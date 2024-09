Concessões preveem áreas de escape para caminhões nas rodovias do litoral paulista

Os motoristas de caminhões e carretas que trafegam no litoral paulista pela rodovia SP-098 (Mogi-Bertioga) contarão com uma série de medidas de segurança viária com o projeto Lote Litoral. As obras previstas na PPP do Consórcio Novo Litoral com o Governo de São Paulo irão garantir mais segurança com implantação de acostamentos e rampas de escape na descida da serra.

No total, três dispositivos serão instalados nos quilômetros 78,1, 84,4 e 88,5 da Mogi-Bertioga. As rampas de escape são prolongamentos da estrada compostos por areia, cascalho e pedregulhos que ajudam a reduzir a velocidade de veículos pesados em descidas acentuadas nos casos de falha mecânica e/ou dificuldade de frenagem, permitindo uma parada controlada sem riscos de colisão na descida da serra.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), entre 2022 e 2024, as rampas de acesso foram acionadas 71 vezes nas rodovias paulistas, em situações de emergência, sendo 54% das ocorrências envolvendo caminhões e/ou carretas.

“As áreas de contenção são instaladas em rodovias com trechos em declive, com objetivo de proporcionar uma área para que os veículos pesados com problemas de frenagem possam realizar a parada emergencial, reduzindo drasticamente a velocidade do veículo para mitigar o risco de acidentes. É uma solução funcional para aumentar a proteção nas rodovias do país”, explica José Tavares, supervisor de operações da Artesp.

Rodovia paulista foi a primeira do país a ter área de escape

A Ecovias instalou a primeira área de escape em uma rodovia no Brasil no km 42,6 da Via Anchieta, em março de 2000. Em agosto de 2014, a segunda rampa entrou em operação no km 49. Os dispositivos resultaram na prevenção de 967 acidentes potencialmente fatais.

Além da Mogi-Bertioga, no Lote Litoral, o edital de concessão de rodovias da Rota Sorocabana também prevê a instalação de duas rampas de escape na Serra de Tapiraí, entre os quilômetros 153 e 211, da rodovia SP-079.

“São medidas que devem ser adotadas pelas concessionárias das rodovias para garantir a integridade dos motoristas e dos veículos pesados, evitando-se acidentes de grande potencial”, explica a diretora da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Raquel França Carneiro.

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP)

Os projetos de concessões das rodovias do Lote Litoral e Rota Sorocabana fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 24 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 470 bilhões.