Comissão Organizadora tem a responsabilidade de selecionar os membros da Comissão Julgadora, optando por profissionais com expertise nas áreas de Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Agronômica, entre outras, garantindo assim uma avaliação qualificada e imparcial dos ovos concorrentes.

Esta iniciativa, realizada pela Câmara Setorial de Ovos e Derivados do Estado de São Paulo em colaboração com a Casa da Agricultura, a Defesa Agropecuária de São Paulo e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, não apenas celebra a excelência da produção de ovos, mas também promete elevar os padrões de qualidade em toda a região.

“Trazer este Concurso para nível estadual, incentiva os produtores a melhorarem suas práticas, garantindo que os consumidores tenham acesso a produtos seguros e de alta qualidade, além de gerar competitividade entre os produtores locais. Ao mesmo tempo, reconhece e recompensa os produtores pelo seu compromisso com a qualidade”, celebra Tiago Henrique, presidente do Sindicato Rural de Bastos.

As avaliações feitas pela Comissão Julgadora, para o Concurso de Qualidade de Ovos 2024 acontecem no dia 9 de julho, a partir das 9h, na cidade de Bastos.

As inscrições são feitas por meio do portal oficial do Concurso, sendo necessário fornecer o número de registro no Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE), além de apresentar os registros exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Também será obrigatório informar o número de registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF), no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI) e no Serviço de Inspeção Municipal (SIM), conforme aplicável ao produto inscrito.

O regulamento completo pode ser conferido no site oficial do Concurso Link

Capital do Ovo

A cidade de Bastos tem aproximadamente 20 mil habitantes e produz em média 240 ovos por segundo, o que a torna líder na produção de ovos em São Paulo, com um total de produção de 1,16 bilhões de dúzias (23,8% do país), seguido de Paraná, com 475,4 milhões de dúzias (9,7%), e Minas Gerais, com 422 milhões de dúzias (8,6%).

Lista de CATI Regionais para entrega das amostras:

CATI Regional de Andradina

CATI Regional de Araçatuba

CATI Regional de Araraquara

CATI Regional de Assis

CATI Regional de Avaré

CATI Regional de Barretos

CATI Regional de Bauru

CATI Regional de Botucatu

CATI Regional de Catanduva

CATI Regional de Dracena

CATI Regional de General Salgado

CATI Regional de Itapetininga

CATI Regional de Itapeva

CATI Regional de Jaboticabal

CATI Regional de Jales

CATI Regional de Jaú

CATI Regional de Lins

CATI Regional de Marília

CATI Regional de Orlândia

CATI Regional de Ourinhos

CATI Regional de Piracicaba

Casa de Agricultura de Regente Feijó – Regional Presidente Prudente

CATI Regional de Presidente Venceslau

CATI Regional de Ribeirão Preto

CATI Regional de São José do Rio Preto

CATI Regional de Tupã

CATI Regional de Votuporanga