Concurso dos Correios já tem mais de 1,7 milhão de inscritos; são 500 candidatos para cada vaga de carteiro

Mais de 1,7 milhão de pessoas já se inscreveram para o novo concurso dos Correios, e quase 92% dos participantes concorrem às vagas de nível médio. O número já supera o total de inscritos na última seleção, feita em 2011, que contou com 1,1 milhão de inscrições para 9.190 vagas.

Das 3.511 oportunidades, 3.099 são destinadas ao cargo carteiro (agente), que exige ensino médio, e 412 de analista, em que é necessário ter nível superior. Segundo os Correios, até o momento há 500 candidatos concorrendo para cada vaga de carteiro.

Os números divulgados consideram também as inscrições com pedido de isenção de taxa. O edital prevê divulgar, no dia 26 de novembro, o total de inscrições efetivadas.

As inscrições para o concurso se encerram às 23h desta segunda (28) e podem ser feitas no seguinte link: https://www.ibfc.org.br/menus/quem_somos.html. As taxas são de R$ 39,80 e R$ 42 para os cargos de nível médio e superior, respectivamente. O pagamento pode ser feito até terça-feira (29).

Segundo os Correios, 160 mil participantes obtiveram isenção da taxa de inscrição, após a comprovação dos requisitos sociais indicados nos editais.

As vagas têm reserva de 30% para pessoas negras e indígenas, o que corresponde a 936 vagas. Além disso, 10% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência. Os candidatos que concorrem a estas vagas devem enviar os documentos comprobatórios até o fim do período de inscrição.

COMO SÃO OS SALÁRIOS?

As vagas para o cargo de carteiro têm salário inicial de R$ 2.429,26 com a soma de um vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400, resultando em remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.000.

O salário inicial para os cargos de nível superior é de R$ 6.872,48, mas a remuneração total chega a R$ 8.500 considerando o vale alimentação/refeição. As especialidades para os cargos de nível superior são:

– Advogado;

– Analista de sistemas;

– Arquiteto;

– Arquivista;

– Assistente social;

– Engenheiro

Para engenheiros e arquitetos, os salários serão ajustados para atender ao piso legal das categorias de R$ 10.302.

COMO FUNCIONAM AS PROVAS?

As provas serão aplicadas em todo o território nacional e, de acordo com os Correios, podem abranger até 306 localidades. Para carteiros, as provas serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões.

Para o cargo de analista, haverá uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, mais prova discursiva com redação de até 30 linhas.

COMO SERÃO DISTRIBUÍDAS AS VAGAS?

Haverá vagas em todas as regiões do país, conforme o nível de escolaridade. Veja abaixo como será a divisão:

Vagas para ensino médio

Região – Vagas

Centro-Oeste – 446

Nordeste – 669

Norte – 240

Sudeste – 1.048

Sul – 696

Total – 3.099

Vagas para ensino superior

Região – Vagas

Centro-Oeste – 199

Nordeste – 66

Norte – 41

Sudeste – 77

Sul – 29

Total – 412

VEJA O CALENDÁRIO DO CONCURSO PÚBLICO DOS CORREIOS

Etapa – Data

Encerramento do período de inscrições – 28/10

Convocação para provas objetivas e discursivas – 06/12

Divulgação dos locais de provas – 09/12

Aplicação das provas objetivas – 15/12

Resultado final – Não divulgado