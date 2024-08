Concessionárias participam de campanha educativa do Dia do Pedestre

A ARTESP – Agência de Transportes do Estado de São Paulo informa que as concessionárias CCR AutoBAn e Renovias, que integram o Programa de Concessões Rodoviárias, participaram nesta semana de campanhas educativas do Dia Internacional do Pedestre, celebrado no dia 8 de agosto.

A campanha do Governo de São Paulo, “Sinal de respeito”, foi realizada segundo as estatísticas do Infosiga, portal de dados viários do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). As ações contaram com distribuição de panfletos, orientações aos pedestres e motoristas.

Atualmente, de acordo com dados do Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP, há 409 passarelas nas rodovias paulistas, dessas 389 são de responsabilidade das concessionárias.

Rodovia Anhanguera

A CCR AutoBAn reforçou a segurança de quem transita nas passarelas das rodovias da concessionária. Para isso, equipes operacionais e a Polícia Militar Rodoviária realizaram ontem uma campanha educativa de segurança na Rodovia Anhanguera (SP-330) nos km 43 e km 42, sentido interior. A rodovia, de acordo com o CCI, conta com 74 passarelas.

A ação contou com distribuição de panfletos e orientações aos pedestres, como atravessar sempre nas passarelas, e/ou outros dispositivos de travessia como ponte, viaduto ou passagem sob a rodovia e atravessar apenas em locais sinalizados usando calçadas e escadas que facilitem esse acesso.

Ao circular na rodovia ou atravessar em locais onde não há passarelas ou viadutos os pedestres devem redobrar a atenção e seguir algumas regras básicas como: usar roupas claras, caminhar o mais distante possível da rodovia, de preferência atrás de defensas, andar no sentido contrário ao dos veículos, embarcar e desembarcar dos ônibus nos locais corretos, atravessar sempre no ponto mais baixo da rodovia, realizar a travessia em linha reta e sempre olhar para os dois lados.

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros

Já na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), a Renovias, concessionária responsável pela estrada, aderiu à campanha educativa do Detran sobre travessia segura, para a conscientização de pedestres e motoristas. A ação ocorreu ontem, na praça de pedágio Jaguariúna, localizada no km 123.

Foram distribuídos aos motoristas, 3 mil folhetos referentes à campanha, que traz orientações sobre atitudes seguras para a travessia nas vias urbanas, sobre a faixa de pedestres. No caso das rodovias, a atenção deve ser ainda maior, tanto para pedestres quanto para os motoristas. Atualmente, a rodovia tem duas passarelas, de acordo com o CCI.

Dicas de segurança para pedestres e motoristas

Não caminhar e nem correr no acostamento. Utilize somente em caso de necessidade extrema, sempre no sentido oposto aos veículos.

Ao caminhar pelas proximidades da rodovia, utilize roupas claras e/ou coletes refletivos.

Ao atravessar, fique atento aos sons dos veículos que transitam na rodovia. Por isso, não utilize fone de ouvido ao fazer a travessia.

Evite distrações com aparelhos celulares, jogos, etc.

Sempre utilize as passarelas e locais adequados para realizar a travessia.

Motoristas respeitem o limite de velocidade.

De acordo com as concessionárias, a grande parte dos atropelamentos acontecem próximo a passarelas e demais locais adequados de passagem de pedestres. A travessia segura, no entanto, demora menos do que esperar a redução do fluxo de veículos na rodovia, além de evitar acidentes e mortes.