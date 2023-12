Concessionárias da EcoRodovias levam cinco troféus no Prêmio ANTT – Destaques 2023

Na noite de ontem (29/11), quatro concessionárias da EcoRodovias foram anunciadas como vencedoras em cinco categorias do “Prêmio ANTT – Destaques 2023”, organizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A premiação, busca reconhecer as melhores práticas nos setores de infraestrutura rodoviária e ferroviária do país, premiando iniciativas ligadas à engenharia, sustentabilidade, inovação e segurança viária, entre outros temas.

“Estamos muito felizes e orgulhosos com o reconhecimento de diversos projetos em diferentes concessionárias do grupo EcoRodovias, isso mostra que estamos no caminho certo na busca por excelência operacional, melhores serviços e mais segurança para os nossos usuários. Esse tipo de premiação coroa o trabalho das nossas equipes, principalmente das lideranças operacionais, que estão atuando na linha de frente do nosso core business”, comemora Rui Klein Diretor-Presidente das Concessões Ecopistas, Ecovias, Ecosul, EcoNoroeste e Ecovias do Araguaia.

Os critérios de avaliação consideraram resultados obtidos, grau de replicabilidade, utilização eficiente dos recursos e grau de inovação em projetos implementados em 2023. Abaixo, os cases premiados das concessionárias da EcoRodovias.

Destaques regulatórios – Ouro: Concessionária Ecovias do Araguaia

O Prêmio foi um reconhecimento da ANTT às concessionárias que mais se destacaram, nos últimos doze meses, em razão da incorporação de melhores práticas regulatórias, atuação operacional, postura e proatividade institucionais, bem como geração de benefícios para os usuários. “Esse Prêmio coroa o momento da concessionária. Esta semana, também foi publicado o ranking da CNT em que a Ecovias do Araguaia, no trecho norte do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins, ficou em quarto lugar geral e primeiro entre as rodovias federais. Foi um trabalho muito intenso, assumimos o trecho em condições bem desafiadoras e conseguimos deixar em patamar de excelência, padrão EcoRodovias”, comemora Carlos Xisto, diretor-superintendente da Ecovias do Araguaia, em referência à Pesquisa da Confederação Nacional de Transportes (CNT) que avalia as condições da malha rodoviária pavimentada brasileira e que elegeu o trecho da BR-153, entre Talismã e Aliança do Tocantins como a melhor rodovia federal do país. A pesquisa da CNT também elegeu a BR-080, no trecho entre Assunção de Goiás (Vila Propício) e Uruaçu (GO), sob concessão da Ecovias do Araguaia, como uma das melhores do Brasil.

Segurança Viária: Concessionária Ecovias do Cerrado

Nesta categoria foram considerados, de forma objetiva, os índices de redução de acidentes com vítimas fatais. Ou seja, não houve submissão de projetos por meio das concessionárias e três unidades da EcoRodovias ficaram entre as finalistas: a Ecoponte, a Eco050 e a Ecovias do Cerrado, que foi considerada vencedora da categoria. “Ver os três finalistas sendo do grupo EcoRodovias é motivo de muito orgulho. Temos o compromisso de oferecer segurança para os usuários por meio de nossas ações de engenharia, operação, campanhas de segurança e parcerias com a Polícia Rodoviária Federal e com a ANTT, são meios para a gente alcançar essas reduções de acidentes. Então, esse Prêmio, é motivo de muita comemoração. A gente precisa buscar ‘zero acidente’ com óbitos e esse é nosso compromisso”, comenta Matheus Fernandes, Diretor Superintendente da Ecovias do Cerrado.

Atenção ao Usuário: Concessionária Ecovias do Cerrado com o projeto “HS-WIM – Pesagem de Veículos na velocidade da Via”

A Ecovias do Cerrado inaugurou, em agosto, a primeira balança de pesagem de veículos de carga na velocidade da via. O dispositivo, instalado em caráter experimental na BR-365, em Uberlândia-MG, possibilita a fiscalização de excesso de carga de 100% dos veículos comerciais sem a necessidade de fazer desvios no trajeto, evitando paradas e possíveis atrasos na viagem. “Implantamos essa tecnologia inovadora que resolve um problema histórico das balanças tradicionais que pesavam por amostragem. O maior ganho desse projeto é em segurança viária”, explica Alberto Lodi, Diretor-Presidente das Concessões Ecoponte, EcoRioMinas, Eco101, Ecovias do Cerrado, Eco050 e Eco135.

Gestão de Obras e Investimentos: Concessionária Eco050 com o projeto “Cobrança de eixos suspensos de veículos de carga não vazios com MDF-e”

A medida tem efeito direto na segurança viária e na coibição da prática de evasão de pedágio por meio da suspensão dos eixos dos caminhões, mesmo quando carregados. Em parceria com a ANTT, a concessionária implantou um sistema que confere se os veículos comerciais com eixos suspensos estão com carga, ao passarem pelas praças de pedágio, por meio de checagem automática do MDF-e, documento fiscal eletrônico que traz informações sobre origem, destino e tipo de produtos transportados. “Desde 2015, com a Lei dos Caminhoneiros, estávamos todos buscando um modelo justo de fazer a cobrança dos eixos suspensos. Esse é um projeto que iniciamos no grupo EcoRodovias e que vem sendo replicado em todo o Brasil, então está sendo muito prazeroso ver que outras concessionárias estão aderindo”, explica Matheus Fernandes, Diretor Superintendente da Eco050.

Gestão Interna e Desenvolvimento de Pessoas: Concessionária Ecosul com o projeto “Rádio Viva Eco”

A rádio Vivaeco é uma emissora interna da Ecosul utilizada para levar informações sobre a concessionária e as rodovias, melhorar o clima da empresa, gerar desenvolvimento profissional e pessoal, além de lazer e entretenimento para os colaboradores. A transmissão está disponível em todas as salas da sede e nas 33 cabines de pedágio, além de refeitórios e demais espaços de uso comum. “Comunicação é um desafio para qualquer empresa e, ainda maior para a gente porque nossos colaboradores estão espalhados em mais de 300 quilômetros. A Rádio Viva Eco é especial por ser um projeto não só da área de comunicação, mas construído por toda a empresa, uma vez que os colaboradores também participam”, comemora Fabiano Medeiros, Diretor Superintendente da Ecosul.

Para avaliar os mais de 130 projetos inscritos, foi formado um comitê com representantes da ANTT, do Ministério dos Transportes, da Infra S/A, da Melhores Rodovias do Brasil (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR), da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga – ANUT), da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e um representante externo, do setor de transportes terrestres, com notório saber.