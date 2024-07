Concessionárias realizam ações em comemoração ao Dia do Motorista

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado comemoram o Dia do Motorista, celebrado no dia 25 de julho. E para celebrar esta data, durante esta semana, as concessionárias estão realizando ações nas rodovias Bandeirantes, Atílio Balbo, Dona Leonor Mendes de Barros, Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros e Castello Branco estarão com pontos de paradas para os condutores terem atendimento de saúde, conscientização de segurança e cuidados com o veículo.

Para participar das ações não é necessário fazer reserva, os participantes serão atendidos por ordem de chegada. Essa iniciativa ocorre porque as concessionárias estão atentas às dificuldades dos motoristas para cuidar da saúde e aos riscos de acidentes decorrentes de problemas como o sono e condições dos veículos, por isso, estarão trabalhando nesta semana com atendimentos em diversas regiões do estado. Confira:

Rodovia dos Bandeirantes

Pensando na categoria dos caminhoneiros, que movem o país de norte a sul e ficam por dias na estrada, a CCR AutoBAn, através do Programa Caminhos para a Saúde, oferece das 9h às 15h, desta quarta-feira (24), na área de descanso do km 56 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) sentido capital, um atendimento especializado para reforçar o dia do motorista e a importância deste profissional nas estradas.

A base do Caminhos para Saúde oferece gratuitamente, de segunda a sexta-feira, exames de glicemia, colesterol, aferição da pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), entre outros. Além disso, o local conta com equipamento odontológico e profissional da área, que realiza diversos procedimentos voltados à saúde bucal dos motoristas. É oferecido ainda serviço de podologia, corte de cabelo e massagem bioenergética.

Para reforçar as comemorações, a equipe do Help através do Parada do Desabafo oferecerá um atendimento em prol da saúde mental e emocional dos motoristas.Além disso, as ações também contam com a importância da manutenção preventiva dos caminhões e será realizado o check up gratuito, onde serão avaliados itens de segurança dos veículos, como pneus, rodas, iluminação, sinalização, freios, direção, emissões, eixos e suspensão.

Rodovias Atílio Balbo e Dona Leonor Mendes de Barros

Na quinta-feira (25), a Entrevias fará ações de segurança e conscientização no trânsito na Rodovia Atílio Balbo (SP-322), em Sertãozinho (km 328+500 sentido leste) e na Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-294), em Marília (Km 452+600 sentido oeste). Com o objetivo de prevenir e reduzir o número de acidentes, o procedimento contará com a participação da Polícia Militar Rodoviária e acontecerá na Base da PMRv dos municípios, das 8h às 10h.

Todas as categorias de motoristas poderão participar dos eventos, cujo foco será a prestação de serviço e o reforço para comportamentos seguros no trânsito. Para isso, serão distribuídos folhetos com orientações sobre colisão traseira e brindes educativos.

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros

A Renovias, através do Programa Bate Coração, preparou para o dia 25 de julho, ações para reforçar a importância dos caminhoneiros nas estradas. Na área de descanso da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), localizado no km 151 na pista Sul em Mogi Mirim, os motoristas poderão aferir a pressão arterial, fazer teste de glicemia, exame de eletrocardiograma com resultado que sai na hora e consulta médica gratuita.

Além disso, as equipes de Comunicação e Facilities da Renovias irão oferecer um café da tarde especial aos caminhoneiros, com lanche, suco, bolo e um brinde surpresa.

Rodovia Presidente Castello Branco

A Rodovia Castello Branco (SP-280), no trecho administrado pela Via Colinas, fará no dia 25 de julho, no km 130 sentido interior, na cidade de Porto Feliz, ações para os caminhoneiros, que terão a oportunidade de aferir a pressão arterial, realizar testes de glicemia e de precisão visual (com cadastro para produção do Cartão do Doador). Os motoristas poderão interagir com óculos simuladores de embriaguez, além de receber informações para uma condução segura.

Na sexta-feira (26), no km 247 da rodovia, no município de Avaré, trecho administrado pela CCR SPVias, o Programa Caminhos para a Saúde preparou uma série de atividades que garantem a segurança e o bem-estar dos motoristas. As ações acontecem das 10h às 16h, e contarão com exames de saúde, como aferição de pressão e teste de glicemia; check-up em caminhões; orientações sobre segurança no trânsito e prevenção de acidentes; a Parada do Desabafo – que terá atendimento e orientações sobre a saúde mental realizadas pelo Projeto Help. E para finalizar, os condutores receberão brindes com materiais educativos e um café com bolo e lanche.