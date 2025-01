Concurso da Embrapa oferece 1.027 vagas

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) anunciou a abertura de um concurso público, o primeiro em âmbito nacional desde 2009, que disponibiliza um total de 1.027 vagas. As inscrições foram prorrogadas até a próxima sexta-feira, dia 17, às 18h, e podem ser realizadas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do certame.

Os cargos disponíveis são para diferentes níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 12.814,61. As oportunidades incluem funções como pesquisador, analista, assistente e técnico, com uma distribuição de vagas que contempla tanto a ampla concorrência quanto cotas para pessoas com deficiência e para candidatos negros ou pardos.

O concurso foi previamente anunciado pelo presidente da Embrapa no ano passado, tendo em vista a necessidade de renovar o quadro de funcionários da instituição. Historicamente, até 2014, a empresa ainda convocava candidatos que estavam na lista de reserva de concursos anteriores.

As vagas ofertadas abrangem áreas já estabelecidas na Embrapa, como advocacia, entomologia e transferência de tecnologia. Contudo, também há espaço para novas áreas que emergiram nos últimos anos, incluindo biologia sintética e ciência de dados.

A distribuição das vagas é a seguinte: 404 para analistas, 319 para pesquisadores, 242 para técnicos e 62 para assistentes. Os requisitos variam conforme o cargo: assistentes precisam ter pelo menos o ensino fundamental incompleto; técnicos exigem nível médio ou técnico; analistas necessitam de formação superior nas áreas especificadas no edital; e pesquisadores devem possuir mestrado nas áreas relevantes.

Além dos salários atrativos, os funcionários da Embrapa contarão com uma série de benefícios que incluem assistência médica, auxílio alimentação/refeição e seguro de vida. Os aprovados poderão atuar na sede da empresa em Brasília ou em uma das 43 unidades espalhadas pelo Brasil.

Os candidatos devem escolher suas preferências de cargo e localidade durante a inscrição. Entretanto, poderão ser alocados em qualquer unidade onde haja vaga disponível. A jornada semanal é de 40 horas.

As taxas de inscrição variam conforme o cargo: R$ 170 para pesquisador; R$ 150 para analista; R$ 80 para técnico; e R$ 60 para assistente. Candidatos que forem doadores de medula óssea registrados podem solicitar isenção da taxa.

O processo seletivo incluirá provas objetivas e discursivas, além de avaliações práticas e análise de títulos apenas para algumas funções específicas. As provas estão agendadas para ocorrer em todas as capitais do país e nas cidades com unidades da Embrapa no dia 23 de março de 2025.

Acompanhe o cronograma do concurso: