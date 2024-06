Concessionárias Ecovias e Ecopistas recebem Prêmio Artesp 2022/2023 

As concessionárias Ecovias e Ecopistas, integrantes do Grupo EcoRodovias, receberam o Prêmio ARTESP 2022/2023 por suas contribuições significativas no setor de infraestrutura rodoviária. A cerimônia de premiação, realizada na sede da Agência Reguladora dos Transportes de São Paulo, destacou a excelência técnica das empresas em categorias estratégicas.

A Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, foi premiada na Categoria Inovação 2022 pelo projeto do Guincho Rotator, equipamento pioneiro no Brasil capaz de manusear carretas de grande porte com eficiência operacional e segurança. A concessionária foi reconhecida pelo projeto de reutilização de pneus na produção de asfalto borracha, premiado pela ARTESP em 2022 na Categoria Sustentabilidade Ambiental, e como vencedora da Categoria Relacionamento com a Sociedade de 2023.

Por sua vez, a Ecopistas, que administra o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, destacou-se como finalista na Categoria Escolha do Usuário em 2022 e teve seu projeto “Reciclagem de Material Fresado” reconhecido como Destaque do Ano em Sustentabilidade Ambiental pela ARTESP em 2023.

“Os prêmios recebidos pela Ecovias e Ecopistas no Prêmio ARTESP 2022/2023 são um reconhecimento do nosso compromisso contínuo com a excelência técnica e a sustentabilidade em nossas operações”, avalia Ronald Marangon, Diretor Superintendente da Ecovias e Ecopistas.

As conquistas reiteram o compromisso das concessionárias Ecovias e Ecopistas com a excelência operacional, inovação e responsabilidade socioambiental, consolidando-as como referências no setor de infraestrutura rodoviária em São Paulo.