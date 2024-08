Concurso de Rainha do Itaquá Music Fest 2024 tem inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para o concurso que vai eleger a rainha e as princesas do Itaquá Music Fest, que celebrará os 464 anos de Itaquaquecetuba-SP, em setembro, com shows de grandes artistas da atualidade e provas de rodeio. A exemplo do que aconteceu no ano passado, a seletiva será organizada pela Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi). As interessadas podem se inscrever até 22/8 (quinta-feira). A final está marcada para 30/8 (sexta-feira).

As candidatas à coroa devem, necessariamente, ser moradoras de Itaquá e ter entre 18 e 35 anos completos até a data final da inscrição, além de disponibilidade para participarem dos eventos de promoção do concurso. As postulantes à corte também não podem ter parentesco com o corpo de jurados do concurso, nem pertencerem ao quadro de colaboradores da Prefeitura de Itaquá e de entidades sociais parceiras do poder público local.

Critérios como beleza, elegância, simpatia, desenvoltura e comunicação serão levados em consideração na seletiva. Serão eleitas a rainha do rodeio, as princesas (1ª e 2ª) e a miss simpatia. As vencedoras receberão, além dos títulos, prêmios em dinheiro: R$ 3,5 mil para o primeiro lugar, R$ 2,5 mil para o segundo e R$ 1,5 mil para a terceira colocação.

Para realizar a inscrição é necessário baixar e preencher a ficha disponível no site da Acidi (https://www.acidiitaqua.com.br/) e entregar na sede da entidade (rua Carlos Barbosa da Silva 51 – Centro, Itaquá), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, até 22/8. No ato, as candidatas deverão anexar cópia do RG, comprovante de endereço e termo de responsabilidade assinado (o regulamento completo está disponível em bit.ly/Rainha_ItaquaMusicFest).

Após isto, a organização do concurso promoverá uma reunião com todas as candidatas, em 23/8 (sexta-feira), às 18h30, no auditório da Acidi. No dia 24/8 (sábado), acontecerá uma pré-seleção eliminatória, por meio de entrevistas, de onde sairão dez finalistas. Em 2023, o concurso recebeu a inscrição de 123 jovens.

Os ensaios e a produção para o desfile com as postulantes à final ocorrerão nos dias 25, 26 e 27 de agosto. O ponto alto do concurso, com o desfile das concorrentes e a eleição da corte, acontece em 30/8, às 19h, em local ainda a ser divulgado.

Para o prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL), um dos responsáveis por fazer com que a MP Produções realize o Itaquá Music Fest na cidade, o concurso de beleza, além de ser um dos momentos mais esperados da programação do evento, é uma oportunidade para resgatar tradições:

“Durante o concurso, as participantes têm a chance de representarem os valores de nossa cidade. Este evento celebra a beleza, a cultura e a força de nossa comunidade, além de valorizar o talento das jovens que aqui vivem’’.

Cinco dias de festa

O Itaquá Music Fest acontece de 6 a 14 de setembro, em comemoração aos 464 anos de emancipação política-administrativa de Itaquá.

Bruno & Marrone e o grupo Menos é Mais se apresentam no dia 6. Zé Neto & Cristiano e Joelma sobem ao palco no dia 7. Luan Santana e Péricles são as atrações do dia 8. Wesley Safadão e Pedro Sampaio sacodem o público em 13 de setembro. Já Jorge & Mateus, Xand Avião e Maju Santana encerram as festividades, no dia 14.

O evento terá, ainda, as tradicionais provas de rodeio de touros e montaria de cavalos. Os vencedores garantem vaga na etapa final em Barretos-SP.

Os ingressos para o festival já estão à venda no site www.itaquamusicfest.com.br. Os valores variam de R$ 20 para pista a R$ 260 para camarote.

A partir de 15/8 (quinta-feira), terá início a troca solidária de ingressos por alimentos. Detalhes serão divulgados, posteriormente.

SERVIÇO:

Rainha do Itaquá Music Fest 2024

Inscrições: até 22/8 – 5ª feira

Final: 30/8 – 6ª feira

Regulamento: bit.ly/Rainha_ItaquaMusicFest

Itaquá Music Fest 2024

Quando: 6, 7, 8, 13 e 14 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Programação musical:

6/9 – 6ª feira

Bruno e Marrone / Grupo Menos é Mais

7/9 – Sábado

Joelma / Zé Neto e Cristiano

8/9 – Domingo

Péricles / Luan Santana

13/9 – 6ª feira

Wesley Safadão / Pedro Sampaio

14/9 – Sábado

DJ Maju Santana / Xand Avião / Jorge e Mateus

Ingressos: