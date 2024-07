Concurso de Música de Rua Toca Aí! traz artistas para o centro de SP em shows gratuitos no sábado (27)

Quem passar pelo centro da capital paulista no sábado (27/07), a partir das 11h, vai encontrar muita música ao vivo e animação – e o melhor, tudo na faixa. Os shows acontecem no palco montado na Praça da Colmeia, no Pátio Metrô São Bento, com dez participantes do Concurso de Música de Rua Toca Aí! e os convidados especiais Marcinho Pipoca e Zudizilla, que abrem e fecham as apresentações com música popular brasileira, rap e jazz. Todos os shows contarão com tradução simultânea em Libras.

Esta é a segunda das três etapas eliminatórias do Toca Aí!, que selecionarão os artistas para a grande final, marcada para 10 de agosto. Os artistas que passarem nesta etapa pelo crivo das juradas Fernanda Bcheche, Bruna Monteiro de Barros e Pérola Matias vão se juntar aos já classificados Eluna, Lino e o Lírios e Renato Kola.

Os candidatos

Liderado por Jorge Sanchez, o grupo Som Latino será um dos primeiros a subir no palco. O repertório é formado por músicas cubanas, nos gêneros salsa e bolero. Já a dupla Os Resilientes também promete embalar o público com canções latino-americanas. Oriana Barrios, da Venezuela, e Yandi Iriarte, do Uruguai, mostrarão toda a versatilidade no canto, acompanhados pelo violão.

Há 19 anos performando em espaços públicos, Matheus Brisa interpretará canções autorais embaladas pelo hip hop, soul e R&B. Já a dupla Solimar e Amanda Aires – pai e filha – pretendem animar a plateia com repertório diversificado.

Mil Virgulino, que em 2023 lançou seu primeiro single “Carne Barata”, pelo estúdio SigoSom, vai cantar uma mescla de ritmos brasileiros, enquanto a dupla Mayo Nelson apresentará um som mais sintético, no gênero rock.

Com a promessa de surpreender a plateia, o Duo Boogie Bullet traz um repertório com sonoridade vintage, influenciada pelo blues, rock dos anos 50, jazz e R&B. Enquanto Erick Donzel domina a guitarra e o vocal, Leandro Oliveira toca, simultaneamente, gaita, baixo acústico e bateria.

Artista indie, Keruv Araiot apresentará canções que passam pelo folk, rock e outros estilos alternativos. Natany Kreski, também compositora, vai interpretar as próprias canções, assim como as de outros artistas negros. O repertório é uma mescla de gêneros formado por soul music, jazz, black music e música brasileira.

Os últimos candidatos a se apresentarem são o Maracatu Agô Anama. A proposta é uma performance envolvente que celebra a cultura popular e valoriza a diversidade cultural em São Paulo.

Convidados

Marcinho Pipoca (voz e acordeão), que ficou em 3º lugar no Toca Aí! de 2023, inicia as apresentações do dia com um show diversificado. Ele apresentará estilos que vão da MPB às canções regionais. Para o encerramento da segunda eliminatória do 4º Concurso de Música de Rua Toca Aí!, Zudizilla interpreta composições autorais que compõe a trilogia Ópera Preta – um manifesto sobre as etapas de vida de uma pessoa preta em uma sociedade racista. Suas músicas, uma mistura de jazz com o rap clássico, já lhe renderam prestígio. Com o “Zulu, Vol 2: De César a Cristo,” o artista levou o prêmio de melhor álbum do ano de 2022 pelo Prêmio Rap Brasil.

Concurso

A próxima e última etapa da fase de eliminatórias do Toca Aí! ocorre em 03/08. Já a final está marcada para a semana seguinte, em 10/08. Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro nos valores de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente. Como forma de incentivo e apoio à carreira artística dos músicos, também serão distribuídos 30 kits de divulgação com vídeo e fotos em alta resolução das apresentações.

SERVIÇO

Datas: Eliminatórias – 27 de julho e 03 de agosto | Final – 10 de agosto

Horário: 11h às 17h

Local: Pátio Metrô São Bento | Praça da Colmeia

Endereço: Largo São Bento 109, – Estação São Bento do Metrô

O evento contará com interpretação em LIBRAS

Site: www.tocaai.art.br

Instagram: @concursotocaai

Este projeto foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural – ProAC Editais, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

Apoio: Pátio Metrô São Bento, Sesc Florêncio de Abreu, Metrô/SP, Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo e Tatu Cultural.

Realização: Pim Produções