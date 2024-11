Concretagem na Estação Aricanduva marca importante avanço na expansão da Linha 2-Verde

O Metrô de São Paulo promove mais uma etapa fundamental para a expansão da Linha 2-Verde com a primeira concretagem da laje de fundo da futura Estação Aricanduva. A operação ocorrerá no Poço 06 da estação, localizado na Rua Rodeio, 726, Vila Aricanduva, e está programada para começar às 22h do dia 8/11 (sexta-feira), com previsão de término às 22h do dia 10/11 (domingo). Esta fase de construção demandará cerca de 1.950 m³ de concreto, que será lançado ininterruptamente por cerca de 20 horas.

Para a realização segura e eficiente da concretagem, o Metrô, em parceria com o Consórcio Cetenco-Acciona-Agis, coordenou um planejamento logístico detalhado. As interdições de tráfego começarão às 22h da sexta-feira (8), afetando a Avenida Ibiúna (entre a Rua Júlio Colaço e a Rua Rodeio) e a Rua Tenente Cel. Soares Neiva (entre a Avenida Aricanduva e a Rua Moisés Marx). A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) atuará no suporte e sinalização, garantindo o acesso aos moradores e minimizando o impacto na região.

As linhas de ônibus que circulam pela Avenida Ibiúna terão desvios temporários, e os pontos de parada serão reposicionados para facilitar o deslocamento dos passageiros. Equipes estarão disponíveis para auxiliar os usuários com informações sobre as alterações no trajeto.

O Metrô e o consórcio responsável manterão o público informado sobre o andamento da obra por meio de canais oficiais e de uma central de relacionamento localizada na própria Rua Rodeio, 726.

Linha 2-Verde em expansão

A ampliação da linha 2-Verde ocorre entre a Vila Prudente e a Penha. Serão 8,3 km de vias e oito novas estações, cruzando a Zona Leste. O novo trecho vai agilizar o trajeto dos moradores da região leste e facilitar a chegada às demais regiões de São Paulo, além de redistribuir a demanda de passageiros nas demais linhas de metrô e trem, trazendo mais conforto às pessoas.