Concerto online com João Carlos Martins tem nova edição

O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica realizam, em julho, mais um encontro da Temporada de Concertos 2024, por meio de uma transmissão online. O concerto acontece no dia 12 de julho, às 20h, e terá participação da violinista Elisa Fukuda e o maestro Wallas Penna regendo uma das obras.

O programa incluirá obras de Bach, Mozart e Mehmari e terá transmissão ao vivo pela plataforma YouTube nos canais do maestro e da Fundação Bachiana e na página da Revista Caras no Facebook. A Temporada de Concertos 2024 é apresentada pelo Ministério da Cultura e Fundação Bachiana.

SOLISTA CONVIDADO – Natural de São Paulo, Elisa Fukuda iniciou os estudos de violino aos quatro anos de idade. Já na Europa, graduou-se obtendo o diploma superior de Violino no Conservatório Superior de Música de Genebra (Suíça), na classe de Corrado Romano e, em seguida, obteve o primeiro prêmio de Virtuosidade “Com Distinção e Felicitações do Júri”. Apresentou-se nas mais importantes salas de concerto do Brasil e da Europa como solista e recitalista, destacando-se os solos com a Orchestre Philharmonique George Enesco de Bucareste, Orquestra de Câmara de Moscou e as principais orquestras do Brasil. Foi membro do Trio Dell’Arte (com o pianista Giuliano Montini e o violoncelista Peter Dauelsberg) com o qual fez turnê na Argentina, França, Espanha, Alemanha, Portugal e Açores.

SERVIÇO

Concerto Online – Temporada de Concertos 2024

Data 12 de julho l Horário 20h

Onde assistir YouTube Maestro João Carlos Martins l Fundação Bachiana l Facebook Revista Caras

Acessibilidade: Libras (Língua Brasileira de Sinais) l AD e legendagem