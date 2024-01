Concertos Candlelight terá apresentações especiais em São Paulo e mais cidades no Brasil

Em 2024, a Porto, em parceria com a Fever, plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo, leva a diversas capitais brasileiras uma série de concertos Candlelight. As apresentações passarão por São Paulo, Goiânia, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. A estreia será no dia 3 de fevereiro, sábado, com apresentações às 17h e às 20h no Teatro Porto, com entrada gratuita, promovendo um tributo a Taylor Swift interpretado por um quarteto de cordas.

Com incentivo da Lei Rouanet e apoio do Ministério da Cultura, a experiência convida o público a conectar-se com as peças mais icônicas de renomados compositores e a ouvir os maiores sucessos de artistas contemporâneos conhecidos de uma forma diferente, por meio da música clássica. Ao longo do ano, verdadeiros ícones da música global serão homenageados com interpretações de quartetos de cordas, tais como Adele, Coldplay, Beatles, Rolling Stones, Queen e Imagine Dragons.

“Em 2023, lançamos a nossa plataforma de comunicação, intitulada Todo Cuidado é Porto, com a qual ressaltamos o nosso zelo com o público final e com os corretores. E isso se dá de diversas formas, entre tantas, apoiando iniciativas culturais, de lazer e entretenimento. Queremos estar conectados com nossos parceiros, clientes e corretores, com o cuidado necessário para proporcionar uma experiência fantástica para a audiência”, adianta Luiz Arruda, VP comercial, marketing, clientes e dados da Porto.

“A Fever busca posicionar-se como a plataforma com a qual o público pode contar para descobrir as melhores experiências na sua cidade. Nos orgulha muito formar parcerias com empresas como a Porto para permitir que mais pessoas no país tenham a oportunidade de viver momentos únicos tomados pela música no ambiente íntimo dos concertos Candlelight”, comenta Rafael Foresto, General Manager da Fever no Brasil.

A agenda da Candlelight promove concertos de música original criados pela Fever que visam democratizar o acesso à música clássica. Este formato inovador representa uma experiência musical ao vivo única através de uma oferta variada de programas para todos os gostos, interpretados por músicos locais, em espaços emblemáticos iluminados por milhares de velas.

Serviço:

Candlelight: Tributo a Taylor Swift

Data: 03 de fevereiro de 2024

Horário: 17h e 20h

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 8 anos. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto

Entrada: gratuita e limitada de acordo com a capacidade máxima do espaço. A retirada dos ingressos será feita dia 02 de fevereiro, a partir das 17h (24h antes da atração) pelo site da Porto, limitado a dois convites por CPF.

Local: Teatro Porto. Alameda Barão de Piracicaba, 740. Campos Elíseos, São Paulo – SP