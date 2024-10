Concessionária Novo Litoral inicia operação de 213 quilômetros rodovias

A partir desta sexta-feira (1º), a concessionária Novo Litoral, responsável por 213 km de rodovias ligando os municípios do Alto Tietê, na Grande São Paulo, à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira, inicia suas operações com um investimento previsto de R$ 4,3 bilhões ao longo de 30 anos. A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo será responsável pela fiscalização do contrato de concessão.

A concessionária será responsável por melhorar a infraestrutura com mais de 90 km de duplicações, 10 km de faixas de ultrapassagem, 47 km de acostamentos, 73 km de ciclovias, 27 novas passarelas para pedestres e obras gerais de segurança e drenagem, gerando cerca de 24 mil postos de trabalho diretos e indiretos. As rodovias incluídas na concessão são a SP-055 (Rodovia Padre Manuel da Nóbrega), SP-088 (Mogi-Dutra) e SP-098 (Mogi-Bertioga), abrangendo os municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Bertioga, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu.

Com o início da operação, a concessionária disponibilizará de imediato recursos para melhor conforto ao usuário, incluindo 8 postos de Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU) que estarão localizados às margens das rodovias que passam pelos 12 municípios que abrangem a concessão. Os postos SAUs oferecem atendimento ao usuário, sanitários masculinos, femininos e acessíveis, fraldário, sala de descanso, água potável e estacionamento para todos os tipos de veículos.

A frota operacional inclui 8 ambulâncias, sendo 6 de resgate e 2 UTIs móveis, 7 guinchos leves, 2 guinchos pesados, 6 veículos de inspeção de tráfego, 2 veículos de supervisão de tráfego, 2 caminhões pipa, 2 caminhões boiadeiros e 1 motocicleta de inspeção.

O Centro de Controle Operacional (CCO) para monitoramento provisório da concessionária possui comunicação com todos os SAUs e veículos operacionais. O serviço 0800 (0800 098 8855) da Concessionária Novo Litoral estará ativo, a partir de 0h, disponibilizando os serviços de atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico, serviço de guinchamento, e demais necessidades de apoio em rodovia, para melhor conforto e segurança dos usuários.

Tarifas mais justas

A parceria público-privada (PPP) prevê a instalação de 15 pórticos do sistema automático, conhecido como free flow, ao longo do trecho concedido. O sistema é totalmente eletrônico e mais moderno que o de praças convencionais de pedágio, permitindo uma cobrança mais justa aos motoristas pelo trecho percorrido. As tarifas vão variar entre R$ 1,08 e R$ 6,29.

Os pórticos possuem sensores a laser e câmeras com tecnologia que identificam o veículo em tempo real, permitindo a cobrança automática por tags veiculares (dispositivos eletrônicos instalado nos veículos) ou pagamento posterior nos locais a serem divulgados pela concessionária.

O início da operação dos pórticos começará somente após realização dos investimentos previstos contratualmente.