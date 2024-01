Concurso de culinária homenageia marisqueiras de Mundaú

A Cooperativa de Marisqueiras Mulheres Guerreiras (Coopmaris), da Lagoa Mundaú, em Maceió (AL), apresentou o concurso culinário “Aroma e Sabor do Sururu – Viva as marisqueiras da Lagoa Mundaú”, que elegeu os melhores pratos preparados pelas catadoras de mariscos típicos de Alagoas. A ação foi organizada pelo Nosso Mangue – Negócio de Impacto.

Bobó de Sururu: prato vencedor

Foram eleitos os três melhores pratos feitos pelas marisqueiras: 1º lugar para Bobó de Sururu da Vera, 2º lugar para Sururu no Coco da Jessiane e, empate no terceiro com Risoto de Sururu da Joelma e Sururu Cremosa da Fabiana. As vencedoras receberam o prêmio em dinheiro, doado pelo Projeto Água Vida, iniciativa do fotógrafo e ambientalista Mário Barila para realizar ações socioambientais, e seus pratos poderão ser incluídos nos cardápios dos restaurantes da região.

Sururu no coco: conquistou segundo lugar

O concurso culinário teve como objetivo valorizar o papel das marisqueiras, destacado a sua importância na gastronomia, na cultura e economia alagoana. A coleta de Sururu é uma das principais fontes de renda dos habitantes da Lagoa de Mundaú. Com seu trabalho, as marisqueiras da Coopmaris abastecem tanto o mercado quanto os restaurantes locais com essa iguaria considerada patrimônio do estado. “Por isso toda iniciativa é válida para mais dignidade a essas guerreiras e tornar suas vidas melhores”, observa Barila.

Vera, com o prato vencedor: Bobó de Sururu

Esta foi a última ação do Projeto Água vida, que também realizou em parceria com Nosso Mangue a coleta de resíduos sólidos no local, plantio simbólico de mudas de mangue, doação um data show a escola local, equipamentos de pesca para os trabalhadores, e uma corrida de barcos à vela com a participação de pescadores da comunidade e de outros bairros circunvizinhos.

Sobre Projeto Água Vida



Criado em 2014 pelo fotógrafo e ambientalista Mário Barila, a iniciativa tem como objetivo desenvolver e realizar ações em prol da preservação e educação ambiental, além de resgate de cidadania, destacando a importância vital da água para a vida do planeta. As ações são financiadas com a venda de suas fotos e doações de parceiros.



Ao longo dos 10 anos, o Projeto Água Vida apoia causas relevantes promovidas por Ongs, instituições e entidades conceituadas, como o reflorestamento das áreas desmatadas Mariana e Brumadinho (MG), região amazônica do Pará, Fernando de Noronha (PE), Ilha do Mel e Niterói (RJ) e, mais recentemente, na Área de Proteção Ambiental do Sauim-de-Coleira, em Manaus (AM).



Os interessados em conhecer mais sobre as atividades do Projeto Água Vida e contribuir com as ações de Mário Barila podem acessar o blog do fotógrafo no https://mariobarila.com.br/ ou a página no Instagram/@barila.