Concurso do Superior Tribunal Militar oferece 80 vagas

O Superior Tribunal Militar (STM) anunciou a abertura de inscrições para seu concurso público, que visa preencher 80 vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário. Os candidatos podem se inscrever a partir desta sexta-feira, dia 7 de março, a partir das 10h, e o prazo se estende até o dia 4 de abril, às 18h.

As oportunidades disponibilizadas são para profissionais com formação em nível superior e oferecem uma remuneração inicial que pode chegar até R$ 14.852,66. As áreas de atuação incluem administração, tecnologia da informação, comunicação social e contabilidade, entre outras.

As inscrições devem ser realizadas através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do processo seletivo.

Os selecionados terão uma carga horária de 40 horas semanais e o salário varia entre R$ 9.052,51 e R$ 14.852,66, dependendo da função exercida. As vagas estão divididas em dez áreas de conhecimento.

A convocação dos aprovados poderá ocorrer para qualquer cidade onde o STM ou as Auditorias da Justiça Militar da União estão localizadas. As cidades disponíveis incluem Bagé (RS), Belém (PA), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Juiz de Fora (MG), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS) e São Paulo (SP).

O edital prevê ainda a reserva de 20% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos), 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

O processo seletivo será composto por várias etapas: provas objetivas que são eliminatórias e classificatórias para todos os cargos; uma prova discursiva exclusiva para analistas judiciários; além de um teste de aptidão física apenas para os candidatos ao cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial.

A taxa de inscrição é diferenciada conforme a posição escolhida: R$ 120 para analista judiciário e R$ 80 para técnico judiciário. Candidatos que são doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e que estão inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção dessa taxa.

As provas objetivas e discursivas estão agendadas para o dia 8 de junho, abrangendo todas as capitais brasileiras, além das cidades adicionais mencionadas anteriormente.

O concurso terá validade de dois anos a partir da data em que o resultado final for homologado, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.

Cronograma do Concurso: