Conchita de Moraes recebe espetáculo que aborda busca da identidade afrodescendente

O Teatro Conchita de Moraes, no bairro Santa Teresinha, em Santo André, receberá nesta sexta (18) e sábado (19), o espetáculo Uenda-Congembo (morrer), do projeto Estrada Vissungueiras Afro-Paulistas, que dialoga com as histórias e os elementos mais antigos da matriz africana no Brasil na busca por uma identidade afrodescendente.

A busca desta identidade se passa em um ambiente com pano de fundo da mineração e gira em torno do chamado ‘vissungo’, cantos de tradição centro africana na região do Alto Jequitinhonha em Minas Gerais. Esses cantos são, inclusive, essenciais na construção desta cultura. A história permeia ainda as últimas horas de uma pessoa antes da morte, onde ela pode e ter o poder de ser tudo o que não sabe e convocar as várias ‘pessoas’ que habitam em si.

O espetáculo é gratuito e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes. Tanto na sexta (18), quanto no sábado (19), as apresentações serão realizadas às 19h30, com duração de 75 minutos. A classificação indicativa é 14 anos.

Serviço

Espetáculo Uenda-Congembo (morrer)

Datas: 18 e 19/10 (sexta e sábado)

Horário: 19h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, 12 – Santa Teresinha

Classificação indicativa: 14 anos

Gratuito